La revolución de las habilidades: lo que se necesita para el trabajo del futuro con la IA

El mercado laboral experimenta una transformación acelerada, impulsada por la tecnología, la automatización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Según la firma de soluciones de talento Robert Walters, los profesionales deben prepararse para los roles emergentes que definirán la próxima década. “El éxito de una empresa frente a los cambios depende de su capacidad para innovar, y esa innovación comienza con las personas que la conforman”, afirma Raquel Valero, Senior Manager en la entidad.

El Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial estima que durante esta década se crearán aproximadamente 170 millones de nuevos empleos, mientras que 92 millones de roles serán desplazados por los de nueva creación. Esto está llevando a las empresas a revisar sus modelos de contratación de manera proactiva.

Habilidades clave para un mundo cambiante

Con la expectativa de que 4 de cada 10 habilidades requeridas en el mercado laboral actual cambiarán en los próximos años, es fundamental identificar las competencias que serán más demandadas. Robert Walters destaca tres habilidades transferibles que se volverán indispensables:

Capacidad de resolución de problemas eficaz.

Creatividad.

Inteligencia emocional.

Estos atributos son especialmente relevantes en un entorno donde la IA podría reemplazar tareas repetitivas. Los profesionales que puedan generar ideas innovadoras y establecer relaciones sólidas serán altamente valorados. En el ámbito técnico, el análisis estratégico de datos y la competencia en programas relacionados se convertirán en requisitos clave en los procesos de selección.

Valero agrega que “sin duda, las soft skills o habilidades blandas tomarán aún mayor protagonismo en los próximos años”. Algunas de estas habilidades incluyen:

Resiliencia.

Liderazgo centrado en las personas.

Pensamiento crítico.

“Diría que son las habilidades clave que un profesional debe desarrollar para anticiparse a los roles emergentes”, concluye Valero.

Cómo prepararse hoy para los empleos del mañana

La preparación para el futuro laboral implica diferenciar entre habilidades que se pueden desarrollar mediante formación y aquellas que son transferibles y se adquieren a través de la experiencia. Muchas empresas están intensificando sus inversiones en programas de reskilling y upskilling para capacitar a su fuerza laboral, evitando así la necesidad de buscar nuevo talento en el mercado.

Esto se traduce en una creciente demanda de profesionales en el ámbito de Training & Development dentro de los equipos de Recursos Humanos. Además, la creación de culturas organizacionales flexibles que fomenten la innovación y permitan a los equipos adaptarse con agilidad a los nuevos retos está siendo, cada vez más, la clave para determinar el éxito o el estancamiento de una compañía.

Valero concluye con una contundente afirmación: “El futuro del trabajo ya está aquí y quienes estén dispuestos a evolucionar junto con él, serán los líderes del mañana”.