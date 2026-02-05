Poner el abrigo al niño en la silla del coche puede ser peligroso: el error que muchos padres cometen en invierno

Cuando hace frío, lo más normal del mundo es subir al niño al coche con el abrigo puesto “por si acaso”. Es un gesto de cuidado, casi automático… pero también puede convertirse en un riesgo real. El problema es que las prendas voluminosas (abrigos, chaquetas gruesas o monos de nieve) hacen que el arnés o el cinturón parezcan bien ajustados cuando, en realidad, pueden dejar una holgura suficiente para que el menor se desplace con violencia en un frenazo o incluso se escurra de la sillita. Y lo peor es que, desde fuera, da la sensación de que todo está perfecto.

Por qué el abrigo es un peligro en la silla del coche

Con la llegada del invierno, muchos padres y madres colocan a sus hijos en el coche con el abrigo puesto para que no pasen frío. Sin embargo, Norauto advierte de que llevar prendas voluminosas en un sistema de retención infantil (SRI) es incompatible con la seguridad, porque reduce la eficacia del arnés o del cinturón y ofrece una falsa sensación de protección.

Un abrigo, una chaqueta gruesa o un mono de nieve son útiles fuera del coche, pero dentro pueden convertirse en un problema: añaden un volumen “falso” en el pecho y el tronco, lo que impide que el arnés quede realmente pegado al cuerpo.

“Un arnés que parece ajustado sobre un abrigo puede tener en realidad una holgura de más de 4 centímetros. Esta distancia es suficiente para que el cuerpo del niño sufra un desplazamiento violento o incluso salga despedido de la silla”, explica Maria José Hontanilla, Responsable de Mercado Producto Sistemas de Retención Infantil de Norauto España.

Qué puede pasar en un frenazo: holgura, deslizamiento y salida de la sillita

El riesgo aparece porque el abrigo “rellena” el espacio entre el cuerpo del menor y el arnés. Al tensar las correas sobre esa prenda, todo parece correcto. Pero en cuanto hay un frenazo o un impacto, el tejido se comprime y esa holgura se traduce en movimiento del cuerpo.

Esto puede provocar:

Desplazamiento violento del torso hacia delante.

hacia delante. Que el niño se escurra dentro del arnés o del cinturón, con el peligro de quedar mal colocado.

dentro del arnés o del cinturón, con el peligro de quedar mal colocado. Mayor riesgo de salir proyectado en caso de frenazo brusco o accidente.

Norauto añade que el peligro puede aumentar si se trata de prendas impermeables, ya que suelen ser más resbaladizas y facilitan ese “deslizamiento” dentro de la sillita.

Ojo: a los adultos también les afecta conducir con abrigo

Este aviso no es solo para niños. En invierno, a muchos conductores también les pasa: se abrochan el cinturón con el abrigo puesto y parece que van bien sujetos, pero la prenda puede reducir el ajuste real. Por eso conviene recordar también los riesgos de conducir con el abrigo puesto, para no caer en el mismo “engaño” de seguridad en el asiento del conductor o del acompañante.

Así deben viajar los niños en invierno: 10 recomendaciones claras

1) Quita el abrigo antes de ajustar el arnés o el cinturón

Norauto recomienda retirar cualquier prenda voluminosa antes de abrochar. Para comprobarlo, sugiere la “regla de los dos dedos”: si no se pueden pasar más de dos dedos entre el arnés y el pecho del niño, el ajuste es correcto. Si entran dos dedos o más, no está bien tensado.

2) Usa la calefacción del coche (y precalienta el habitáculo)

La recomendación es mantener una temperatura cómoda dentro del vehículo usando la climatización. Se aconseja precalentar el interior unos minutos antes de iniciar la marcha. Norauto sitúa la temperatura óptima en torno a 22 grados. Así, puedes introducir al niño, quitar el abrigo y ajustar bien el arnés.

3) Si hace falta, mejor una manta

Si crees que puede tener frío dentro del coche, una opción sencilla es colocarle una manta una vez ya está bien sujeto.

4) Elige ropa fina pero térmica

Mejor prendas que abriguen sin añadir volumen: forros polares finos o ropa térmica ajustada que permita que el arnés quede pegado al cuerpo.

5) Solo accesorios recomendados por el fabricante

En el mercado hay fundas y accesorios para “dar calor”, pero Norauto no aconseja usarlos si no están recomendados por el fabricante, porque pueden interferir en el funcionamiento del SRI.

6) Retira gorros y capuchas

También conviene quitar gorros y capuchas, ya que pueden interferir y provocar un mal ajuste del reposacabezas.

7) Abrigos y objetos sueltos, mejor en el maletero

Los abrigos y cualquier objeto suelto deberían ir preferiblemente en el maletero, porque pueden salir proyectados en un frenazo o accidente.

8) SRI homologado y adaptado a talla y peso

Los niños deben viajar siempre en un sistema de retención infantil homologado y adecuado a su altura y peso. Norauto recuerda que es obligatorio usar SRI hasta 1,35 m, aunque recomienda mantenerlo hasta 1,50 m.

9) Sin prisas: colocar bien al niño lo cambia todo

Dedica el tiempo necesario: quitar el abrigo, sentarlo correctamente, comprobar que el arnés o cinturón no tiene dobleces y que va bien anclado y tenso. El reposacabezas debe estar a la altura correcta para proteger la cabeza.

10) En trayectos largos, paradas para estirar e hidratarse

En viajes largos, se recomienda planificar paradas en áreas de descanso o zonas resguardadas para que los menores se muevan e hidraten.

Un viaje de invierno puede ser cómodo y seguro si haces dos cosas

Los viajes invernales pueden ser incluso reconfortantes si se hacen con seguridad. La clave está en dos ideas: ajuste real (sin volumen entre el cuerpo y el arnés) y temperatura confortable dentro del coche para que no haga falta viajar “empacado”. A eso se suma algo básico: una buena silla infantil.