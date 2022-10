Sabías Que...

Bienestar

Cómo actuar después de una infidelidad, cuándo seguir y cuándo no

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Cómo se debe gestionar una infidelidad? Un portal de internet indica que, entre sus encuestados, a más de la mitad le han sido infiel en alguna de sus relaciones. ¿Y qué hacer cuando pasar, se corta, se sigue y se da otra oportunidad? Lidiar con una infidelidad es complicado; buscas constantemente el por qué, intentas razonarlo, e incluso llegas al punto de cuestionarte en qué punto has metido tú la pata para que esta persona haya decidido ser infiel. De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 48 % afirma haber sido infiel alguna vez en alguna de sus relaciones, frente a un 52 % que asegura que nunca ha sido infiel.

Mujeres famosas como Emily Ratajkowski o Behati Prinsloo (la mujer del cantante Adam Levine) han sufrido la infidelidad de sus parejas, pero, ¿por qué cuando son bellas y mujeres de éxito? Según una encuesta realizada por la app de citas Adopte, al 66 % de los encuestados le han sido infiel en alguna ocasión. El estudio recoge cómo se ha sobrellevado todo este proceso ante diferentes decisiones tomadas y qué hay que hacer y qué no hacer ante esta situación para sobrellevar el dolor de la mejor forma posible. Porque a pesar de que tomar la decisión de contacto cero sea la mejor manera de pasar el duelo, no es una solución mágica; tan solo el 38 % han admitido ser capaces de aplicarlo.

Cómo afrontar la infidelidad

La pregunta principal es ¿cómo lidiamos con este duelo? Las personas que admitieron que en alguna de sus relaciones la otra pareja les fue infiel, admitieron en su mayoría que sintieron dolor (un 45 %). Asociado está el pensamiento de ¿por qué a mí?. Si yo he correspondido y me he portado bien… En segundo lugar, se posiciona el sentimiento de decepción (un 32 %), haber proyectado ciertas expectativas sobre esa persona y descubrir que en realidad no se cumplen. El 17 % afirmó que más que dolor o decepción, ellos sintieron rabia, seguidos del 6 % que afirmó sentir indiferencia cuando se enteró de la infidelidad.

¿Qué debemos hacer?

Cuando te encuentras en esta situación, ya sea en una relación de muchos años o de meses, tu cerebro y tu corazón son un popurrí de emociones. Todo lo que haces y dices es en caliente, lo que puede provocar que nos arrepintamos más tarde de cualquier decisión.

Sin embargo, el 46 % tuvo claro desde el principio que la infidelidad suponía la ruptura automática. Si se rompe la confianza, que es la base de toda relación, ya no queda nada.

Otro 45 % fue más cauto y esperó un tiempo hasta que tomó la decisión final. Mejor no tomar una decisión precipitada de la que luego se pudieran arrepentir.

Por último, el 10 % afirmó que perdonó la infidelidad en seguida.

¿Venganza?

Una vez pasas por la fase de dolor, de miedo y angustia llega un estado muy similar a la ira donde lo que se puede llegar a buscar es la venganza y, aunque esta no siempre es la mejor opción, parece que es por la que más optamos los españoles. El 83 % de los encuestados confirmaron haber sido infiel después de que una persona les fuese infiel en primer lugar, frente a un 17 % que decidieron ser una motomami y, aún estando despechada, no vengarse y seguir adelante con el duelo de una manera más sana.

El contacto cero, la mejor opción para superar una ruptura por infidelidad

El contacto cero es la opción más rápida para pasar el duelo; no verle, no escribirle, no visitar sus perfiles en redes sociales… Cada vez que tenemos algún tipo de contacto con esta persona es como si volviéramos al punto de salida del duelo. Aquí hay que armarse de fuerza interior para lograrlo. La relación de dependencia emocional es fuerte y es normal echar de menos la presencia de la otra persona; somos animales de costumbres y si, de un día para otro, ya no dormimos con esa persona, no nos da los buenos días, siempre existe la posibilidad de sentir ese vacío que parece irremplazable. En este punto, nos pueden entrar ganas de buscar cualquier excusa para verle o hablarle.

Ser capaz de aplicar el contacto cero es bastante complicado para muchas personas. El 40 % han afirmado que, después de la ruptura, stalkeaban bastante a su ex pareja por redes sociales, el 30 % admitió que lo hacía de vez en cuando y, también, el 30 %, admitió que no lo hacían nunca.

El 38 % aseguró que mantuvo a rajatabla el contacto cero después de la ruptura; el 33 % confirmó que no lo mantuvo, pero se alejó bastante de esa persona, y un 29 % admitió haber establecido contacto en alguna ocasión.

Lo que sí tienen claro la mayoría de los encuestados, en concreto el 62 %, es que el contacto cero sí les ayudó con creces a superar el duelo; el 21 % admitió que sí les ayudó, pero no fue suficiente para superarlo frente a un 17 % que admitió que no le sirvió para nada.

Es importante subrayar que el contacto cero no es una fórmula mágica, debe de ir acompañado de un trabajo personal y un tiempo para sanar. La mejor medicina para pasar el duelo es invertir en uno mismo, apuntarse a yoga, a clases de pintura, aprender un nuevo idioma, etc. y rodearte de gente que realmente te quiere y te valora.

Si quieres leer más noticias como Cómo actuar después de una infidelidad, cuándo seguir y cuándo no, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.