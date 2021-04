Ocio - Tecnología

Tarifas Móvil

Cómo activar en el móvil el contestador de Movistar, Vodafone, Orange y otras 15 compañías

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si quieres activar el servicio de contestador en tu teléfono móvil, en este artículo te explicamos cómo hacerlo de una forma muy sencilla en las principales compañías telefónicas. En algunos casos tendrás que hacerlo a través de la aplicación del operador o de tu área de clientes y, en otras, tan sólo tendrás que llamar a una combinación de números y símbolos.

Tanto si quieres activarlo como desactivarlo, porque no te gusta nada este servicio, sigue leyendo porque te lo explicamos todo paso a paso.

En Movistar

En el caso de Movistar, hay dos formas de activar o desactivar el servicio de contestador:

Todos los clientes de Movistar que tengan contratada fibra óptica pueden activar el contestador marcando el *10# para desviar las llamadas en caso de no contestar al teléfono. Para desviar la llamada si el teléfono comunica, hay que marcar el *9998. Por el contrario, para desactivar el desvío de llamadas si no se descuelga el teléfono hay que marcar el #10# y para desactivar el desvío de las llamadas en caso de que comunique hay que llamar al #9998.

Los clientes que no tengan fibra óptica podrán activar el contestador marcando *10# y desactivarlo marcando #10#.

En el caso de Movistar la notificación de un mensaje en el contestador se produce a través del envío de un mensaje de texto. Si lo que que quieres es dar la baja definitiva o el alta en el contestador:

Independientemente de que el cliente tenga fibra óptica o no, se puede dar de alta de la misma forma que para activarlo. Para darlo de baja en ambos casos hay que llamar al 1004 y decir “baja del contestador”.

Vodafone

Los clientes de Vodafone pueden activar el contestador del móvil o desactivarlo a través de la aplicación ‘Mi Vodafone’.

Para ello hay que acceder a la app, seleccionar el menú izquierdo y acceder a la pestaña que dice ‘Ajustes de línea’ y después a ‘Opciones de llamada’. Por último, seleccionar ‘Contestador’. En esta nueva pantalla hay que especificar los cambios que se quieran hacer de este servicio y por último darle a ‘Guardar cambios’.

Entre las posibilidades de gestión del contestador están la de seleccionar en qué casos quieres que te salte el contestador, elegir el idioma y si quieres recibir notificaciones por mensaje de texto cada vez que te dejen un mensaje en el contestador.

También ofrece la opción de desviar directamente al contestador todas las llamadas que reciba el teléfono. Otras opciones que ofrece el sistema son la de activar el contestador si estás atendido otra llamada, desviar la llamada si está el teléfono apagado o desviarla si no contestas el teléfono en un límite de tiempo concreto. Para desactivar el contestador de forma completa, hay que desactivar todas las opciones.

Si quieres acceder a los mensajes del contestador desde un teléfono móvil tienes que marcar el 22177 y si lo quieres hacer desde un teléfono que no sea el tuyo, puedes marcar el teléfono 607 177 177 y después añadir el PIN de acceso del alta.

Orange

El buzón de voz en las líneas de móvil de Orange vienen activadas por defecto. En caso de querer desactivarla, hay que marcar en el móvil #002# y llamar.

El servicio de contestador de Orange manda notificaciones por SMS cada vez que alguien deja un mensaje en el contestador. Aunque para consultar todos los mensajes del contestador, hay que llamar al 242. Aunque sea un servicio gratuito, desde Orange advierten que los clientes con una tarjeta prepago deben tener saldo para poder utilizar este buzón.

Para personalizar el buzón hay que llamar al 242 y seleccionar tanto el idioma como el mensaje en caso de querer cambiarlo. En cuanto a los desvíos de llamadas, se pueden activar los siguientes:

Activar el desvío si no respondes a la llamada. Hay que marcar **61**TIEMPO# y para desactivarlo marcar ##61#.

Para desviar la llamada cuando esté el teléfono apagado o fuera de cobertura hay que marcar **62*242# y para desactivarlo marcar ##62#.

Para desviar las llamadas si estás ocupado hay que marcar **67*242# y para desactivarlo marcar ##67#.

Para activar el desvío de llamadas en todas las que recibas hay que marcar **21*242# y para desactivarlo marcar ##21#~.

También se puedes activar y desactivar el servicio de contestador a través de la aplicación móvil ‘Mi Orange’. Para hacerlo por esta vía hay que acceder al menú al apartado ‘Mi línea’. Después buscar la pestaña ‘Configuro mi línea’ y acceder al ‘Buzón de voz / Desvío de llamadas’. Una vez realices los cambios que quieras, hay que darle a solicitar para que empiecen a tramitar el cambio.

MásMóvil

Para activar el servicio de contestador de MásMóvil no hay que hacer nada puesto que viene por defecto. Por otra parte, en caso de querer desactivarlo, hay que llamar al #002#. Y si quieres activarlo de nuevo, hay que marcar **62*242# y llamar.

Para poder escuchar los mensajes que te dejen en el contestador en MásMóvil hay que llamar al 242.

O2

O2 no ofrece a sus clientes el servicio de contestador ni para los teléfonos móviles ni para los fijos.

Yoigo

Todos los clientes de Yoigo que quieran activar el servicio de contestador en su teléfono móvil tienen que hacerlo en tres pasos:

Primero marcar el *67*633# y llamar.

El siguiente paso es llamar al *62*633#

Por último hay que llamar al *61*633#

Tras realizar estos tres pasos, ya está el buzón activado. También se puede activar el servicio de contestador desde el menú de la aplicación ‘Mi Yoigo’.

Amena

El buzón de voz en Amena viene activado por defecto. Para poder desactivarlo o cambiar las preferencias se puede hacer desde el área de clientes o marcando los siguientes códigos:

Para activar el buzón cuando el teléfono esté apagado hay que marcar el **62*242# y llamar. Para desactivar este desvío concreto hay que marcar #62#.

Para activar el desvío si no contestas a la llamada hay que marcar **61*242# y llamar. Para desactivarlo hay que marcar ##61# y llamar.

Para activar el desvío de llamadas en caso de tener el teléfono ocupado hay que marcar **67*242# y llamar. Para desactivarlo hay que pulsar ##67# y llamar.

Para desviar todas las llamadas hay que marcar **21*242# y llamar y para desactivarlo hay que llamar al ##21#.

Para desactivar todos los desvíos hay que llamar al ##002#.

Pepephone

En Pepephone todos los cambios relacionados con el servicio de contestador, ya sea para activarlo o desactivarlo como para personalizarlo, hay que hacerlos a través de la aplicación Mipepephone.

Lowi

Para activar el buzón de voz en Lowi hay que marcar el *147# y llamar aunque también se puede hacer desde la aplicación Mi Lowi. Para activarlo hay que teclear un código, seguido del número de teléfono y una #. Por último darle a enviar.

Para activar alguna función concreta, entonces hay que marcar:

Para desviar todas las llamadas **21*Número de teléfono#.

Para desviar las llamadas si no contestas **61*Número de teléfono#.

Para desviar las llamadas si el móvil está apagado **62*Número de teléfono#.

Para desviar llamadas si estás ocupado o comunicando **67*Número de teléfono#.

Digi

Para activar el buzón de voz en Digi hay que llamar al 1200 y mostrar la identificación como titular de la línea. Una vez se active puedes acceder a él marcando el 1210 o desde otro teléfono móvil marcando el 642 642 210 además de introducir tu número de teléfono y la contraseña de tu buzón.

Telecable

Para activar el servicio en una línea de móvil hay que llamar al *134#.

Jazztel

El servicio de contestador viene activado por defecto en todas las líneas de teléfono de la compañía. Para poder desactivar el buzón de voz de Jazztel hay que llamar al ##002#. Para consultar los mensajes que haya en el buzón hay que llamar gratis al 1222.

Además, se puede gestionar y personalizar el buzón de voz a través del servicio del Área de Clientes o de la app de Jazztel a través de la pestaña ‘Mis productos’ y ‘Buzón de voz / Desvío de llamadas’. En caso de querer personalizarlo, la compañía ofrece la posibilidad de activar el desvío de llamadas al buzón de voz en los siguientes casos:

Para activarlo si comunicas tienes que llamar al **67*1222# y para desactivarlo al ##67#.

Para activar el desvío si no contestas hay que llamar al **61*1222# y para desactivarlo marcar el ##61#.

Para activar el desvío cuando está el teléfono apagado hay que llamar al **62*1222# y para desactivarlo al ##62#.

Para el desvío de todas las llamadas hay que llamar al **21*1222# y para desactivarlo al ##21#.

Simyo

Para activar o desactivar el contestador con la compañía Simyo hay que acceder al área personal y realizar la gestión desde esa plataforma. Aunque también se puede hacer llamando al teléfono gratuito 1644.

Euskaltel

Para activar el buzón de voz en Euskaltel hay que marcar las siguientes combinaciones:

Para que se desvíen al buzón todas las llamadas tienes que marcar **21*2242#OK

Para que se desvíen cuando tengas el teléfono comunicando tienes que marcar **67*2242#OK

Para desviar las llamadas cuando tengas el teléfono apagado tienes que llamar al **62*2242#OK

Por último, si quieres activar el desvío si no contestas a la llamada tienes que marcar **61*2242#OK.

Tuenti

Para desactivar el servicio de contestador de Tuenti hay que llamar al ##002#. Por otra parte, para activarlo, se puede hacer desde la sección ‘Servicios’ del apartado Buzón de voz de la app de Tuenti.

Finetwork

Para activar el buzón de voz en Finetwork hay que pulsar *147# y llamar. Si lo que quieres es desactivarlo, hay que llamar al *147*0#.

República Móvil

En República Móvil el contestador viene activado por defecto. Si quieres personalizarlo puedes llamar al 242 y si lo que quieres es desactivarlo tienes que llamar al ##002#.

Soup

En Soup el buzón de voz viene desactivado por defecto. Si lo que quieres es activarlo puedes hacerlo desde tu área personal de cliente.

Cómo activar en el móvil el contestador de Movistar, Vodafone, Orange y otras 15 compañías was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo activar en el móvil el contestador de Movistar, Vodafone, Orange y otras 15 compañías, te recomendamos que entres en la categoría de Tarifas Móvil.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES