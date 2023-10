Vivienda

Cómo ahorrar en la factura de luz con el calentador de agua

¿Quieres pagar menos en la factura de luz? Pues si tienes una calentador de agua puedes ahorrar en el consumo eléctrico aplicando unos pequeños trucos. Para ello, es importante entender cómo funciona un calentador de agua. Además de no derrochar el agua caliente cuando te duchas, también es importante establecer el termostato a una temperatura adecuada. En esta información te contamos algunos consejos y accesorios para que no derroches nada de energía con tu calentador.

Mantén la temperatura por encima de 65 grados

Los calentadores de agua eléctricos son unos dispositivos que mantienen el agua a una temperatura de unos 65 grados. Dentro tienen unas resistencias eléctricas que se encargan de calentar el agua que hay en el interior. De esta forma, cuando la temperatura del interior del calentador baja de 65 grados, las resistencias se activan para que vuelva a la temperatura óptima.

El truco para ahorrar energía y que no se activen las resistencias es mantener la temperatura del calentador por encima de 65 grados. Para ello no es necesario tocar la temperatura, sino mejorar la eficiencia del calentador para que no desperdicie calor.

Usa una funda térmica

Para mejorar la eficiencia energética puedes comprar una funda térmica de aislamiento para el calentador. Este accesorio es muy útil para mantener el tanque del calentador a una mayor temperatura sin modificar el termostato. Además, puedes encontrarlo con diferentes diseños para que vayan a juego con la cocina o el lugar en el que tengas instalado el termo.

Si el calentador está a 65 grados, la temperatura de la superficie suele ser de 35 grados. Por lo tanto, hay un desperdicio energético de unos 20 grados. Con una funda térmica no perderás nada de calor, lo que se verá repercutido en la factura eléctrica cada mes.

Otros trucos para ahorrar energía en el calentador de agua

No importa si tu calentador de agua es de gas o eléctrico, existen prácticas sencillas e inversiones de bajo coste que puedes usar para reducir la electricidad consumida y hacer que tu calentador de agua funcione de manera más eficiente. En esta otra información puedes consultar otros consejos para mantener a punto el termo eléctrico.

Reduce la temperatura del termostato

Si tienes instalada una funda térmica, no será necesario que pongas el termostato a una temperatura sobre los 65 grados. Puedes reducir un poco la temperatura, a unos 60 grados, para consumir menos energía porque gracias al aislamiento térmico no desperdiciarás nada de calor.

Usa un calentador de tamaño adecuado

¿Tu calentador de agua es del tamaño adecuado para tu casa? Podrías pensar que un calentador de agua más pequeño es mejor para reducir la energía, pero estarías equivocado. Un calentador de agua pequeño está sobrecargado, lo que significa que el quemador está funcionando constantemente mientras usas el agua caliente.

Comprueba los sedimentos del tanque

Si vives en una zona con un tipo de agua que contiene muchos minerales, es posible que con el paso del tiempo los sedimentos atasquen el tanque. Es importante limpiar el calentador un par de veces al año.

Instala un temporizador en el termo

Si tienes un calentador de agua de tanque estándar, estará constantemente ocupado manteniendo un tanque lleno de agua caliente a tu temperatura especificada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En esta guía comparativa puedes consultar los mejores enchufes programables.

