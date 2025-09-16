Cómo calcular la rentabilidad de una vivienda para alquilar en 2025: fórmulas, ejemplos y calculadora

NOTICIA de de Javi Navarro

Si estás pensando en comprar para alquilar, aquí tienes una guía práctica y actualizada para medir la rentabilidad de tu inversión. Verás las fórmulas paso a paso, dos ejemplos reales (con y sin hipoteca), los riesgos más habituales y una calculadora interactiva para simular tu caso que está después de los ejemplos que te detallamos para que calcules tú mismo tus posibles inversiones.

Conceptos clave: qué entra (y qué no) en la rentabilidad

Coste total de adquisición = precio de compra + impuestos y gastos de escritura + reforma/adecuación

Ingresos anuales = alquiler mensual × meses alquilados (ajustando posibles vacíos)

Gastos de explotación = IBI + comunidad + seguros + mantenimiento y pequeñas reparaciones + provisión por vacíos (si la usas)

NOI (ingreso neto operativo) = ingresos anuales – gastos de explotación

Deuda (si hay hipoteca) = cuota anual de la hipoteca (solo capital+intereses para flujo de caja; fiscalmente solo intereses son deducibles)

Fórmulas esenciales (con nombres que usan los inversores)

Rentabilidad bruta (%) = (ingresos anuales ÷ coste total de adquisición) × 100

Rentabilidad neta o cap rate (%) = (NOI ÷ coste total de adquisición) × 100

Flujo de caja anual = NOI – cuota anual de hipoteca

ROE o cash-on-cash (%) = (flujo de caja anual ÷ efectivo invertido) × 100

Donde efectivo invertido suele ser entrada + impuestos/gastos + reforma (no solo la entrada).

DSCR (cobertura de deuda) = NOI ÷ cuota anual de hipoteca

Regla práctica: cuanto más > 1, mejor (por encima de 1,20 suele dar margen).

Ejemplo 1: compra al contado (sin hipoteca)

Escenario

Precio: 150.000 €

Impuestos y gastos: 10.000 €

Reforma: 5.000 €

Alquiler: 750 €/mes

Vacío previsto: 1 mes al año (11 meses alquilado)

IBI: 400 €

Comunidad: 600 €

Seguro: 250 €

Mantenimiento: 350 €

Cálculos

Coste total de adquisición = 150.000 + 10.000 + 5.000 = 165.000 €

Ingresos anuales = 750 × 11 = 8.250 €

Gastos de explotación = 400 + 600 + 250 + 350 = 1.600 €

NOI = 8.250 – 1.600 = 6.650 €

Rentabilidad bruta = 8.250 ÷ 165.000 × 100 = 5,0%

Rentabilidad neta (cap rate) = 6.650 ÷ 165.000 × 100 = 4,0%

Flujo de caja anual = 6.650 € (no hay deuda)

ROE (cash-on-cash) = 6.650 ÷ 165.000 × 100 = 4,0%

Ejemplo 2: compra con hipoteca

Escenario

Precio: 200.000 €

Impuestos y gastos: 20.000 €

Reforma: 10.000 €

Entrada: 40.000 € (préstamo 160.000 €)

Hipoteca: 25 años, 3,5% TIN

Alquiler: 1.100 €/mes

Vacío previsto: 1 mes al año (11 meses alquilado)

IBI: 400 €

Comunidad: 600 €

Seguro: 200 €

Mantenimiento: 300 €

Cálculos

Coste total de adquisición = 200.000 + 20.000 + 10.000 = 230.000 €

Efectivo invertido = entrada 40.000 + impuestos y reforma 30.000 = 70.000 €

Ingresos anuales = 1.100 × 11 = 12.100 €

Gastos de explotación = 400 + 600 + 200 + 300 = 1.500 €

NOI = 12.100 – 1.500 = 10.600 €

Cuota anual hipoteca ≈ 9.612 €

Flujo de caja anual = 10.600 – 9.612 = 988 €

Rentabilidad bruta = 12.100 ÷ 230.000 × 100 = 5,26%

Rentabilidad neta (cap rate) = 10.600 ÷ 230.000 × 100 = 4,61%

ROE (cash-on-cash) = 988 ÷ 70.000 × 100 = 1,41%

DSCR = 10.600 ÷ 9.612 = 1,10

Qué nos dicen los números

La rentabilidad neta (cap rate) te dice cuánto rinde el activo en sí, sin deuda.

El ROE cae si tu flujo de caja es bajo: puede que el activo sea sólido, pero la cuota te "come" el efectivo.

Subir el alquiler, bajar gastos o aportar más entrada mejora flujo y ROE. También renegociar tipo/plazo.

Calculadora de rentabilidad del alquiler

Introduce tus datos y obtén la rentabilidad bruta, neta, flujo de caja, ROE, DSCR y la renta “break-even”. En el último cuadro, en ‘Resultados’, obtendrás la rentabilidad bruta (sin incluir gastos) y la rentabilidad neta (con gastos). Usa el cuadro de ‘Hipoteca’ si vas a pedir uno para hacer tus cálculos.

Costes e ingresos Precio (€) Impuestos y gastos (€) Reforma (€) Alquiler mensual (€) Meses vacíos/año Gastos de explotación IBI (€) Comunidad (€) Seguro (€) Mantenimiento (€) Hipoteca (opcional) Importe préstamo (€) TIN anual (%) Plazo (años) Entrada (€) Resultados Coste total — Ingresos anuales — Gastos explotación — NOI — Cuota anual hipoteca — Flujo de caja anual — Rentabilidad bruta — Rentabilidad neta (cap rate) — ROE (cash-on-cash) — DSCR — Renta “break-even” — Calcular

Fiscalidad 2024–2025, en dos minutos

Para contratos firmados desde 2024, la reducción general del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual es del 50% .

del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual es del . Puede subir al 60% si la vivienda se ha rehabilitado (según el Reglamento del IRPF) en los dos años previos al contrato.

si la vivienda se ha rehabilitado (según el Reglamento del IRPF) en los dos años previos al contrato. Puede ser del 70% en casos como alquiler a jóvenes de 18–35 años en zona tensionada (y otras casuísticas de alquiler social/programas públicos).

en casos como alquiler a jóvenes de 18–35 años en zona tensionada (y otras casuísticas de alquiler social/programas públicos). Llega al 90% si firmas un nuevo contrato en zona tensionada y bajas la renta al menos un 5% respecto al contrato anterior (actualizado).

si firmas un en y respecto al contrato anterior (actualizado). No aplica a alquiler de temporada o vacacional. Recuerda: la amortización del préstamo no es gasto deducible; sí lo son los intereses y los gastos necesarios (IBI, comunidad, seguro, reparaciones, etc.).

Para afinar tu caso (reducciones, zonas tensionadas, amortización fiscal del inmueble, etc.), lo mejor es validarlo con un asesor.

Riesgos y variables que mueven la rentabilidad

Vacíos de alquiler : un mes sin inquilino puede bajar 8–10% tus ingresos anuales. Presupuéstalo.

: un mes sin inquilino puede bajar 8–10% tus ingresos anuales. Presupuéstalo. Morosidad y rotación : valora seguros de impago y selección rigurosa del inquilino.

: valora seguros de impago y selección rigurosa del inquilino. Ubicación y tipología : zonas “prime” suelen dar menos rentabilidad pero más estabilidad; barrios periféricos, al revés.

: zonas “prime” suelen dar menos rentabilidad pero más estabilidad; barrios periféricos, al revés. Eficiencia energética y estado : mejor etiqueta energética y reformas recientes suelen permitir mayores rentas y menores gastos.

: mejor etiqueta energética y reformas recientes suelen permitir mayores rentas y menores gastos. Gastos extraordinarios: derramas, averías de caldera, electrodomésticos, etc. Reserva un colchón anual.

Errores frecuentes que conviene evitar

Calcular la rentabilidad solo sobre el precio y no sobre el coste total (precio + impuestos/gastos + reforma).

y no sobre el (precio + impuestos/gastos + reforma). Olvidar los meses vacíos o no provisionar mantenimiento.

o no provisionar mantenimiento. Confundir cap rate (propiedad) con ROE (tu efectivo).

(propiedad) con (tu efectivo). Tratar la amortización de hipoteca como gasto fiscal (no lo es).

como gasto fiscal (no lo es). No comprobar si cumples condiciones para reducciones del IRPF 50%/60%/70%/90%.

Preguntas frecuentes