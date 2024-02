Ocio - Tecnología

Smartphones

Dónde vender mi móvil viejo: 4 páginas que te lo compran

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Has pensado en comprar un móvil nuevo porque el que tienes está obsoleto? Pues quizás no sepas que puedas conseguir un dinero extra vendiendo tu antiguo móvil. Además de las clásicas tiendas que compran móviles usados, también existen páginas webs que tasan el valor de tu actual móvil y te pagan por venderlo. Es una buena forma de conseguir un pequeño descuento antes de comprar un nuevo móvil. Eso sí, ten en cuenta que estas tiendas se guardan un margen de beneficio para poder volver a revender el móvil.

Si, por el contrario, buscas teléfono, en esta otra información te explicamos cómo comprar un móvil usado reacondicionado.

Dinero & móviles

Dinero & móviles es una web que compra tanto móviles nuevos como usados. El procedimiento es muy sencillo. Hay que acceder a la página web y escribir en el buscador la marca y modelo del teléfono.

Una vez encuentres el modelo aparece una descripción de cómo tiene que estar el dispositivo para poder venderlo. Además, tienes que seleccionar el estado de teléfono: Nuevo, seminuevo, funciona o no funciona. El precio va a variar en función de cada uno de ellos.

Si quieres proceder a la venta y no estás registrado, van a pedirte que te crees una cuenta con un correo electrónico.

Te recogen el teléfono de forma gratuita a través de un servicio de mensajería y una vez reciben los dispositivos y los comprueban, te hacen el ingreso en 72 horas.

Locompramos

Locompramos es una web a través de la que puedes poner a la venta tu móvil viejo en unos sencillos pasos.

Para empezar tienes que introducir el modelo y la marca del teléfono y responder a un breve cuestionario en el que debes indicar el estado en el que se encuentra el teléfono y los accesorios que contiene.

Una vez has respondido a las preguntas aparece una oferta para tu dispositivo. Si la aceptas comienzas el proceso de venta. Tienes que introducir tus datos personales y la forma de pago que prefieras.

El envío se hace a través del servicio de mensajería. Desde DHL te mandan una etiqueta para que puedas llevar el paquete perfectamente embalado a una oficina de Correos y que se produzca el envío de forma segura.

Una vez hagan la valoración del terminal de forma física te mandan un correo que puedes aceptar o rechazar. Después la empresa cuenta con un plazo de 14 días para ingresarte el dinero.

Pc Componentes

La tienda online especializada en tecnología Pc Componentes cuenta con un apartado en el que puedes vender tu viejo móvil y obtener un dinero extra. Es muy fácil, solo tienes que entrar en su web y seleccionar el tipo de dispositivo que quieres vender (móvil, iPad, tablet, consolas o SmartWatch).

A continuación, tendrás que seleccionar la marca y el modelo del dispositivo. También deberás contestar unas preguntas breves sobre el estado físico del smartphone. Una vez hecho, recibirás el precio en el que está valorado.

No te tendrás ni que mover de casa. Un repartidor de correos recogerá tu dispositivo y será comprobado en el taller por los profesionales de Pc Componentes. Si no hay ningún daño que no estuviese previsto, recibirás el dinero en tu cuenta bancaria mediante una transferencia.

Back Market

Back Market es una tienda online especializada en la venta de móviles y otros dispositivos electrónicos reacondicionados. Solo tienes que entrar en la tienda online y elegir la marca de smartphone que quieres vender. Ojo, solo aceptan móviles iPhone, Samsung, Xiaomi y Huawei.

Lo bueno de Back Market es que podrás vender móviles usados o terminales que estén rotos. Ellos se encargan de reutilizar los componentes que sí funcionen. Ten en cuenta que, cuanto mejor esté cuidado y conservado el smartphone, más dinero te darán por él.

Si quieres leer más noticias como Dónde vender mi móvil viejo: 4 páginas que te lo compran, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.