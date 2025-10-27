Boom de rotación en IT: 7 de cada 10 profesionales tecnológicos planean cambiar de empresa

NOTICIA de de Javi Navarro

Según el informe global Tech Talent Explorer de Hays, un sorprendente 69 % de los profesionales del sector IT en España tiene la intención de cambiar de empresa en el transcurso del próximo año, una cifra que supera significativamente la media global del 61 %. Este alto nivel de rotación, que pone de manifiesto un mercado tecnológico español muy dinámico, obliga a las empresas a reevaluar sus estrategias para retener el talento. La necesidad de adaptarse a esta realidad se torna urgente y las organizaciones deben ofrecer propuestas de valor atractivas para no perder a sus mejores profesionales.

“Este dato muestra un mercado IT muy dinámico, donde los profesionales buscan constantemente nuevos retos, mejores condiciones y proyectos con propósito. Que en España esta predisposición al cambio supere la media global deja claro que las empresas deben reforzar sus propuestas de valor y ofrecer algo realmente diferenciador,” explica Gustavo Pina, director de Hays Technology Services Spain.

España: Imán para la inversión tecnológica

El informe también resalta cómo España y, en general, el sur de Europa se consolida como un hub tecnológico atractivo. Este atractivo se debe a la existencia de talento altamente cualificado, multilingüe y formado en universidades de prestigio, así como a una estructura de costes competitiva. Estas características están incentivando la apertura de centros de desarrollo, innovación y servicios compartidos en el país. Además, factores como la calidad de vida, el clima y la conectividad hacen que España sea un destino atractivo tanto para profesionales como para empresas.

Liderazgo salarial en roles estratégicos

El informe Tech Talent Explorer de Hays evidencia que España lidera los salarios en roles estratégicos, tales como:

IT Project Manager

Business Analyst

Data Scientist

Solutions Architect

Contrariamente, en perfiles como DevOps y Network Engineer, los niveles de remuneración se sitúan por debajo de la media regional. Este fenómeno refleja la heterogeneidad del mercado, donde la fidelización del talento va más allá del salario; aspectos como planes de carrera, formación continua y colaboración en proyectos innovadores son cada vez más determinantes.

Más allá del salario: qué busca el talento IT

Los profesionales del ámbito IT en España valoran aspectos como:

Reputación de la empresa (88 %)

Flexibilidad horaria (86 %)

Equipos colaborativos (93 %)

Estas preferencias indican que para retener a los empleados, las empresas deben crear entornos en los que los profesionales se sientan valorados y parte de un propósito común.

Además, el informe destaca tendencias atractivas en la industria: el Java Developer sigue siendo el perfil con mayor disponibilidad de talento, mientras que el Security Engineer se presenta como el más atractivo para la generación Z, que valora el impacto social y la innovación tecnológica.

“La ciberseguridad representa un área de impacto directo en la sociedad, con desafíos constantes y evolución tecnológica acelerada. Y el hecho de que el Solutions Architect sea el perfil más senior indica que el ecosistema IT español ha alcanzado un nivel de madurez significativo,” señala Pina.

Contratos flexibles y el futuro del sector

Aunque actualmente solo el 3 % de los profesionales IT trabaja bajo modalidades de contracting, esta opción está ganando popularidad. Este modelo ofrece flexibilidad, autonomía y especialización, permitiendo a las empresas incorporar talento en momentos críticos sin comprometer estructuras permanentes.

Mirando hacia el futuro, Hays anticipa que la atracción y retención de talento IT evolucionará hacia modelos más personalizados, que incluirán experiencias laborales significativas, culturas inclusivas, colaboración, flexibilidad, aprendizaje continuo y un propósito claro.