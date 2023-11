Vivienda

Cómo cancelar una tarjeta de crédito que tiene deudas pendientes

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres dar de baja una tarjeta de crédito? Los clientes que sean titulares de estos productos bancarios pueden cancelarlos de forma fácil y rápida, pero ajustándose a unas condiciones específicas y procesos detallados en el contrato.

En el caso de tener deudas pendientes, el titular debe cancelar estos pagos primero para proceder a su cancelación. En cualquier caso, si has solicitado una tarjeta de crédito, pero ahora quieres cancelarla, ya sea por no poder pagar las deudas de tarjeta de crédito, porque ya no necesitas recurrir a esta vía de financiación bancaria o porque te han robado la tarjeta de crédito, en esta guía puedes consultar el proceso a seguir para cancelar la tarjeta.

Requisito para cancelar la tarjeta de crédito: Saldar las deudas

¿Hay condiciones para cancelar una tarjeta de crédito? ¿Puede hacerse en cualquier momento? Depende. De manera general, las tarjetas de crédito pueden cancelarse en cualquier momento. Pero solamente si la tarjeta no tiene deuda pendiente.

Esto quiere decir que para proceder con la cancelación y dar de baja el producto bancario, el cliente tiene que estar al día con los pagos de la tarjeta y no tener deudas pendientes asociadas. El saldo debe ser cero y, por tanto, no puede haber movimientos ni en favor ni en contra. En el caso de pagos sin saldar, para proceder con la cancelación es necesario primero abonar los costes pendientes. Una vez con la tarjeta libre de cargas, es posible solicitar la cancelación.

Comunicar la cancelación al banco

Una vez con la tarjeta a cero, lo siguiente que hay que hacer es comunicar la decisión de cancelar la tarjeta y liquidar la deuda a la entidad bancaria. Para ello, el cliente dispone de varias vías a su alcance.

Desde hacer una comunicación por escrito a las oficinas, hasta personarse en cualquier sucursal bancaria para explicar la decisión. También es posible llamar al servicio de atención al cliente de cada banco para comentar esta intención y proceder con el trámite.

Otra opción, disponible en algunas entidades, es solicitar la cancelación de la tarjeta a través de la aplicación del banco, mediante las opciones que ofrece el catálogo de servicios de la plataforma específica de cada entidad.

En cuanto al mejor método, el Banco de España explica que lo más conveniente es hacerlo por escrito para que quede constancia de esta decisión y del momento específico en el que se comunica.

De manera adicional, es fundamental tener en cuenta las condiciones asociadas a la tarjeta de crédito antes de proceder a su cancelación. Dado que se trata de productos bancarios que pueden tener asociadas una serie de costes, plazos y condiciones.

Hasta cuándo puedo usar la tarjeta si quiero cancelarla

De manera adicional, para solicitar esta cancelación, el cliente debe dejar de usarla en torno a un mes antes. Ello es consecuencia de que el dinero que se presta a los clientes en este tipo de tarjetas suele tener que devolverse a final de mes o a principios del siguiente. Por tanto, hay que tener en cuenta los plazos de devolución del dinero para solicitar la baja de la tarjeta. Y prescindir por completo de este producto bancario.

Con cuánto tiempo hay que avisar al banco para cancelar una tarjeta de crédito

La cancelación de la tarjeta de crédito es efectiva desde el momento en el que se solicita la baja. Aunque no siempre es así, dado que en las condiciones de la tarjeta detalladas en el contrato puede existir un plazo específico de preaviso.

Esto significa que el cliente debe comunicar a las entidades su intención de dar de baja la tarjeta, pero ajustándose a los plazos marcados en el contrato. De tal manera que aunque el titular quiera dar de baja la tarjeta, esta se mantendrá en vigor hasta que transcurra este tiempo especificado en el contrato, desde que se comunica la baja hasta que oficialmente se da de baja.

¿La cancelación de una tarjeta de crédito tiene comisión?

Hay que tener en cuenta que la cancelación de este producto puede tener costes asociados, dado que se trata de una de las comisiones que cobran los bancos. Motivo por el que antes de realizar cualquier acción lo más recomendable es revisar el contrato de la tarjeta para valorar este y otros aspectos.

Sin embargo, la comisión es un coste que solamente pueden cobrar los bancos siempre y cuando esta partida de gasto esté reflejada en el contrato de la tarjeta de crédito. Si en este documento no se detalla ninguna cláusula específica de comisión por cancelación, el banco no puede cobrar a los clientes este coste por dar de baja la tarjeta.

Entrega de la tarjeta al banco

Por último, el cliente debe acudir a una sucursal a entregar la tarjeta física a los empleados para que la cancelación sea efectiva. Tras hacer esta gestión, el cliente recibe un justificante de la cancelación de la tarjeta.

