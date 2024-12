Coches

Eléctricos

¿Coche eléctrico en casa? Puedes ahorrar 600 euros instalando un punto de carga

NOTICIA de de Javi Navarro

Aprovecha las deducciones fiscales: por instalar un punto de recarga en casa antes de fin de año puedes ahorrar hasta 600 euros en deducciones fiscales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que es posible conseguir 600 euros en deducciones del IRPF por instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables en el hogar. Esta medida permite deducir hasta el 15 % del coste de la instalación de un cargador eléctrico en la declaración de la renta, con un límite máximo de 4.000 euros, una vez descontadas posibles ayudas públicas como las del Plan Moves III.

De este modo, “es posible planificar 600 euros en deducciones si se planifican las inversiones antes del cierre del ejercicio fiscal para maximizar los ahorros en el IRPF”, aconsejan desde Gestha, animando a los ciudadanos a informarse sobre las ventajas disponibles.

Condiciones para el ahorro

Para optar a esta deducción, la instalación debe haberse realizado entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. El pago debe efectuarse por medios que permitan su trazabilidad, debido a que no se admite el pago en efectivo. Además, el contribuyente debe realizar esta inversión en un inmueble de su propiedad y destinarla a uso particular, no vinculado a actividades económicas.

Además, para quienes consideren la adquisición de un coche eléctrico, se puede deducir un 15 % del valor de compra, limitado a un coste de 20.000 euros, excluyendo impuestos y ayudas públicas, siempre que la compra se formalice antes de final de año o que se haga un pago inicial del 25 % del coste antes del 31 de diciembre de 2024.

Gestha subraya que esta es una de las medidas menos equitativas, puesto que quienes tienen ingresos por debajo de 23.238 euros (la mediana nacional) probablemente no puedan aprovecharla por falta de capacidad de ahorro para cubrir el desembolso inicial, que puede superar los 2.000 euros incluso después de ayudas. En este sentido, remarcan que “las familias con rentas medias o bajas enfrentan mayores barreras para beneficiarse de estas deducciones fiscales, a pesar de su potencial impacto positivo en la transición energética”.

Además, salvo que el contribuyente posea ahorros, será difícil que alguien con esos ingresos pueda comprar un coche eléctrico, incluso con pago aplazado del 75 % restante si tiene que desembolsar un mínimo de 19.600 euros en el segundo año. Tampoco es fácil que una entidad bancaria le financie con ese bajo nivel de rentas.