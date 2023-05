Ocio - Tecnología

Viajes

Claves para aprovechar mejor el tiempo en tu viaje

NOTICIA de de Javi Navarro

Uno de los aspectos más estresantes de viajar es planificar y distribuir el tiempo para poder hacer todas las cosas que queremos. Después de todo, cuando visitamos una nueva ciudad o región, los días limitados que tenemos para explorar y conocer nunca son suficientes. Especialmente cuando es tu primera vez en el lugar y no sabes muy bien cómo desplazarte, ni dónde están los puntos importantes que debes visitar.

Por suerte, todo es cuestión de una buena planificación. Si no tienes mucha experiencia a la hora de viajar o simplemente no eres muy bueno en la planificación, no te preocupes. Conocemos una gran variedad de herramientas y trucos que te ayudarán a sacarle el máximo provecho a los pocos días que estarás viviendo una aventura en un nuevo país o zona turística. ¡Incluso si tu viaje no es perfecto, nunca te olvides de disfrutar!

Lleva contigo un esquema de lo que quieres hacer cada día del viaje

Muchas personas te dirán que lo mejor es ser espontáneo. Sin embargo, si quieres aprovechar el tiempo al máximo, es una buena idea llevar un esquema de los restaurantes, parques y centros comerciales que quieres visitar. Además, especifica puntos de interés y horarios. Se recomienda hacer esto en un mapa, ya sea digital o físico, para que tengas una mejor idea de las rutas a tomar o qué hacer primero.

Conoce los horarios de tus puntos de visita

Si no quieres soportar largas horas de espera o servicios lentos, lo mejor es evitar las horas punta en tus sitios de interés. En su lugar, aprovecha estas horas para hacer otras actividades al aire libre o simplemente en un espacio menos concurrido. Verás que podrás ahorrar mucho tiempo y podrás ver más sitios de los que esperabas.

Infórmate sobre cuáles son tus alternativas de ocio en caso de lluvia

No importa en qué parte del mundo te encuentres, la lluvia es un fenómeno natural que puede arruinar cualquier plan. Sobre todo, si en la región en la que estás suelen ser abundantes. Ya que los pronósticos del clima no siempre son confiables, lo mejor es tener un plan B. Así evitarás demoras en tus visitas o tener que pasar toda la tarde en la habitación de hotel esperando que las gotas pasen.

Si llevas vehículo, planifica tus espacios de aparcamiento

Si vas a una ciudad concurrida, encontrar aparcamiento es todo un reto. Y esto se vuelve peor si es tu primera vez manejando las calles y no conoces muy bien a dónde ir para que tu vehículo esté seguro y no pierdas tiempo. Sabemos que esto no es tan fácil, ya que los mapas normales no informan si un aparcamiento está lleno e incluso muchos de ellos no aparecen marcados.

Por suerte, existen muchas páginas y aplicaciones como Parclick que te ayudan a conocer el lugar exacto de los parkings de aeropuertos, centros comerciales y calles concurridas es conjunto con las tarifas y el tiempo que puedes aparcar. Sirve tanto para la ciudad a la que viajar como para trasladarte con tu vehículo hasta al aeropuerto y dejarlo en un sitio seguro mientras no estás.

Empieza temprano

Sí, las vacaciones son ese momento que todos esperamos para dormir hasta tarde y relajarnos. Sin embargo, ¡eso puedes hacerlo cuando estés en casa! Si quieres conocer al máximo tu destino.

