Antonio Carroza, de Alquiler Seguro: “En el mercado de la vivienda lo que no funciona es la Ley de Vivienda”

NOTICIA de de Javi Navarro

El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha criticado duramente la intervención del Gobierno en el mercado de la vivienda a través de la Ley de Vivienda, que consideran ineficaz. En una reciente entrevista en TVE, respondió a las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la necesidad de regular el sector, afirmando que, en realidad, “lo que no funciona es la Ley de Vivienda”.

Carroza destacó que la vivienda social en España sigue estancada, constituyendo apenas el 3% del parque total, una cifra muy inferior a la media europea, que alcanza el 9%. A pesar de las políticas implementadas, la situación se ha deteriorado, con una drástica caída en la oferta de vivienda en alquiler y un incremento de los precios, que se encuentran en niveles históricos.

Carroza subrayó que “seguimos sin avanzar en el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler que realmente pueda servir para mejorar esta situación”, mientras que apelaba a la necesidad de soluciones efectivas para que los ciudadanos no se enfrenten a un mercado cada vez más complicado.

La caída en la oferta de alquiler y el ascenso de los precios

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, la disponibilidad de viviendas en alquiler ha dejado de aumentar, lo cual ha llevado a una subida de precios incesante. “El acceso a la vivienda es un problema que nos preocupa a todos, pero las medidas que ha desplegado el Gobierno central para tratar de solucionarlo lo que están haciendo es agravar la situación”, señaló Carroza.

El alquiler medio en España ya supera los mil euros, y en ubicaciones como Baleares o Barcelona, los precios alcanzan cifras superiores a los 1.600 euros.

Se prevé que en 2025 salgan al mercado aproximadamente 100.000 viviendas menos que hace dos años.

La confusión entre política social y mercado libre

“El derecho a disfrutar de una vivienda digna viene recogido en nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a generar las condiciones necesarias para que sea así”, expresó Carroza. Sin embargo, añadió que el presidente del Gobierno “confunde la política social de vivienda con el mercado libre de la oferta y la demanda”.

A pesar de que Pedro Sánchez enfatiza la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública, Carroza sostiene que “no ha habido verdaderos avances en este sentido”. Además, mencionó que la Ley de Vivienda “no está funcionando” y que lo necesario sería un “pacto de Estado” que promueva un consenso social y considere las demandas del sector.

El impacto de la intervención en el mercado

La intervención del mercado libre ha exacerbado , según Carroza, el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esto se evidencia en Cataluña, donde el número de viviendas disponibles para alquilar ha disminuido en más de 40.000 desde que se declaró zona tensionada en marzo de 2024. La competencia entre inquilinos ha aumentado notablemente, llegando a reunir a más de 340 interesados por un solo inmueble.

Finalmente, Carroza advirtió que “el Gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales” y está animando a más comunidades autónomas a implementar medidas que no están funcionando. La falta de progreso hacia un parque público de vivienda en alquiler que realmente aborde la situación actual se mantiene como una preocupación central.