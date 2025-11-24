Casi la mitad de las nuevas contrataciones fracasan y el 79% elige mal al candidato

NOTICIA de de Javi Navarro

El 46% de nuevas contrataciones fracasan en los primeros 18 meses. Un estudio reciente de la firma global de soluciones de talento Robert Walters revela que casi la mitad de los profesionales que cambian de empleo dejan sus puestos antes de cumplir un año y medio. Además, un preocupante 79% de las empresas reconocen haber cometido el error de contratar al candidato equivocado para una vacante.

Estos datos resaltan que una mala contratación no solo implica un mayor coste —en términos de recursos financieros y temporales—, sino que también puede afectar negativamente la dinámica del equipo de trabajo.

“En la mayoría de los casos, la persona responsable de realizar una nueva contratación evalúa cómo se desempeña el candidato durante la entrevista, en lugar de analizar si encaja a largo plazo en la organización. Esto puede tener como consecuencia que el perfil contratado no encaje a nivel profesional y cultural con la compañía”, explica Beatriz Rodríguez, Principal en Robert Walters.

La preparación del entrevistador es fundamental

El informe también indica que 4 de cada 10 responsables de contratación admiten que no han recibido suficiente formación y apoyo para gestionar el proceso de selección. De igual manera en que los candidatos deben estar listos para la entrevista, los entrevistadores también necesitan preparación adecuada para facilitar una experiencia profesional efectiva y garantizar decisiones acertadas.

Antes de iniciar el proceso de selección, es esencial definir con claridad qué habilidades, experiencias y rasgos de personalidad son requeridos para el puesto. Para ello, desarrollar un plan estructurado para la entrevista ayuda a mantener la coherencia y asegura que no se pase por alto ninguna temática relevante.

Otro aspecto a tener en cuenta es la reflexión sobre los sesgos inconscientes que pueden influir en la evaluación del candidato. Aplicar técnicas que minimicen estos sesgos —por ejemplo, utilizando criterios objetivos de evaluación— es crucial para brindar a todos los candidatos una oportunidad justa.

“Durante la entrevista, muchos responsables de contratación siguen recurriendo a preguntas cliché como hablar de los puntos fuertes y débiles, algo que aporta poca información relevante. Haciendo preguntas más elaboradas, ya sean conductuales, situacionales o basadas en valores, los entrevistadores pueden obtener una visión más clara sobre el encaje a largo plazo del candidato”, añade Rodríguez.

Preguntas efectivas para una contratación exitosa

Robert Walters comparte ejemplos de preguntas efectivas en su guía de entrevista para responsables de contratación, que incluyen:

¿Háblame de un proyecto del que estés orgulloso? ¿Por qué elegiste este ejemplo específicamente?

¿Cómo gestionarías al mismo tiempo tres plazos de entrega urgentes?

¿Qué caracteriza un entorno en el que te sientes realizado?

El encaje cultural, clave para la retención

Aparte de las habilidades técnicas, el encaje cultural es crucial para el éxito de un nuevo empleado. Los candidatos que se adaptan bien a la cultura empresarial tienden a estar más motivados y contribuyen a un ambiente laboral positivo.

Evaluar el encaje cultural implica abordar temas como estilos de trabajo, valores fundamentales y el comportamiento de la persona dentro de un equipo. La falta de alineación en este aspecto puede dar lugar a tensiones en el grupo y, en última instancia, a una salida prematura del empleado, lo que genera costos evitables.