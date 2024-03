Vivienda

Así puedes saber si te ha tocado ser mesa electoral en las elecciones del País Vasco

NOTICIA de de Jessica Pascual

Desde el jueves 21 de marzo y hasta el día 25 del mismo mes, los ayuntamientos del País Vasco celebran los sorteos para asignar a los miembros de las mesas electorales de los comicios. Una convocatoria que, previa autorización de la Junta Electoral Central, se ha adelantado unos días para evitar que las notificaciones se entregaran en plena Semana Santa.

Durante el primer día de sorteo de asignación de las mesas, son los ayuntamientos de las capitales los que van a celebrar estos eventos para dar a conocer a los miembros que deberán formar parte de las mesas electorales de las elecciones en el País Vasco.

Las notificaciones no van a llegar hasta el día 22 y, como máximo, el 28 de marzo. Aunque algunos ayuntamientos, como el de San Sebastián, han habilitado una página web de consulta en la que los ciudadanos censados pueden saber ya si les ha tocado formar parte de la mesa.

Quién puede saber si le ha tocado mesa electoral en el País Vasco

Los llamados a formar mesa pueden saber si les ha tocado participar en los comicios como vocales, presidentes de mesa o suplentes desde la web del Ayuntamiento de San Sebastián. A través de una consulta rápida y sencilla. Este es el único ayuntamiento que, de momento, cuenta con esta herramienta para que los electores puedan saber si deben formar parte de la mesa.

Durante este jueves 21, el resto de ayuntamientos de las capitales vascas celebrarán los sorteos de asignación. Y hasta el día 25 de este mes, se realizarán en el resto de los ayuntamientos de esta comunidad.

Si tras hacer la consulta, verificas que no has sido elegido y tienes previsto ausentarse en estas fechas o no te apetece ir ese día al colegio, electoral, debes saber que hasta días antes se puede solicitar el voto por correo a las elecciones vascas y presentarlo para ejercer el derecho a voto de manear anticipada.

Por otra parte, en el caso de ser designado y no poder acudir por tener alguna de las justificaciones que permiten librarte de ser mesa electoral, los electores tienen de plazo hasta el 4 de abril para presentar las alegaciones correspondientes.

Cómo consultar si soy mesa en las elecciones al País Vasco

El proceso para consultar si te ha tocado ser mesa debe hacerse desde la web del Ayuntamiento de San Sebastián. Se trata de un proceso sencillo para el que solamente se necesita el DNI y la fecha de nacimiento.

Una vez introducidos los datos, aparece en pantalla toda la información acerca de si te ha tocado ser mesa o no, así como los datos del censo electoral. Se trata de una consulta que estará disponible hasta el día antes de la celebración de las elecciones.

Convocatoria de sorteos adelantada

Esta ronda de sorteos comienza de forma adelantada. ¿El motivo? La Junta Electoral Central ha autorizado a los ayuntamientos a que adelanten el sorteo para asignar a las personas que deben formar parte de la mesa electoral, dado que los plazos contemplados por ley ubicaban este evento en plena Semana Santa. Motivo por el que, este jueves 21 de marzo, tiene lugar el sorteo de las mesas para las elecciones vascas.

Inicialmente, el sorteo tenía que celebrarse entre el día 23 y 27 de marzo. Mientras que con este cambio, tiene lugar entre el 21 y el 25 de marzo. Las notificaciones del sorteo llegarán entre los días 22 y 28 de este mes. Aunque en algunos casos, como en San Sebastián, este dato puede consultarse ya mismo por internet.

