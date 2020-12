Ocio - Tecnología

5 tiendas que compran móviles usados o viejos

¿Quieres vender tu móvil viejo? Si estás pensando en deshacerte de algún teléfono usado, en este artículo te explicamos las 5 páginas webs y tiendas en las que te lo compran.

Hay dos posibilidades: Puedes hacer la venta a través de Internet para que un mensajero recoja el dispositivo en tu domicilio y después recibir el ingreso por transferencia bancaria o acudir directamente a una tienda física y gestionar la operación en el momento, como ocurre cuando quieres vender tu móvil usado en El Corte Inglés con Zwipit.

Antes de tomar la decisión de vender un smartphone a una tienda debes saber que suelen pagar menos que si lo vendes entre particulares, tal y como detallan en este estudio.

Aunque si te has decidido a hacerlo, te recomendamos que recuerdes borrar todos los datos y archivos que contenga tu dispositivo.

Vender móvil usado en El Corte Inglés

Puedes vender tu móvil con Zwipit a través de El Corte Inglés en los Departamentos de telefonía de los centros ECI.

Existen dos vías para hacerlo, en función de si eres persona física o jurídica, es decir, particular o empresa. Toda persona que quiera vender un teléfono viejo y no sea empresa ni autónomo tiene que seguir estos pasos:

Lo primero que hay que hacer es acceder a la web de Zwipit y meter en el buscador la marca y el modelo del móvil que quieres vender. Ojo, Zwipit no acepta todos los modelos de teléfono, por eso tienes que introducir la marca y modelo de tu móvil en el buscador y comprobar si su teléfono está en la lista de teléfonos que compran.

Si aparece tu modelo, tienes que seleccionar el estado del producto: Si funciona o no funciona y también la cantidad de dispositivos que quieres vender.

Una vez hecho esto, tienes que darle al botón ‘Vender ahora‘. En este momento tienes que indicar tus datos personales, de venta y de contacto a través de un formulario. Una vez finalizado este paso recibes un correo electrónico de la confirmación de la venta.

Cuando recibas esta confirmación ya puedes acudir de forma física al Departamento de Telefonía de El Corte Inglés para iniciar el procedimiento. Para poder vender tu móvil en El Corte Inglés tienes que presentar un documento que te identifique, ya sea el DNI, NIE o Pasaporte.

Aquí puedes comprobar la lista de centros de El Corte Inglés por localidades en los que puedes realizar esta operación.

A Coruña

Albacete

Alcalá de Henares

Alcorcón

Algeciras

Alicante

Alicante

Arroyo de la Encomienda

Arroyomolinos

Avilés

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Burgos

Cádiz

Cartagena

Castellón de la Plana

Córdoba

Cornella de Llobregat

Eibar

El Ejido

Elche

Espinardo

Ferrol

Fuengirola

Gerona

Gijón

Granada

Guadalajara

Huarte

Huelva

Jaen

Jerez de la Frontera

Las Palmas de Gran Canaria

Leganes

León

Linares

Madrid

Málaga

Marbella

Mijas

Murcia

Oviedo

Palma de Mallorca

Pamplona

Sabadell

Salamanca

San Fernando

San Juan de Aznalfarache

San Lorenzo del Escorial

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Tarragona

Valencia

Valladolid

Vigo

Vitoria

Zaragoza

En ese momento te dan una tarjeta regalo para gastar en cualquier centro de El Corte Inglés. A través de esta vía puedes vender tanto un teléfono libre como de un operador.

Por otra parte, Zwipit tiene un servicio online exclusivo para autónomos y empresas de compra de móviles viejos. En este caso en lugar de una tarjeta regalo sí que ingresan la cantidad de dinero específica a la persona jurídica.

Zonzoo

Zonzoo es una web a través de la que puedes poner tu móvil a la venta en tres sencillos pasos.

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la página web e introducir en el buscador el modelo de teléfono o el IMEI.

Una vez has introducido los datos del teléfono o dispositivos que quieres vender recibes una oferta por ellos. Si la aceptas vas a recibir un email de confirmación de la venta.

El siguiente paso es la recogida del teléfono. La tienda de compra de móviles ofrece tiene un servicio de recogida gratuita en el domicilio, trabajo o en la dirección que prefieras. La empresa de mensajería se acerca a la dirección indicada con un sobre hermético en el que deberás introducir en el momento y se sella en ese instante.

El transportista se lleva el terminal y una vez llegue a la empresa y se haya revisado el dispositivo, proceden a hacerte el ingreso.

Dinero & móviles

Dinero & móviles es una web que compra tanto móviles nuevos como usados. El procedimiento es muy sencillo. Hay que acceder a la página web y escribir en el buscador la marca y modelo del teléfono.

Una vez encuentres el modelo aparece una descripción de cómo tiene que estar el dispositivo para poder venderlo. Además tienes que seleccionar el estado de teléfono: Nuevo, seminuevo, funciona o no funciona. El precio va a variar en función de cada uno de ellos.

Si quieres proceder a la venta y no estás registrado, van a pedirte que te crees una cuenta con un correo electrónico.

Te recogen el teléfono de forma gratuita a través de un servicio de mensajería y una vez reciben los dispositivos y los comprueban, te hacen el ingreso en 72 horas.

Locompramos

Locompramos es una web a través de la que puedes poner a la venta tu móvil viejo en unos sencillos pasos.

Para empezar tienes que introducir el modelo y la marca del teléfono y responder a un breve cuestionario en el que debes indicar el estado en el que se encuentra el teléfono y los accesorios que contiene.

Una vez has respondido a las preguntas aparece una oferta para tu dispositivo. Si la aceptas comienzas el proceso de venta. Tienes que introducir tus datos personales y la forma de pago que prefieras.

El envío se hace a través del servicio de mensajería. Desde DHL te mandan una etiqueta para que puedas llevar el paquete perfectamente embalado a una oficina de Correos y que se produzca el envío de forma segura.

Una vez hagan la valoración del terminal de forma física te mandan un correo que puedes aceptar o rechazar. Después la empresa cuenta con un plazo de 14 días para ingresarte el dinero.

Removil

En la página web de Removil, que pertenece a los establecimientos de The Phone House, tienes que introducir el modelo y la marca del teléfono e indicar el estado en el que se encuentra el dispositivo: Buen estado, usado, funciona o no funciona.

Una vez introduces los datos aparece una oferta. El proceso de venta puedes hacerlo a través de la página o acudir a una de las tiendas y entregarlo allí. La empresa suele abonar el pago al día siguiente de la entrega del terminal.

Webs de compraventa

Además de estas tiendas específicas, hay otras páginas webs como es el caso de Ebay o Cashconverters de compraventa de productos en los que puedes vender móviles viejos o cualquier otro objeto que quieras. En ambos casos tendrás que crear un anuncio, subir tu producto y esperar a que alguien se interese por él.

¿Dónde pagan más por un teléfono viejo?

En diciembre de 2020 desde Casacochecurro.com hemos comparado los precios que dan las diferentes páginas. El modelo elegido es un iPhone 7 de 32 GB.

El precio más alto lo percibiremos de Locompramos, que nos dan 101 euros por un iPhone 7 de 32GB catalogado como poco usado.

Zonzoo ofrece 60 euros por el mismo modelo.

En el caso de Dinero & Móviles ofrecen 86 euros con el operador de Movistar y, si decimos que el estado es ‘Funciona’, nos dan 60 euros.

Por último, en Removil, por un iPhne 7 de 32GB clasificando su estado como ‘Funciona’ nos ofrecen 55 euros.

¿Aceptan móviles robados?

No, según detallan las condiciones de estas tiendas que deben llevar registro de todas las operaciones de compra identificando a los vendedores. De este modo se tiene el detalle de todas las compras que hacen, similar a los registros que hacen las tiendas de compro oro para identificar a los vendedores por si lo requiriese la Policía.

Sin embargo, estas mismas condiciones no indican que sea obligatorio presentar la factura original de cuando compraste el teléfono que ahora quieres vender.

Hay que borrar los datos y archivos de ordenadores y teléfonos móviles viejos antes de donarlos o retirarlos

Tras las vacaciones de verano, es frecuente el cambio de equipos informáticos que se tiran o se ceden a amigos o incluso a ONGs. Antes de ello es necesario borrar los archivos antiguos, para evitar sorpresas. El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, advierte que antes de deshacerse de un antiguo equipo o de cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento, como los disquetes, lápices de memoria USB, CD o DVD, es necesario haber eliminado toda la información personal y sensible que estuviera alojada en ellos.

La advertencia que se extiende también a las PDAs u ordenadores de bolsillo y teléfonos móviles, especialmente los smartphones o teléfonos inteligentes, que actualmente se utilizan para albergar mucha información personal.

“Los datos sensibles pueden ser de muchos tipos: fotografías familiares, documentos de trabajo, correos privados, archivos temporales, datos bancarios, contraseñas e incluso copias de declaraciones del IRPF, entre otros. En cualquier caso es información privada que no debería llegar a manos ajenas porque pone en peligro la confidencialidad de los datos, facilitando su uso fraudulento o malintencionado, lo que afecta a la seguridad de los sistemas de las empresas y a su negocio, así como a la intimidad y privacidad del usuario”, explica Pablo Pérez, gerente del Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO.

En palabras de Pablo Pérez “Es sorprendente la cantidad de información sensible que pueden encontrarse en los discos duros de segunda mano”.

Un estudio de British Telecom sobre una muestra de más 300 discos duros comprados en la página de subastas eBay, obtuvo como resultado que más el 34% de los discos duros conservaban información personal y un 36% eran datos financieros. “Algo análogo sucede con los teléfonos móviles de segunda mano, especialmente los smartphones”, concluye Pérez.

Formatear el disco duro o “vaciar la papelera de reciclaje” no es suficiente para eliminar permanentemente los datos almacenados en los equipos informáticos, ya que estos métodos no garantizan el borrado irreversible de la información almacenada y además existen programas informáticos que permiten recuperar archivos que erróneamente se consideran borrados.

Por ello, es necesario extremar las precauciones y hacer algo más. Para deshacerse de un equipo informático de forma segura, con la certeza de que nadie podrá acceder a su disco duro, INTECO recuerda tres métodos de borrado seguro:

1. Destrucción física del dispositivo de almacenamiento para que no pueda ser utilizado en adelante.

2. Desmagnetización, esto es, exponer el dispositivo a un fuerte campo magnético que elimine la información en él contenida.

3. Sobre-escritura: introducir nuevos archivos en el dispositivo ocupando el espacio en el que antes se encontraba la información que se desea borrar.

Para profundizar sobre los pros y contras de estos métodos de borrado y sobre las formas de almacenamiento de información más seguras, los métodos de recuperación de información y la legislación aplicable, INTECO recomienda realizar un análisis previo de necesidades y seguir una serie de pautas recogidas en la Guía sobre almacenamiento y borrado seguro de la información elaborada por el Observatorio de la Seguridad de la Información.

Estudio de tiendas que compran móviles

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio de tiendas que compran móviles con una comparativa de nueve establecimientos dedicados a la compra de móviles usados. La asociación ha detectado precios hasta un 75% inferiores a los que tienen los móviles en el mercado cuando se realiza la compraventa entre particulares, por lo que suele salir mucho más rentable vender el aparato sin acudir a estas tiendas, puesto que por el mismo móvil. Las tiendas analizadas son DXM Dinero por tu móvil, Eurekamovil, Lo compramos, Magic Recycle, Movildinero, Phone House, Top Dollar Mobile, Zonzoo y Zwipit. Los precios analizados han sido 15 modelos de las marcas Blackberry, HTC, iPhone, Nokia y Samsung.

Además, FACUA ha detectado grandes diferencias, que pueden llegar a ser abismales, en las cantidades que pagan estos establecimientos por el mismo móvil. Desde el 39% si se vende un iPhone 4 de 16 Gb, por el que pagan un máximo de 100 euros y un mínimo de 72. Hasta el 614% si se trata de un viejo Nokia Lumbia 710, donde la mayor oferta encontrada es de 29 euros y la menor, de 4 euros.

Pagan muy poco

Las cantidades que pagan estos comercios por los móviles usados son muy reducidas y no tienen en cuenta el estado de conservación del móvil. Por ello, suele salir mucho más rentable vender el aparato a otro particular.

Así, por un Samsung N7100 Galaxy Note II, que cuesta entre 499 y 539 euros si se compra nuevo (precios de FNAC, El Corte Inglés, Mediamarkt y Phone House), los establecimientos encuestados por FACUA pagan entre 141 y 251 euros, devaluándolo entre un 50 y un 74%.

Por un iPhone 5 de 16 Gb, que en el mercado se vende nuevo por 660 euros, las tiendas de segunda mano sólo ofrecen de 166 a 300 euros, entre un 55 y un 75% menos.

Si el usuario quiere vender otro de los móviles líderes en el mercado, el Samsung i9300 Galaxy S3 de 16 Gb, que nuevo supone entre 429 y 489 euros, los comercios analizados sólo le pagarán entre 148 y 210 euros. Entre un 51 y un 70% menos.

Los establecimientos recogen los equipos por mensajero, sin coste, excepto Phone House y DXM, que sólo cuentan con tiendas en la calle.

Los móviles se abonan por transferencia a la cuenta del usuario o en metálico en los comercios que tienen tiendas abiertas al público. Algunos también ofrecen la posibilidad de enviar un cheque. Estos son los móviles objeto del estudio y la oferta más baja y más alta para cada uno:

– Blackberry Torch 9800: entre 33 y 57 euros

– Blackberry 9300 Curve: entre 19 y 36 euros

– HTC Desire HD: entre 17 y 51 euros

– HTC Desire S: entre 11 y 45 euros

– iPhone 4 16 Gb: entre 72 y 100 euros

– iPhone 4S 32 Gb: entre 152 y 205 euros

– iPhone 5 16 Gb: entre 166 y 300 euros

– Nokia C7: entre 20 y 38 euros

– Nokia Lumia 710: entre 4 y 29 euros

– Nokia 6234: entre 0,26 y 8 euros

– Samsung GT-e1190: entre 0,92 y 4 euros

– Samsung i9300 Galaxy S3 16 Gb: entre 148 y 210 euros

– Samsung i9103 Galaxy R: entre 23 y 61 euros

– Samsung N7000 Galaxy Note: entre 94 y 185 euros

– Samsung N7100 Galaxy Note II: entre 141 y 251 euros

