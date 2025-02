Ocio - Tecnología

Smartphones

Amazon y Apple te compran tu antiguo iPhone: ¿quién paga más?

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Estás pensando en cambiar de móvil? Una práctica de muchos usuarios es vender su actual teléfono a la misma tienda en la que va a comprar el nuevo para poder ahorrar dinero. Es el caso de Apple. Los clientes interesados en comprar un nuevo modelo podrán vender a Apple su actual iPhone para que puedan obtener un descuento. En función del estado y antigüedad del terminal, ofrecerán más o menos dinero.

Ojo porque ahora Amazon también realiza esto con los iPhone que se venden a través de su tienda. Pero, ¿quién paga más, Apple o Amazon? En esta otra información puedes consultar otras tiendas que compran móviles usados o viejos.

Cómo vender mi iPhone en Amazon

Vender tu móvil en Amazon es muy fácil. Solo tienes que entrar al apartado recommerce de Amazon para vender tu producto. Una vez dentro, selecciona si quieres vender un teléfono móvil, una consola, una tablet o un MacBook.

A continuación, Amazon deberá realizar una estimación del valor que tiene tu dispositivo. Para ello, selecciona la marca y modelo. Por ejemplo, el iPhone 12 de 128 GB. Una vez elijas el modelo concreto, deberás determinar el aspecto exterior del equipo.

Para una tasación correcta y para que no haya errores posteriormente, sé sincero. Si tiene algún rasguño, golpe, grieta, arañazo o no funciona algún elemento del móvil, indícalo seleccionando la opción ‘Dañado’, ‘Bueno’ si solo tiene pequeños golpes o rasguños, o ‘Perfecto’ si el equipo no tiene defectos visibles y funciona como nuevo.

Después, selecciona si el producto se puede encender o no, así como otras consideraciones técnicas importantes para el correcto funcionamiento del dispositivo. Una vez termines de contestar a todas las cuestiones sobre el estado del terminal, Amazon ofrecerá una oferta por el dispositivo.

En este caso, nos ofrece 151 euros por el iPhone 12 de 128 GB en un estado ‘Perfecto’ y con un funcionamiento correcto del móvil. En caso de que el equipo tuviera algún defecto físico o técnico, la oferta será inferior. Por último, deberás elegir si rechazas o aceptas la oferta. En caso de que la aceptes, deberás seguir los pasos que se indican más abajo. Primero deberás enviar el móvil en un plazo de 14 días y, posteriormente, recibirás el importe acordado en la oferta en la cuenta del IBAN que facilites.

¿Cuánto pagan Apple y Amazon por un iPhone?

Ahora que ya sabes cómo revender a Amazon tu dispositivo, falta por conocer qué tienda paga más, si el servicio oficial de Apple o Amazon. Para realizar la comparativa, hemos tomado como ejemplos los modelos básicos desde el iPhone 11 hasta el iPhone 15, en la configuración de almacenamiento más baja posible y asumiendo que el estado físico de cada terminal es correcto.

Dispositivo Valoración Amazon Valoración Apple iPhone 11 64 GB Hasta 91 euros Hasta 110 euros iPhone 12 64 GB Hasta 145 euros Hasta 170 euros iPhone 13 128 GB Hasta 214 euros Hasta 260 euros iPhone 14 128 GB Hasta 280 euros Hasta 370 euros iPhone 15 128 GB Hasta 379 euros Hasta 430 euros

Ojo, estas ofertas son las que realizan tanto Amazon como Apple en enero de 2025. Es posible que los precios varíen con el tiempo y dependiendo del estado de conservación del dispositivo.

A grandes rasgos, podemos observar que Apple paga más dinero que Amazon por revender un dispositivo. Eso sí, ten en cuenta que Apple no te dará el dinero físico, sino que te dará una tarjeta regalo para gastar en productos de la marca Apple. Por otro lado, aunque Amazon pague menos, sí que abonará la cantidad en cuestión de forma directa en la cuenta bancaria que se indique.