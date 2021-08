Coches

Recambios y Mantenimiento

Cómo ahorrar combustible mientras utilizamos el aire acondicionado

NOTICIA de de Javi Navarro

El verano y el calor traen las mismas preguntas ¿gasta más combustible el aire acondicionado o llevar las ventanillas bajadas? Si lo que quieres es ahorrar combustible mientras utilizas el aire acondicionado, que proporciona mayor confort al conducir respecto a llevar las ventanillas bajadas, no te pierdas el siguiente análisis. Y es que conducir durante las horas de máximo calor o ponerse al volante de un coche que ha estado un tiempo expuesto al sol resulta bastante incómodo si no dispones del aire acondicionado. Sin embargo, muchos conductores evitan un uso excesivo debido al aumento del consumo de combustible que supone su uso. ¿Verdad o mentira?

Cómo funciona el aire acondicionado

Lo primero para llegar a nuestra conclusión es que el aire acondicionado del coche es una máquina de frío que mediante la compresión de un gas refrigerante, utilizando un compresor que se acopla al motor, consigue enfriar el aire caliente del exterior o del interior del propio vehículo para climatizarlo a la temperatura deseada. Como este trabajo acaba recayendo sobre el motor, se produce un mayor consumo de combustible que en condiciones normales.

Además de refrigerar el aire del habitáculo, el sistema de aire acondicionado tiene la capacidad de absorber la humedad. Esto se debe a que, al absorber la energía, la humedad es condensada y eliminada del habitáculo a través de un conducto que lleva al exterior. Otra de las ventajas para la salud del uso del aire acondicionado es que desecha otro tipo de componentes no deseados como el polvo o las impurezas del aire, quedando completamente purificado el interior del coche. Por otra parte, los nuevos dispositivos incorporan filtros utilizados en el sector hospitalario que son capaces de eliminar partículas nocivas para la salud como por ejemplo el polen, los ácaros, el humo del tabaco, la polución o incluso virus.

La Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP) recomiendan la utilización de filtros de aire acondicionado en la casa, en el coche o en el trabajo. Además, para asegurar un uso correcto y evitar la aparición de bacterias, es recomendable llevar a cabo un mantenimiento preventivo y cambiarlos cuantas veces sea necesario. Puedes reponer los filtros de tu aire acondicionado, existe una amplia gama de productos para todo tipo de marcas y vehículos.

Cómo evitar el consumo excesivo del combustible con el aire acondicionado

Lo primero de todo es utilizar una temperatura adecuada, que tal y como aseguran los expertos, debe ser de entre 21 y 23 grados. Se debe evitar, en cambio, el frío o el calor excesivos, ya que pueden resultar incómodos para el conductor e incluso producir somnolencia. Y precisamente, éste es uno de los errores más comunes en el uso del aire acondicionado en el coche. Porque poner el aire acondicionado al máximo según arrancamos el coche no es la mejor forma para reducir la temperatura ni para ahorrar combustible.

Un vehículo aparcado a pleno sol en las horas de más calor puede alcanzar temperaturas muy elevadas en el interior. Por ello, un truco para ahorrar combustible y hacer un uso más eficiente del aire acondicionado es abrir las ventanillas y las puertas antes de conectar el sistema de climatización (durante uno o dos minutos), para reducir de forma natural la concentración de temperatura en el interior.

Otro gesto sencillo es que, siempre que el coche lo permita, aprovechemos el aire del exterior utilizando un ventilador eléctrico sin activar el aire acondicionado. Esto provocará que se refresque el interior con un consumo casi inexistente.

No obstante, no debemos obsesionarnos con el gasto de combustible a la hora de encender la climatización del coche. De forma general podríamos decir que el consumo puede aumentar un 7 % de la energía total, lo que supone un par de décimas de litros a los 100 kilómetros, es decir, algo realmente mínimo.

8 trucos para que el aire acondicionado enfríe mas y gastes menos

Verano, termómetros por encima de los 30 y muchos grados y el coche aparcado en medio de la solana… ¿Cómo hacer para que enfríe mas el aire acondicionado? Misión imposible poder conducir si no es por el aire acondicionado, por lo que te vamos a contar varios trucos para que el aire acondicionado enfríe más y gastes menos combustible cuando lo necesites. Y además te vamos a contar otros consejos a tener en cuenta para evitar problemas o que nos deje de funcionar nuestro aire acondicionado y acabar achicharrados dentro del coche.

En invierno pon el aire acondicionado

El primero de los consejos es que debes encender también el aire condicionado en invierno, solo de vez en cuando, para evitar que se resequen los conductos por falta de uso. Con unos minutos funcionando será suficiente.

Dirección del aire

Subir la potencia del aire no siempre produce una sensación de menos calor. La clave para conseguir un ambiente y temperatura agradables es saber repartir y dirigir los flujos de aire en la dirección adecuada. Aunque tengas mucho calor, no debes apuntarte directamente con el chorro de aire hacia ti. Lo mejor es dirigir el difusor hacia arriba para conseguir un reparto homogéneo de la temperatura en el interior del coche.

Modo automático

La mejor forma sacarle más partido al aire acondicionado y utilizarlo de forma eficiente es a través del modo automático (Auto). Con esta función el flujo del aire en el interior del vehículo se autorregula y, por tanto, ahorramos en el gasto de combustible.

Limpieza

El aire acondicionado no es solo un botón en el salpicadero. Hay mucho más debajo del capó y es imprescindible mantener limpio sobre todo el radiador y de vez en cuando comprobar que todas las mangueras están sin cortes que pueden hacer que se pierda el gas del aire acondicionado y, por tanto, que enfríe nuestro habitáculo.

El gas

Como hemos dicho, el elemento fundamental de nuestro aire acondicionado es el gas que lo hace funcionar. Si no hay gas, no enfría. Por eso las fugas en el sistema provocan que el gas pierda sus propiedades. Si enciendes el aire acondicionado y no enfría rápido, es un claro indicio de que te tocará hacer la recarga de gas en el taller. Encontrarás precios a partir de 30 euros para hacer esta recarga de gas para el aire acondicionado.

Huele mal

Si el aire acondicionado huele mal es otro síntoma de problemas a la vista. Cuando el olor es notorio puede ocurrir que los filtros del aire estén pidiendo un cambio. Bacterias, polvo, humedad y hongos se van acumulando en los filtros… No te olvides de sustituirlos periódicamente.

No forzarlo

Para evitar que el aire acondicionado se estropee también es importante saber que no debemos forzarlo y evitar que trabaje al máximo de potencia.

22 grados

Sé racional cuando enciendas el aire acondicionado y no te congeles. La temperatura ideal en el interior del coche debe estar en torno a los 22 grados. Si eres de los que ponen el aire acondicionado por debajo de los 20 grados, tu consumo de combustible aumenta un 20%.

¿Y si abrimos las ventanillas?

¿Cómo ahorrar gasolina con el aire acondicionado? Varios estudios ya han demostrado que al abrir las ventanillas se rompe la aerodinámica del coche, lo que hace que el motor tenga que emplear más potencia para moverlo y, por tanto, aumente el consumo de gasolina en mayor medida que en el caso del uso del aire acondicionado.

En realidad, la elección sobre si abrir las ventanillas o usar la climatización dependerá más bien de la velocidad a la que circulemos. Los motivos son que existen pruebas científicas que indican que, a baja velocidad, por debajo de los 80 o 90 kilómetros por hora, el aumento del consumo al abrir la ventanilla es menor que por el uso del aire acondicionado. Por el contrario, a mayor velocidad de 90 km/h conviene llevarlas cerradas y encender el equipo de aire para ser más eficientes con el consumo de combustible.

Conclusión: depende del trayecto

La climatización es un elemento de confort de nuestro vehículo al que no debemos renunciar. No obstante, la mejor forma de ahorrar en el consumo de nuestro coche es haciendo de ella un uso responsable. Si vamos recorrer una distancia corta es preferible limitar el uso del aire, sin embargo, en viajes o largos desplazamiento es preferible su uso al de las ventanillas, evitando así posible accidentes por distracción o somnolencia. Así pues, haz los ajustes necesarios de piezas y filtros y disfruta del placer de conducir sin sufrir los rigores del verano.

Conducir con calor, lo peor

La conducción con exceso de calor puede aumentar en un 11% el riesgo de accidente si se superan los 27 grados dentro del habitáculo del vehículo, llegando incluso a dispararse a un 22%, en caso de que se alcancen temperaturas por encima de 32 grados, según un estudio hecho público por Hella, proveedor integral de la industria del automóvil, con motivo de los desplazamientos vacacionales.

El estudio -realizado con el objetivo de advertir sobre los riesgos de la conducción en épocas de altas temperaturas- constata que una temperatura excesiva acentúa la sensación de fatiga, disminuyendo su estado de alerta y concentración y aumentando el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto en la carretera.

Además, es fundamental garantizar la calidad del aire dentro del vehículo, evitando que la humedad empañe los cristales y provoque problemas de visibilidad o incluso que un aire demasiado seco afecte a la mucosa ocular, generando picor e irritación que pueden perturbar la conducción.

También es importante prevenir posibles reacciones alérgicas provocadas por la presencia de microorganismos que suelen instalarse en evaporadores y filtros de aire sucios y que también provocan molestos malos olores.

Seguridad, más allá del confort

Por este motivo, el experto en climatización Behr Hella Service llama la atención sobre la importancia de, antes de emprender un viaje, poner a punto los sistemas de aire acondicionado ya que, además de ser elementos de confort, son parte activa de la seguridad del vehículo, por lo que siempre deben comprobarse el compresor, el condensador, el evaporador y la válvula de expansión del sistema de aire.

Asimismo, aconseja la sustitución de los filtros de aire cada 15.000 kilómetros, de forma que el polvo, el polen y el hollín del aire exterior se filtren adecuadamente, evitando incrustaciones de suciedad en el motor del ventilador, así como posibles y costosas averías como consecuencia del sobreesfuerzo mecánico.

Los filtros del habitáculo

La mayor parte de los vehículos modernos están equipados actualmente con un filtro para el interior del habitáculo que filtra las materias dañinas del aire aspirado: los gases de escape de coches que circulan por delante, partículas finas y hollín de diesel, pero el filtro retiene también polen y bacterias, ozono y óxido de nitrógeno. Pero la capacidad de retención de un filtro interior está limitada y el filtro pierde sus efectos positivos a partir del momento en el que ya ha alcanzado una saturación determinada. En esos casos aumenta rápidamente la concentración de materias nocivas en la cabina del vehículo, especialmente cuando se circula por las ciudades. Sobre todo las personas con alergias y los niños sufren esta concentración.

El momento óptimo para el cambio del filtro es el inicio de la primavera. Porque, por un lado, el filtro interior retiene muchas partículas durante el otoño y el invierno que forman el cultivo ideal para moho y bacterias y, por otro lado, es bueno cambiar el filtro antes de que empiece la temporada del polen. Porque los filtros interiores retienen el polen eficazmente y las personas con alergias pueden estar más tranquilos y seguros – sin que les lloren los ojos o sufran ataques de estornudos mientras conducen.

Aún más protección de la salud ofrecen los filtros con carbón activo, porque ellos retienen también gases dañinos como óxido de nitrógeno y ozono. El carbón activo se obtiene de la cáscara de coco que se carboniza con vapor de agua a una temperatura de 900 grados. La estructura esponjosa del carbón activo forma una superficie interior muy grande, por ejemplo, una cucharada de carbón activo corresponde a la superficie de un campo de fútbol. Esa estructura esponjosa retiene incluso las partículas más pequeñas que miden 500 veces menos que el diámetro de un cabello humano.

Uno de cada tres conductores no conserva en buen estado los filtros del aire o climatización

Mediante una conducción eficiente se podría reducir un 15% las emisiones, pero ¿Y si el vehículo está en mal estado? ¿Y si hacemos uso del aire acondicionado sin que sea necesario? El uso responsable de elementos del vehículo, como el portaequipajes exterior o el aire acondicionado, junto a un correcto mantenimiento y una conducción responsable con el Medio Ambiente, mejoraría notablemente la reducción de las emisiones contaminantes y el consumo del combustible.

El Real Automóvil Club de España, RACE, y la red de talleres Bosch Car Service, han revisado el estado de más de 500 vehículos en toda España, para conocer la situación de elementos relacionados con el mantenimiento y el medio ambiente. También dentro de este trabajo, se ha preguntado a los usuarios sobre aspectos relativos a los plazos de revisión, su conocimiento sobre conducción eficiente o las medidas para la mejora del entorno. Entre las conclusiones más relevantes, falta formación al usuario, falta más información por parte del fabricante y del taller, y la necesidad de acortar los intervalos de revisión para la mejora de las emisiones y de la Seguridad. Sólo en el año 2008 y en carretera se produjeron 35 fallecidos por averías en el vehículo o como consecuencia de su mal estado.

Con el objetivo de conocer un poco mejor el estado de los vehículos fuera del entorno ITV y el conocimiento de los usuarios, el Real Automóvil Club de España y la red de talleres Bosch Car Service han recogidos los datos de vehículos y usuarios en una muestra entre los más de 600 talleres con los que cuenta la firma alemana, preguntando a los conductores sobre sus conocimientos sobre mantenimiento y medio ambiente. Para ello, el RACE preparó dos cuestionarios, que fueron cumplimentados el pasado mes de junio por el propio personal de taller. Las inspecciones se centraron en el estado del vehículo, prestando especial atención a elementos contaminantes, pérdidas de líquidos y emisiones, de forma independiente al motivo de la visita al taller.

Un correcto mantenimiento del vehículo aumenta su vida útil, mejora la respuesta en caso de incidente y reduce las emisiones, mejorando la calidad del aire y el medio ambiente. Sin embargo, uno de cada tres usuarios presenta problemas graves en los filtros (aire, combustible y climatización), el 27% con una mala presión en los neumáticos, y el 57% circula con el aceite en mal estado. En este sentido, y referido al respeto al Medio Ambiente, el 5% de los vehículos analizados presentaba pérdidas graves de líquidos.

Los usuarios se retrasan a la hora de llevar los vehículos a revisión, así, un 15% de los usuarios demoró en exceso el cambio de neumáticos, y un 12% los aceites y los niveles. Este hecho puede provocar un mal funcionamiento del motor, aumentando las emisiones. El análisis de los vehículos demostró como en el 7% de las inspecciones el valor de las emisiones de CO2 estaba muy por encima de los valores permitidos por el fabricante.

Percepción del usuario

¿Cuál es la percepción por parte del usuario? ¿Cómo mejoraría las emisiones? Lo primero que quisimos preguntar fue el intervalo de revisiones, y los costes. El 55% de los encuestados realiza una inspección entre los 6 y los 12 meses, y el 24% entre 1 y 2 años. En cuanto al coste, el 27% abona más de 500 euros al año en visitas al taller, un 16% entre 300 y 500 euros, y un 30% que no sabe.

¿Coste medio anual de revisiones y visitas al taller?

Menos de 100 euros 3%

Entre 100 y 200 euros 9%

Entre 200 y 300 euros 15%

Entre 300 y 500 euros 16%

Más de 500 euros 27%

No sé 30%

El 87% de los conductores considera que los neumáticos (estado, inflado y presión) es el componente que más afecta al consumo, seguido por el mantenimiento periódico con un 80%, y llevar las ventanillas abiertas con un 77%, mientras que un 12% no sabe el consumo de su vehículo. Pero esta preocupación por el Medio Ambiente ¿Se observa realmente a la hora de comprar un vehículo? La respuesta es no. Sólo un 6% de los conductores considera el Medio Ambiente como elemento de compra, frente a un 42% que valora la seguridad como argumento.

Sobre medidas de promoción y respeto al Medio Ambiente, el 55% de los conductores cambiaría su coche por uno ecológico, y el 44% limitaría el uso del coche en el centro de las ciudades. En lo que no están de acuerdo los usuarios es en pagar más, así, el 76% está en contra de pagar un impuesto por contaminación, y un 97% rechaza un impuesto especial para los carburantes.

Pensando en el Medio Ambiente, ¿Estaría dispuesto a …?

Pagar un impuesto según contaminación del vehículo 24%

Cambiar mi actual coche por uno ecológico 55%

Compartir coche para ir a trabajar 48%

Obligar a una revisión de mantenimiento cada 6 meses 27%

Incrementar los impuestos de los carburantes 3%

Limitar el uso del vehículo por el centro de las ciudades 44%

Por último, preguntamos a los conductores sobre el otro “Medio Ambiente”, el que se refiere a contaminación por residuos sólidos o líquidos y que muchas veces no prestamos suficiente atención. Nos sorprendió ver como uno de cada tres conductores ha lavado su vehículo en la calle, el 22% ha cambiado el aceite o su filtro en la vía pública, o incluso un 2% ha abandonado su vehículo estacionado durante meses, en muchos casos con desperfectos graves o pérdida de líquidos. Pese a que el 90% de los conductores no ha recibido ningún curso de conducción eficiente, sería importante incluir también estas cuestiones en las campañas locales para reforzar el mensaje de que el Medio Ambiente no es sólo la contaminación por emisiones: también estos pequeños gestos a los que no damos importancia provocan daños graves al entorno.

Cómo ahorrar combustible mientras utilizamos el aire acondicionado was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo ahorrar combustible mientras utilizamos el aire acondicionado, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES