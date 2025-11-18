Casi la mitad de los empleados trabajan desmotivados y el 69 % busca otra empresa

La falta de motivación en el ámbito laboral se ha convertido en un serio obstáculo para las empresas españolas. Según un estudio de Hays, casi el 44% de los trabajadores en España se sienten desmotivados en sus puestos de trabajo —una tendencia alarmante que podría tener implicaciones significativas para la productividad y el logro de objetivos en 2025—. Además, el 69% de los empleados busca activamente un nuevo empleo, lo que pone en riesgo la retención del talento y, por ende, el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Un contexto desafiante para las empresas

A pesar de que más del 61% de las empresas proyecta un aumento en su facturación durante este año, los datos reflejan una desconexión entre las expectativas corporativas y la experiencia cotidiana de los empleados. “Estamos viendo una paradoja clara: las empresas cierran el año con optimismo, pero sus equipos están agotados o desconectados”, comentó Óscar Cebollero, director de Perm Recruitment Services de Hays España. Según Cebollero, “no hay plan comercial o financiero que funcione sin personas comprometidas y productivas detrás, pero las compañías que sepan cuidar esa conexión interna serán las que crezcan con más solidez en 2026”.

Desconexión interna: Un freno para el crecimiento

Desde Hays advierten que el éxito de las compañías dependerá cada vez más de su habilidad para alinear los objetivos empresariales con las aspiraciones y el sentido de propósito de sus empleados. “Muchos profesionales ya no se sienten parte del propósito ni de los objetivos corporativos; perciben que su trabajo no tiene impacto real en los resultados. Esa falta de vínculo genera desmotivación, reduce la productividad y, finalmente, impulsa la decisión de irse”, aclaró Cebollero.

Los expertos subrayan que esta desconexión está erosionando silenciosamente la competitividad de diversas organizaciones. “El crecimiento económico no compensa la desmotivación”, añadió Cebollero. “Las compañías planifican bien el producto o dominan el análisis de mercado, pero pocas revisan si su capital humano está alineado con esos objetivos. Si el equipo está desconectado, el plan de negocio se convierte en un plan artificial”.

Claves para la fidelización del talento

Más allá de la compensación económica, los factores que más influyen en la permanencia de un empleado en una empresa son el liderazgo auténtico, un clima laboral positivo y las oportunidades de crecimiento profesional. “El salario motiva solo a corto plazo. Lo que retiene es el día a día: sentir que tu líder te escucha, que hay coherencia, flexibilidad y futuro dentro del proyecto”, destacó Cebollero.

De cara a 2026, uno de los principales desafíos será medir el compromiso de manera más dinámica. Las encuestas de clima que se realizan semestral o anualmente son insuficientes para captar la verdadera opinión de los empleados. Cebollero recomendó que “las encuestas de clima que solo se hacen una vez al año solo captan una ‘foto’ del momento. Un empleado puede estar motivado hoy y desmotivado en dos meses”.

