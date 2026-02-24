Circuló varios kilómetros en sentido contrario y mató a tres personas: 8 años de cárcel

NOTICIA de de Javi Navarro

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a 8 años de prisión al conductor que en febrero de 2023 provocó la muerte de tres personas tras circular varios kilómetros en dirección contraria por la N-1, a la altura del municipio guipuzcoano de Legorreta. La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, es firme.

El fallo judicial recoge además la condena a 4 años de privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores, lo que implica la pérdida de vigencia del carné de conducir durante ese periodo.

Ocho años de cárcel por la muerte de tres personas

El accidente se produjo a las 00:07 horas del 26 de febrero de 2023, cuando el acusado se incorporó a la N-1 por un carril de salida, saltándose dos señales de prohibido el paso y una línea continua, y comenzó a circular en sentido contrario durante varios kilómetros.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, el conductor había estado consumiendo alcohol y tenía sus facultades “mermadas” para la conducción. Esa circunstancia fue determinante en la secuencia de los hechos que acabaron en colisión frontal con otro turismo que circulaba correctamente por su carril.

Como consecuencia del impacto:

Fallecieron dos varones que viajaban en el vehículo del acusado.

que viajaban en el vehículo del acusado. Murió también una mujer que ocupaba el asiento de copiloto en el otro coche.

En total, tres víctimas mortales en un siniestro que iba a ser enjuiciado inicialmente por un tribunal del jurado.

Acuerdo previo al juicio y sentencia firme

El procedimiento estaba previsto para comenzar la próxima semana en la Audiencia de Gipuzkoa, pero finalmente las acusaciones y la defensa alcanzaron una conformidad. El acusado ratificó el acuerdo en una audiencia previa celebrada el pasado viernes, en la que se dictó sentencia “in voce”.

La resolución judicial ya es firme, por lo que no cabe recurso.

La condena —8 años de prisión y 4 años sin carné— pone fin al proceso penal por uno de los accidentes más graves registrados en ese tramo de la N-1 en los últimos años.