Cómo solicitar el voto por correo de las elecciones en el País Vasco

NOTICIA de Jessica Pascual

Desde finales de febrero y hasta el 11 de abril, todos los ciudadanos que quieran participar en las elecciones en el País Vasco de forma anticipada, pueden solicitar el voto por Correo. El organismo postal ha abierto el plazo de la solicitud para que todos los electores puedan iniciar las gestiones específicas que les permitan ejercer su derecho a voto antes de la celebración de los comicios.

Aunque el voto por correspondencia ofrece muchos beneficios, hay que tener en cuenta que votar por correo no exime de estar en una mesa electoral, motivo por el que si tienes intención de participar en la convocatoria por esta vía para irte de vacaciones o no estar durante esta jornada, te recomendamos que esperes a saber si te toca en la mesa y evitar sanciones por no presentarte a la mesa electoral.

Cuándo puede solicitarse el voto por correo en el País Vasco: Plazos

Desde Correos informan que ya se puede solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas al Parlamento del País Vasco que van a celebrarse el domingo 21 de abril de 2024. En concreto, desde el día 27 de febrero ya se puede realizar este trámite que va a estar habilitado hasta el día 11 de abril. Durante este periodo, todos los electores pueden realizar los trámites para emitir el voto de forma anticipada por esta vía.

Cómo votar por correo en las elecciones del País Vasco

El proceso para votar por correo en las elecciones del País Vasco es el mismo que hay que seguir en el caso de unas elecciones generales. Existen dos grandes vías:

Solicitar el voto por correo de forma telemática , a través de la web de Correos. Un proceso para el que el solicitante debe contar con una firma digital o sistema de autenticación electrónica.

, a través de la web de Correos. Un proceso para el que el solicitante debe contar con una firma digital o sistema de autenticación electrónica. Hacer la solicitud del voto por correo de manera presencial en cualquiera de las oficinas de la entidad. Para realizar la gestión, cada elector debe acudir de forma personal a solicitarlo y presentar el DNI u otro documento que acredite su identidad. La única excepción se contempla en el caso de que el elector no pueda personarse en la oficina por enfermedad o discapacidad. En este caso, bajo certificación médica que acredite este hecho, la solicitud del voto por correo puede presentarse por otra persona autorizada.

En el caso de optar por la vía presencial, desde Correos tienen habilitado un servicio de cita previa para facilitar los trámites y evitar esperas. Una gestión que puede hacerse a través de la app, de la web de Correos o de la oficina virtual.

Por otra parte, los ciudadanos que quieran ejercer este derecho, pero no se encuentren en España, deben seguir las instrucciones específicas acerca de cómo votar por correo desde el extranjero. En cualquier caso, todos los electores que quieran participar de las elecciones por esta vía deben solicitar el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tal y como detallan desde el organismo postal, la obtención de este certificado es un requisito imprescindible para poder emitir el voto por correo.

Hasta cuándo se puede votar por correo en las elecciones en el País Vasco

Una vez solicitado, Correos entrega las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en el País Vasco. Estas enviarán a los solicitantes, a partir del día 1 de abril, toda la documentación necesaria para ejercer el voto por correo.

El 17 de abril, cuatro días antes de la celebración de las elecciones, finaliza el plazo para votar por correo en esta convocatoria electoral.

