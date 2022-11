Vivienda

Hogar y Consumidores

7 alternativas para no encender la calefacción

NOTICIA de de Jessica Pascual

La bajada de las temperaturas es inevitable. El frío colma las calles y se mete en las casas. ¿Qué hacer para no pasar frío y evitar facturas desmesuradas de la luz? No es fácil calentar una casa, sobre todo cuando el coste es tan elevado. Por ello, de cara a conseguir un ahorro energético y económico, a continuación puedes consultar una selección de 7 alternativas más que atractivas para no pasar frío en invierno, incluso sin necesidad de encender la calefacción. ¿Es posible? Claro que sí.

Medidas para no encender la calefacción y no pasar frío

En primer lugar, debes tener claro que en invierno no se trata de mantener una temperatura permanentemente tropical en tu casa, sino de que el ambiente sea agradable. Una temperatura alta en exceso es perjudicial para la salud. El calor en exceso seca la piel y las mucosas, produce tos y picor de piel. Por ello, no es conveniente tener la calefacción muy alta durante el invierno.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que la forma de ahorro y control del gasto depende de si vives en una casa con calefacción individual o en un edificio de viviendas. En el segundo caso, ante los problemas de los vecinos de las comunidades para instalar contadores individuales, a continuación te dejamos algunos consejos y alternativas que pueden ponerse en práctica para disfrutar de un buen ambiente en casa sin pasar frío ni aumentar el gasto en calefacción.

Mantas

Sofá y manta. Los días de frío o lluvia son ideales para tumbarse en el sofá a ver una película o a leer un libro y echarse una manta por encima para no pasar nada de frío. Las mejores mantas de invierno para casa y la cama aportan una sensación agradable de calor y textura suave que será suficiente para estar a gusto en casa. Con estas mantas podrás mantener tu cuerpo a una temperatura agradable sin necesidad de encender la calefacción.

Batamanta

Persianas, ventanas y cortinas

Conforme va cayendo el día, las temperaturas bajan. A medida que pasan las horas, lo ideal es evitar que queden rendijas en puertas o ventanas, terrazas o balcones. Del mismo modo, es recomendable comprobar que las ventanas tienen el aislamiento correcto para que no se cuele ni una brizna de aire. Para cubrir todas estas necesidades, puedes echar un vistazo a la selección de los burletes para puertas y ventanas o a aquellos burletes para puertas decorativos. Sin olvidar que sustituir las cortinas que tienes en casa por unas cortinas aislantes, que son más gruesas, son otras de las alternativas que puedes poner en práctica para aislar tu vivienda y evitar las pérdidas del calor.

Alfombras

Coloca formas de aislamiento en los suelos de las salas que más sueles utilizar en tu casa. Salón, cuarto de estar, dormitorio, te quedarán mucho más confortables y acogedores, con alfombras grandes para el salón, que además aislarán tus pies y el resto del cuerpo del frío del suelo.

Franela

Cuando llegue el momento de acostarte, puedes estrenar el otoño con unas maravillosas sábanas de franela. Con ellas conseguirás una temperatura agradable y confortable. Usa un pijama del mismo tejido y arrópate con un suave edredón o una manta. El resultado será espectacular. Así, recibirás los primeros cambios de tiempo con una sonrisa de satisfacción.

Bebidas calientes

¿Hay algo más reconfortante y agradable que estar en casa los primeros días del otoño con una taza de café caliente, un chocolate o una infusión? ¿Y qué tal una sopa o un consomé? Las bebidas calientes van a ayudarte a mantener el calor corporal y además, dan un calor de hogar en estos días fríos como pocas otras cosas. Si quieres probar recetas nuevas, en esta otra información te dejamos la mejor receta para preparar té matcha caliente.

Ropa térmica

Es otra de las alternativas para estar en casa a una temperatura agradable sin encender la calefacción. Hay un amplio catálogo de prendas de ropa que mantienen el calor corporal. Algunas de ellas son los pantalones térmicos, los leggings térmicos para mujer o las camisetas térmicas. Sin olvidar los calcetines calefactables ideales para las personas que siempre tienen los pies fríos.

Calefactores portátiles

Si te encuentras en un lugar determinado de la casa y sientes algo de fresco, puedes utilizar una fuente de calor alternativa como un calefactor de bajo consumo para el baño. Los mejores son los pequeños y manejables que puedes llevar a cualquier parte de casa, que consumen poco y cubren una necesidad puntual, para evitar el derroche de energía. Y no tener que encender toda la calefacción de la vivienda. Otras opciones similares son usar estufas de gas, que pueden convertirse en una buena alternativa para no pasar frío en una estancia determinada de casa, siempre y cuando el precio de la bombona de butano se mantenga en niveles estables.

Si no te queda otra que encenderla, aquí puedes consultar algunos trucos para ahorrar en el consumo de calefacción.

Si quieres leer más noticias como 7 alternativas para no encender la calefacción, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.