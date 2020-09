Claves para que los estudiantes universitarios encuentren un buen alquiler

Vivienda

Según un estudio realizado por la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) destinado a conocer como está el alquiler de viviendas para estudiantes en España, sólo el 8% opta por un alquiler individual. La oferta existente es “escasa y cara”, por lo que la mejor opción es compartir piso. Tres de cada cuatro estudiantes (74%) optan por compartir un piso, normalmente en zonas céntricas o cercanas a sus universidades, lo que en la mayoría de los casos supone un desembolso de entre 200 y 300 euros al mes por inquilino. Entre las claves, es bueno pactar con los caseros el llamado «11×12», es decir, pagar once meses cada año, pero mantener el mismo piso durante los años de sus estudios para evitar la misma odisea cada curso.

Alquileres universitarios y coronavirus

La crisis por coronavirus repercute de forma directa en la gestión de los alquileres para universitarios.

Cláusula Covid

En algunos contratos de alquiler los propietarios puede incluir una cláusula por covid. Aunque no tienen obligación de hacerlo.

En caso de nuevo rebrote o de nuevo confinamiento si se establecen las clases online muchos estudiantes van a volver a sus casas. Si no hay cláusula específica sobre qué hacer ante una nueva cuarentena los estudiantes que quieran dejar el piso y volver a sus casas pueden caer en incumplimientos de contrato, penalizaciones y quebraderos de cabeza.

Los propietarios de los pisos de alquiler perderán una cantidad considerable de ingresos si los estudiantes deciden irse a mitad de curso de las viviendas. Por eso se está planteando la inclusión en el contrato de una cláusula Covid a través de la que se detalla de forma precisa las condiciones a seguir en caso de decreto de Estado de alarma.

Pero lo que se detalle en esta cláusula sólo es válido en caso de que el Gobierno decrete un nuevo Estado de alarma y un nuevo confinamiento.

Si no se especifica nada sobre ello y el estudiante ante una nueva suspensión de las clases de forma presencial quieren dejar el piso estarían ante un posible incumplimiento de contrato.

Una vía intermedia que proponen algunos propietarios es reducir la renta durante el periodo del nuevo confinamiento pero que los estudiantes sigan en el piso así el propietario se asegura unos ingresos mínimos.

Claves para un buen alquiler

El informe concluye que ante la realidad de los precios, sólo el 8% opta por un alquiler individual, que en la mayoría de los casos corresponde a estudios o apartamentos. El resto de los estudiantes se distribuyen entre casas de familiares, amigos o conocidos, o en colegios mayores.

Elegir la zona y programarse para realizar la búsqueda

Normalmente entre más céntrico sea el piso, resulte más caro. Vale la pena recorrer y conocer determinadas zonas, antes que tomar una decisión definitiva, pues los precios pueden variar de forma importante sobre todo en las grandes ciudades.

Decidir quiénes serán los inquilinos del piso

Y compartir gustos, aficiones y costumbres para evitar problemas de convivencia. Lo más recomendable es que sean amigos o conocidos, y en caso de no ser así, es preferible establecer unas reglas mínimas de convivencia.

Comprobar el contrato de arrendamiento

Desde la FUCI recuerdan a los estudiantes que una vez que tengan todo bien decidido y estén a punto de firmar el contrato, comprueben que éste no incluye cláusulas abusivas. Una de las recomendaciones de la Federación es que «pacten» con sus caseros el llamado «11×12», es decir, pagar once meses cada año, pero mantener el mismo piso durante los años de sus estudios para evitar la misma odisea cada curso.

Asimismo, aconseja que en caso de duda o vulneración de derechos es preciso presentar una queja por escrito o acudir a una organización de consumidores donde tramiten la reclamación correspondiente.

Alojamiento para estudiantes

Si alquilas un piso de estudiante, exige un contrato de alquiler

Tras el verano, los estudiantes universitarios comienzan a buscar pisos de alquiler. Una vez que consigues el que te gusta, es mejor tener bien atados todos los aspectos del acuerdo del alquiler, por eso, es preferible que no te sumes a la avalancha de estudiantes universitarios que a partir del mes de octubre consultan en las asociaciones de consumidores por problemas surgidos en cuanto al alquiler de los inmuebles o contenidos de los contratos. Las principales causas por las que se reclama se relacionan con el incumplimiento de las condiciones pactadas, existencia de cláusulas abusivas, falta de muebles y enseres y problemas con los electrodomésticos.

Por ello, de manera preventiva, UCE ofrece una serie de consejos para evitar estos abusos y problemas:

No dejar para el final la búsqueda de la vivienda porque si se cae en este error no se podrá comparar las distintas calidades de las éstas. Además, en los últimos días los precios de los alquileres se incrementan considerablemente.

Es preferible visitar antes el apartamento para evitar sorpresas en cuanto a sus características.

Exigir un contrato por escrito. Hay que evitar los acuerdos verbales donde no queda constancia de nada por escrito. Estos pactos verbales, aunque se consideran legales, no son aconsejables, ya que, ante la falta de documento escrito, es muy difícil solucionar las discrepancias que pudieran surgir.

Se recomienda que en el contrato o en el anexo del mismo aparezcan todos los enseres y electrodomésticos con los que cuente el inmueble. En el supuesto de que esta lista no se corresponda con la realidad se puede reclamar por escrito al propietario.

Cuando se realice el pago se debe solicitar un recibo que lo acredite. Ocurre lo mismo con las cantidades entregadas a cuenta.

Hay que recopilar todos los documentos necesarios como facturas, recibos, contratos, etc. para una posible reclamación.

Si la contratación se ha realizado a través de una agencia, en caso de problemas se debe solicitar la Hoja de Reclamaciones de la misma para efectuar las quejas correspondientes.

Si existen dudas legales en cuanto al alquiler del piso acuda a cualquier oficina de la Unión de Consumidores de su ciudad donde se le asesorará.

