Cómo activar la monetización en Twitter y empezar a ganar dinero

En cuanto al dinero que puede llegar a ganar un usuario en Twitter, no existe una tarifa o una cifra establecida. Dependiendo de la audiencia y los contenidos de cada usuario, es posible llegar a ganar más o menos dinero. Es decir, hasta que no actives la monetización no vas a saber cuánto dinero puedes ganar.

Para que te hagas una idea, el creador de contenido estadounidense MrBeast hizo público sus beneficios en Twitter. El ‘youtuber’ tuvo unos beneficios de 25.000 dólares al mes por su participación activa en la red social.

Como hemos dicho anteriormente, no hay forma de saber qué tipo de cálculos lleva a cabo la compañía para determinar el dinero que recibe cada usuario.

