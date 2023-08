Ocio - Tecnología

4 aplicaciones para no estar enganchado todo el día al teléfono en vacaciones

NOTICIA de de Jessica Pascual

En la playa, en la piscina, en la calle y en casa. Para inmortalizar los mejores momentos de las vacaciones, enviarse mensajes de WhatsApp con amigos o familiares, ver las redes sociales o echar un par de partidas a cualquier juego. Tener el móvil pegado a todas horas en vacaciones es una de las imágenes más habituales del verano. ¿Pero, hasta qué punto, tener el móvil a todas horas encendido permite desconectar de verdad durante las vacaciones?

Además de los efectos nocivos que tiene exponer el móvil al intenso sol de la playa o piscinas y que es una de las primeras cosas a evitar para proteger el teléfono durante el verano, esta dependencia también puede acabar afectando al disfrute de las vacaciones.

Para evitarlo y poder desconectar y descansar física y mentalmente, en esta guía puedes consultar algunas de las aplicaciones cuya principal función consiste en reducir el uso de los dispositivos a través de distintas técnicas y funciones para no estar todo el día enganchados.

One sec

One sec es una aplicación que, según se describe, permite liberarte de la distracción de las redes sociales a largo plazo. “One sec te impulsa a respirar hondo cada vez que abres las redes sociales”. Es una aplicación muy fácil de usar que permite controlar el tiempo que un usuario pasa en las redes sociales para no derrochar tiempo en ello.

Si alguna vez te ha pasado que has cogido el móvil para mirar un mensaje y has acabado navegando por Instagram media hora o más, esta app es perfecta. ¿El motivo? La clave del funcionamiento de One sec pasa por ralentizar el proceso de apertura de las aplicaciones de las redes sociales. Un pequeño truco que, al hacer perder el tiempo al usuario, este pierde interés por consultar las redes sociales y reduce las visitas.

La aplicación funciona de forma automatizada y se activa cada vez que una persona intenta abrir una aplicación específica de las seleccionadas previamente en la configuración. Desde redes sociales, hasta páginas web.

De manera adicional, tras entrar en alguna de las aplicaciones configuradas de esta aplicación, a los cinco minutos, el usuario recibe una notificación para avisarle del tiempo que lleva navegando para que se pregunte si sigue o no buscando su intención inicial. O está simplemente navegando por pasar el tiempo.

En cuanto a su efectividad, desde su propia web señalan que los efectos del uso de esta aplicación han sido confirmados en un estudio científico del Instituto Max Planck y la Universidad de Heidelberg.

Puedes descargar la aplicación de One Sec para el teléfono desde su web oficial.

Forest

Forest es otra de las aplicaciones más conocidas para reducir el uso del dispositivo móvil durante las vacaciones. En concreto, ‘Forest: Mantente Enfocado’ ayuda a los usuarios a dejar el teléfono a un lado y concentrarte en otros aspectos.

El funcionamiento toma como referencia la producción y cultivo de plantas y árboles. Por ello, una persona que se descarga esta aplicación, siempre que quiera concentrarse y alejarse del teléfono, puede ‘plantar un árbol’.

Al seleccionar esta opción, en un periodo de 30 minutos, este brote empezará a crecer hasta convertirse en un árbol. En el caso de romper el proceso para mirar el teléfono y no aguantar este periodo de tiempo, el árbol se muere.

¿El objetivo? Construir un gran bosque en la aplicación, dado que a mayor cantidad de árboles sanos, en la práctica, significa que menos tiempo ha pasado el usuario enganchado al teléfono. Y, por tanto, que ha cumplido con nota sus objetivos.

En resumen, es una aplicación muy sencilla de utilizar en la que el usuario puede intentar desengancharse del teléfono y dejar de usarlo en periodos breves, de 30 minutos, para minimizar la dependencia del uso del móvil en determinadas situaciones, como por ejemplo en vacaciones.

Puedes conocer todos los detalles de la aplicación y descargarla desde su web oficial.

Quality time

La aplicación Quality Time es un diario automático de las diferentes actividades de uso del teléfono. A diferencia de las dos anteriores, esta aplicación no tiene como principal función la de bloquear o establecer limitaciones específicas para que el usuario se desenganche del teléfono.

Por el contrario, es una herramienta de información que ofrece a los usuarios los datos más detallados acerca del tiempo que pasan pegados al teléfono, así como la cantidad de horas dedicadas a cada aplicación. Se trata de un registro de las actividades en el que se muestra una línea del tiempo desde por la mañana hasta por la noche.

El objetivo es que cada persona pueda valorar y darse cuenta de si hace un uso excesivo del móvil en determinados periodos o no. De manera adicional, si tras consultar los datos, una persona quiere reducir el uso del dispositivo, con esta aplicación puede establecer determinados límites de uso del móvil.

En concreto, cuenta con funciones específicas como envío de alertas específicas sobre el tiempo de uso del móvil, así como opciones de tiempo de descanso para reducir el tiempo de consumo del dispositivo.

Puedes consultar todos los detalles acerca de esta aplicación y descargarla desde la web oficial.

Minimalist phone

Otra de las opciones para reducir el uso del dispositivo durante las vacaciones es usar aplicaciones como Minimalist phone. Una herramienta que consiste en convertir el dispositivo en un teléfono completamente aburrido o minimalista que no llame la atención y lleve a los usuarios a dedicar su tiempo en otras tareas.

En concreto, al instalar esta aplicación y abrirla, el dispositivo adopta una interfaz totalmente sobria, sencilla y simple, que no llama la atención en ningún momento ni da pie a querer invertir tiempo en ella.

La pantalla se vuelve oscura y aparece un listado sin iconos ni figuras, con las letras en blanco, con las distintas aplicaciones y herramientas instaladas en el teléfono. Es una fórmula con la que, según se detalla en la web oficial de la app, es el usuario quien controla al teléfono y no al revés.

La clave del éxito del funcionamiento de esta aplicación pasa por el diseño minimalista porque fue diseñado específicamente para reducir el tiempo frente a la pantalla y aumentar la productividad. De esta manera, con una interfaz que no invita a entrar en ninguna app, el usuario solamente accede a las aplicaciones cuando lo necesite y no para distraerse o pasar el tiempo.

Puedes consultar todos los detalles y proceder a la descarga de la aplicación para el teléfono desde su sitio web oficial.

