Trabajos

Aprender Inglés

Cómo aprender un idioma viendo películas y series con subtítulos

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si te gusta escuchar cómo las grandes estrellas de Hollywood pronuncian y recrean las escenas más míticas de la historia del cine en su versión original, a continuación te explicamos cómo sacarle un mayor partido a esta afición para que puedas aprender más a fondo inglés a través de los subtítulos. Porque si sueles ver películas y series en versión original con subtítulos seguro que aprendes con más atención muchas palabras y expresiones en este u otros idiomas al escuchar a tus actores favoritos e ir haciendo ‘oído’ para estar preparado para cuando tengas que hablar cara a cara en inglés.

¿Se puede aprender un idioma viendo películas subtituladas?

Sí, pero requiere de un gran esfuerzo. La clave para aprender un idioma nuevo no sólo está en la gramática, sino también en la capacidad de expresión y de comprensión oral. Por eso, ver películas o series en versión original (en un idioma distinto al nuestro) es una práctica muy buena para empaparse y aprender más de otras lenguas.

Para conseguirlo es necesario prestar atención y ponerle muchas ganas. No sirve de nada ver un montón de películas en versión original subtituladas si sólo nos dedicamos a leer y no ponemos atención en lo que escuchamos. La clave, aunque cueste algo más de esfuerzo al principio, está en aprender a asociar las palabras que oímos con lo que leen nuestros ojos.

Por otra parte, además de para aprender un nuevo idioma, está demostrado que el consumo de contenidos en un idioma no nativo con subtítulos es beneficioso tanto para niños como adultos que están aprendiendo a leer en ese idioma. Así lo concluye el estudio ‘Los subtítulos de video benefician a todos‘ publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en el que además indican que más de 100 estudios empíricos han documentado que poner los subtítulos en un vídeo mejora la capacidad de comprensión, atención y memoria.

En definitiva, tanto si estás empezando a aprender un idioma como si ya lo manejas pero quieres aprender más sobre el vocabulario y la pronunciación, a continuación te vamos a contar cómo conseguirlo mientras disfrutas de tu tiempo de ocio.

¿Subtítulos originales o en idioma nativo?

Para empezar, si no tenemos un gran dominio de esa lengua, lo más recomendable es poner los subtítulos para poder tener una mejor comprensión de lo que ocurre en la pantalla. Ahora bien, ¿cómo pongo los subtítulos, en el idioma nativo o en la lengua extranjera? Bueno, debes elegir los subtítulos con los que más cómodo te sientas para leer.

Si no tienes ningún conocimiento del idioma extranjero será mejor que te pongas los subtítulos en tu idioma nativo para empezar a asociar las palabras y formas de expresión con lo que ves escrito en la pantalla. Aunque quizá con el tiempo, si ya notas que has avanzado y tienes un cierto control del idioma, puedes probar a ponerte los subtítulos en la lengua extranjera.

Por último, cuando apenas te haga falta mirar los subtítulos porque ya tienes un mayor control del idioma, es momento de que te lances al vacío y pruebes a ponerte vídeos sin ningún tipo de subtítulo para poner a prueba tu capacidad de comprensión.

Beneficios de ver contenidos subtitulados

Los principales beneficios de ver contenidos en otros idiomas subtitulados son que mejoramos nuestras habilidades de comprensión a la vez que aprendemos a diferenciar las distintas entonaciones de las palabras y expresiones según el contexto.

Para aprender y entender un idioma hay que tener el mismo dominio de la comprensión y expresión oral que de la gramática. La realidad es que por muchas conjugaciones verbales y normas que podamos sabernos de memoria, hasta que no logremos entender una conversación sin dificultad entre nativos de ese idioma no tendremos un dominio total de la lengua.

Tener conocimiento escrito de un idioma es una base muy buena, pero es sólo el principio. Para poder demostrarnos a nosotros mismos que tenemos un buen control de una lengua debemos entender todas las palabras que escuchemos sin necesidad de verlas escritas. Pero, ¿cómo llegamos a este nivel? Empapándonos de la lengua.

Lo mejor sin duda sería poder viajar al país nativo (a Inglaterra por ejemplo) donde hablen ese idioma y permanecer allí uno o dos meses para coger soltura y desenvolvernos poco a poco, pero si no te lo puedes permitir es posible conseguir lo mismo con las películas, vídeos y series subtituladas.

Una de las claves del aprendizaje a través de películas en versión original subtituladas consiste en acostumbrar al oído, en saber el significado de una palabra cuando la escuchemos aunque se escriba de una forma totalmente diferente.

Aprender un idioma a través de contenidos subtitulados no es una tarea difícil, pero requiere de mucho esfuerzo. No vamos a aprender un idioma sólo por tener la televisión puesta en inglés si no le hacemos caso. Tenemos que mantener la concentración y los cinco sentidos en la pantalla para interiorizar todo lo que pasa por nuestros ojos y oídos.

Cómo empezar a aprender

Si eres nuevo en este mundo, empieza poco a poco. Esto es lo primordial para no estresarse ni agobiarse. Es decir, que si nunca has visto un vídeo en inglés no te pongas una película de dos horas con actores que hablen en un inglés británico cerrado porque no vas a entender nada y además la experiencia te va a parecer un horror.

Para empezar lo mejor es escoger vídeos cortitos con los que ya estés familiarizado. Si por ejemplo sueles ver vídeos de Youtube de alguna persona a la que sigues puedes ponértelo e intentar comprender y asociar lo que oyes con lo que lees.

Cuando te sientas cómodo escuchando los diálogos en otro idioma y leyendo en el tuyo nativo es cuando puedes dar un paso más y atreverte con proyecciones más largas como tus películas favoritas. Es importante que al principio te lo tomes con calma, que veas películas que ya conoces y te familiarices poco a poco con las expresiones.

Hay que tener en cuenta que cada persona nos expresamos de una forma diferente, por tanto, para empezar puedes probar a ponerte entrevistas o capítulos de una misma serie para ir entendiendo la pronunciación de cada uno de los actores. Puede que te parezca más fácil entender a alguno de los protagonistas que a otro, pero esto no es nada raro porque también puede ocurrir con personas que hablan nuestro mismo idioma.

Sobre todo, para no sentirte mareado y cansado de leer es mejor que empieces con contenidos que sean facilitos y donde los protagonistas no hablen rapidísimo. Intenta buscar contenidos más calmados donde puedas distinguir las palabras y expresiones para interiorizarlas. Si por ejemplo tienes alguna película que ya has visto 17 veces y no te importa verla otras 17 más, hazlo de nuevo en su idioma original y sácale partido a esa película favorita.

La primera vez

Si nunca has probado a ver una película o una serie en idioma original con subtítulos, debes saber que la primera vez va a ser un caos. Es posible que resulte complicado repartir la atención entre los subtítulos y las imágenes de la pantalla, pero no hay que preocuparse. Tan sólo es cuestión de práctica.

A medida que incorporemos esta rutina podremos aprender a prestar atención a todo por igual. Las primeras veces probablemente sólo estemos centrados en la lectura, por eso lo más recomendable es que nos pongamos una película que ya hayamos visto.

Sin embargo, con la práctica es posible conseguir esa capacidad de atención a las imágenes tomando como apoyo la lectura. De esta manera aprenderemos nuevo vocabulario y entenderemos cuál es la verdadera pronunciación de un idioma. Porque no tiene nada que ver leer una palabra y saber su significado a escucharla en un contexto de nerviosismo, excitación, preocupación, miedo o alegría de un personaje. Aprender idiomas con subtítulos te permite aprender el idioma real, el que puedes escuchar en las calles.

Otra visión de la película

No sólo para aprender idiomas, ver un contenido en versión original le aporta un gran valor a la película. Si sois cinéfilos o seriéfilos seguro que os gustan más las versiones originales porque permiten disfrutar de la actuación real de los actores, incluyendo su voz. Si pruebas a ver películas que son todo un clásico en versión original y te fijas en las expresiones, entonación de voz y forma de expresarse y después lo escuchas con la voz de los personajes doblada, la película te parecerá distinta, incluso los personajes te sonarán raros.

Disfrutar de una película o serie también tiene que ver con la interpretación vocal que hacen los actores, aspecto que perdemos al oírlas en doblaje. Por eso, además de aprender más sobre otro idioma, todos los contenidos en versión original van a aportar un valor extra a sensación final que desprende una película.

Cómo aprender un idioma viendo películas y series con subtítulos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo aprender un idioma viendo películas y series con subtítulos, te recomendamos que entres en la categoría de Aprender Inglés.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES