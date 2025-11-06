Así es el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027: más suelo, más ayudas y menos trabas urbanísticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en la Real Casa de Correos el nuevo Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, una estrategia que incorpora 15 medidas inéditas para impulsar la construcción de más de 15.000 hogares asequibles en la región durante los próximos cuatro años. El plan incluye la Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda Protegida, destinada a abaratar costes, agilizar trámites y aumentar la ocupación residencial del suelo.

“Esta es una gran prioridad que no queremos abordar desde el sectarismo ni la ceguera, sino con todos los responsables y aquellas personas que dedican sus vidas profesionales a este tema y conocen mejor que nadie dónde están los problemas”, subrayó la presidenta madrileña.

Más densidad, menos trabas y un 10% más de edificabilidad

Una de las principales medidas será permitir un aumento del 20% en la densidad —el número de viviendas que pueden construirse por parcela— y un incremento del 10% en la edificabilidad, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. Esto, según el Ejecutivo regional, permitirá optimizar el uso del suelo y reducir los plazos de ejecución.

Además, se abaratarán los costes de construcción al establecer una única plaza de garaje por vivienda, frente a la exigencia actual de una y media. También se facilitará construir vivienda protegida en suelos dotacionales privados y transformar inmuebles de oficinas u hoteles en edificios residenciales.

Refuerzo de los programas Plan Vive y Solución Joven

El Plan de Choque amplía la oferta del Plan Vive, que alcanzará las 14.000 viviendas en más de 20 municipios. En paralelo, se refuerza el Plan Vive Solución Joven, con 1.000 hogares adicionales en localidades como Madrid (Aravaca), Alcalá de Henares y Villanueva de la Cañada, hasta llegar a un total de 5.500 viviendas destinadas a menores de 35 años.

Gracias a este impulso público-privado, la Comunidad de Madrid concentra ya el 53% de toda la vivienda con protección oficial que se construye en España.

Nueva Dirección General y ampliación del programa Mi Primera Vivienda

El Gobierno regional ha aprobado la creación de una Nueva Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda, dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Este órgano atenderá de forma más directa a los ciudadanos, agilizando los trámites y ofreciendo asesoramiento personalizado.

Por otra parte, se amplía el programa Mi Primera Vivienda, que contará con 25 millones de euros en avales y ampliará el límite de edad de acceso hasta los 50 años (frente a los 40 actuales). Este plan, que facilita el acceso a hipotecas sin aportar el 20% inicial, ha beneficiado ya a más de 5.000 familias. Hasta ahora solo se aplicaba a vivienda usada, pero próximamente incluirá también promociones de obra nueva.

Planes sociales: alquiler, convivencia y vivienda para familias vulnerables

El Ejecutivo autonómico refuerza también el Plan Alquila, que ofrecerá incentivos a los propietarios que pongan sus pisos en el mercado y un sello de calidad para garantizar la seguridad jurídica. Se incluye, además, un seguro gratuito del hogar durante un año y otro de impago de tres años.

Otra de las medidas destacadas es el Plan Comparte Intergeneracional, que fomentará la convivencia entre mayores y jóvenes, con el objetivo de “unir generaciones y combatir la soledad, una de las pandemias más silenciosas de nuestra sociedad”, según Díaz Ayuso.

Asimismo, la Agencia de Vivienda Social (AVS) dispondrá de 500 nuevos hogares destinados a familias vulnerables, elevando a 2.100 las viviendas sociales gestionadas por la Comunidad.

Ley LIDER y Aceleradora Urbanística Regional

El Plan incluye también la tramitación de la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), que busca desbloquear proyectos urbanísticos y ofrecer mayor seguridad jurídica a inversores, promotores y ayuntamientos. Paralelamente, se creará una Aceleradora Urbanística Regional que ayudará a los municipios a movilizar suelo y agilizar licencias.

Además, se constituirá el primer Consorcio Urbanístico público-privado en Leganés, bajo el nombre “Puerta de Madrid”, que permitirá levantar 4.300 viviendas.

Hasta 54.000 viviendas protegidas incorporadas al mercado

La Comunidad de Madrid mantiene en vigor la Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, aprobada en 2024. Gracias a esta normativa, los municipios pueden autorizar, mediante licencia, el cambio de uso de edificios terciarios —como oficinas— a residenciales protegidos sin modificar el planeamiento.

En su primer año, 170 de los 179 municipios madrileños (un 95%) han aplicado esta medida, generando una “ventana de oportunidad” para incorporar 54.000 viviendas al mercado. El Portal del Suelo ya incluye un visor con 2.514 parcelas registradas susceptibles de cambio de uso y 3.679 licencias solicitadas, lo que representa el 28,57% de todas las calificaciones de vivienda protegida de 2024.

Más apoyo a pequeños municipios y beneficios fiscales

El Plan también contempla ayudas del Plan Regional de Inversiones (PIR) para municipios de menos de 20.000 habitantes, destinadas a comprar suelo o rehabilitar viviendas. Además, las cooperativas contarán con avales públicos de Avalmadrid para acceder a préstamos protegidos.

En el ámbito fiscal, se mantienen las deducciones por compra y alquiler de vivienda habitual, así como bonificaciones del 100% en transmisiones y actos jurídicos para viviendas en zonas en riesgo de despoblación.