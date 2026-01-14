Cheque o transferencia: así se paga una vivienda ante notario y qué opción es más segura

NOTICIA de de Javi Navarro

En el notario, en el momento de firmar la compra, existen varias formas de pagar una vivienda y dejar el pago correctamente registrado. La elección suele depender de dos factores: la rapidez con la que llega el dinero y el coste en comisiones, además de lo que prefieran vendedor y comprador. A continuación, repasamos las opciones más habituales tras consultar con los expertos del Banco de España.

Cheque bancario conformado

El cheque bancario conformado es un cheque que emite tu banco y con el que certifica que el dinero está bloqueado y a disposición del vendedor. Es un medio muy común porque garantiza al vendedor que la cantidad acordada está disponible.

Es un documento nominativo , por lo que solo puede ser cobrado por el beneficiario.

, por lo que solo puede ser cobrado por el beneficiario. Hay que avisar con tiempo a tu entidad para que lo prepare y puedas retirarlo en oficina.

a tu entidad para que lo prepare y puedas retirarlo en oficina. El ingreso puede demorarse unos días, ya que el banco del beneficiario debe hacer comprobaciones para su cobro.

Tanto la emisión como el cobro del cheque pueden conllevar comisiones.

Transferencia TARGET (antes conocida como transferencia OMF)

La transferencia TARGET —antes conocida como OMF— es un tipo de transferencia entre entidades europeas a través del sistema TARGET2 y sin límite de importe. Los fondos pueden llegar el mismo día, pero dependerá del horario de corte de cada banco.

Los fondos llegan en el mismo día si se da la orden dentro del horario de corte del banco.

si se da la orden dentro del horario de corte del banco. Si la orden es posterior, el abono se hará al siguiente día hábil .

. Conviene verificar si la entidad emisora aplica comisión por este tipo de transferencia.

Transferencia instantánea

Como su denominación indica, la transferencia instantánea es inmediata: los fondos se transfieren en segundos y funciona las 24 horas de los siete días de la semana.

Cuesta lo mismo que cobre tu banco por una transferencia ordinaria —no puede aplicarte una comisión mayor que la de una transferencia normal—.

Desde el pasado 5 de octubre se ha eliminado el límite de 100.000 euros para las transferencias instantáneas, lo que beneficia la compra de una vivienda.

se ha eliminado el límite de para las transferencias instantáneas, lo que beneficia la compra de una vivienda. Ya está disponible el servicio de verificación del beneficiario , que avisa sobre la coincidencia del nombre del destinatario antes de ejecutar el pago.

, que avisa sobre la coincidencia del nombre del destinatario antes de ejecutar el pago. Al ser una orden irrevocable, esta verificación añade seguridad y permite anular la operación si se detecta un error antes de enviarla.

¿Qué seguridad ofrece cada opción al vendedor?

Desde la óptica del vendedor, las tres opciones ofrecen seguridad a la hora de recibir los fondos:

El cheque garantiza que la cantidad está bloqueada para su cobro en la entidad de origen y solo puede ser cobrado por el beneficiario.

Las transferencias, tanto instantáneas como TARGET, son irrevocables y permiten al beneficiario comprobar en el mismo día el ingreso de los fondos.

Recomendación final antes de firmar

En definitiva, lo recomendable es consultar con tu banco las opciones disponibles y su coste, acordar el medio de pago más conveniente para vendedor y comprador, y notificarlo previamente a la notaría donde se vaya a llevar a cabo la firma.