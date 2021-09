Vivienda

Ayudas en Soria de hasta 150 euros al mes para pagar el alquiler y la hipoteca

La Diputación Provincial de Soria ha aprobado las bases de la convocatoria para financiar hasta 150 euros al mes del pago del alquiler y de las hipotecas de vivienda habitual de los vecinos de la provincia de Soria. Esta segunda edición de las ayudas, cuya iniciativa surgió en 2020 a causa de la crisis sanitaria, puede cubrir hasta el 100% de la renta del alquiler o de la hipoteca del periodo comprendido entre los meses de enero y mayo de 2021, ambos incluidos.

A quién están dirigidas

Estas ayudas se dirigen tanto a personas físicas, como arrendatarias o propietarias de viviendas que se ajusten a los requisitos que detallamos en el siguiente apartado.

El objetivo de esta convocatoria es ayudar a las personas que se encuentren en situación de dificultad para hacer frente a los pagos de la renta como consecuencia de la crisis sanitaria. Sólo puede concederse una ayuda por vivienda.

Requisitos

Para beneficiarse de estas ayudas las personas solicitantes deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad o estar emancipados

Poseer nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la UE. Los extranjeros no comunitarios pueden solicitar las ayudas si tienen residencia legal en España o la condición de refugiado

Pueden ser propietarias o copropietarias de la vivienda habitual con hipoteca o titulares de un contrato de arrendamiento

Las personas solicitantes con contrato de arrendamiento no pueden tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador

Estar empadronados en alguna localidad de la provincia de Soria con un mínimo de antigüedad del inicio del periodo a subvencionar, es decir, desde el 1 de enero de 2021

Tener residencia habitual en una localidad de menos de 20.000 habitantes

El nivel de renta de los solicitantes no puede superar los siguientes límites económicos:

2, 5 veces el IPREM, es decir, un máximo de 18.798 euros si la familia está compuesta de un sólo miembro Hasta 3 veces el IPREM, es decir, 22.558 euros si la unidad familiar tiene dos miembros 3,5 veces el IPREM, es decir, 26.318 euros si la unidad familiar está compuesta por tres miembros Hasta 4 veces el IPREM, es decir, hasta 30.078 euros para unidades familiares de cuatro miembros 4,5 veces el IPREM, es decir, 33.838 euros para unidades familiares de hasta cinco miembros Un máximo de 5 veces el IPREM, es decir, 37.597 euros para unidades familiares de seis o más miembros

La Diputación entiende por unidad familiar las constituidas por el solicitante, su cónyuge o pareja y los hijos a cargo menores de 25 años o los mayores de edad, siempre y cuando sean personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Plazos y solicitud

El plazo para solicitar estas ayudas es de un mes a contar desde la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. Es decir, todas las personas interesadas pueden realizar la solicitud hasta el próximo 27 de septiembre de 2021.

Todas las personas que quieran solicitar la ayuda pueden hacerlo de forma presencial, llevando la documentación al Registro General de la Diputación Provincial de Soria, en la calle Caballeros número 17.

Documentación

Para formalizar la petición de la ayuda, las personas interesadas tienen que presentar el modelo de solicitud que te hemos dejado enlazado junto con la siguiente documentación:

Certificado de empadronamiento y convivencia

Libro de Familia

Sentencia de separación o divorcio

Contrato de arrendamiento si la vivienda es alquilada

Escrituras de compraventa si la vivienda es propia

Documento que acredite el número de cuenta bancaria y la titularidad del solicitante

Documentos justificativos de la ayuda. Hay que presentar documentos de todos los meses de los que quieras pedir la ayuda, con un mínimo de 3 y máximo de 5 mensualidades. Para la ayuda del alquiler hay que presentar el documento que justifique el pago de la renta de las mensualidades del período a subvencionar y para la hipoteca el justificante bancario del abono de las diferentes mensualidades

Es muy importante presentar estos documentos justificativos puesto que la Diputación no va a subvencionar las solicitudes de ayuda que presenten una justificación de falta de renta inferior a tres meses. Las personas que no entreguen todos los documentos exigidos tendrán un plazo de 10 días hábiles para terminar de aportarlos.

