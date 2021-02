Vivienda

Préstamos y Créditos

Cómo conseguir dinero en las casas de empeño: Funcionamiento y requisitos

¿Necesitas dinero rápido? ¿Sabes cómo funcionan las casas de empeño? Si estás en un aprieto económico, necesitas un préstamo pero no reúnes las condiciones para poder solicitarlo o te parece que los intereses son desorbitados, puedes probar con otras alternativas. En este artículo te contamos cómo funcionan las casas de empeño, o lo que es lo mismo, cómo conseguir dinero a cambio de un objeto valioso que tengas en casa.

Cómo funcionan

Para empezar, si estás leyendo este artículo es porque estás interesado en vender o ‘prestar’ un objeto de valor que tengas a cambio de dinero para superar un bache económico. Recuperar ese objeto que prestas como garantía dependerá de que seas capaz de devolver el dinero que te han ofrecido por él o no.

El funcionamiento de las casas de empeño es muy sencillo, consiste en ofrecer un objeto de valor a la empresa, quien es la encargada de determinar el precio de ese objeto y ofrecerte esa cantidad a cambio de él. Es lo que se conoce como préstamo prendario. La casa de empeño guardará tu objeto durante el plazo que hayáis acordado. Si devuelves el dinero que te han prestado en ese plazo de tiempo más los intereses, te devolverán el objeto empeñado. En caso contrario, la casa de empeño tiene la libertad total para poder venderlo o subastarlo.

La principal diferencia de este tipo de préstamos frente a cualquier otro es que a cambio del dinero la persona solicitante debe aportar un bien con valor a modo de garantía. Nos referimos a joyas valiosas, antigüedades, dispositivos electrónicos como teléfonos, tablets u ordenadores o hasta viviendas o tu propio vehículo.

Ventajas de empeñar

Una de las principales diferencias entre empeñar un producto o venderlo para conseguir dinero rápido es que en el primero de los casos es posible recuperar ese objeto si devuelves el dinero que te han prestado mientras que en el segundo caso no existe esta posibilidad.

Por ejemplo, si necesitas dinero rápido y tienes joyas de oro por casa, tienes dos opciones o venderlas y sacar dinero por ellas que no vas a tener que devolver, pero tienes que despedirte directamente de este objeto porque se va a fundir y no lo vas a poder recuperar o acudir a una casa de empeño, dejarlo como garantía de tu préstamo y tener la posibilidad de recuperarlas si devuelves el dinero que te han prestado.

Tipos de casas de empeño

Existen diferentes tipos de casas de empeño según el objeto de valor que acepten como garantía del préstamo. Han proliferado diferentes tiendas que se han especializado en productos concretos.

Por ejemplo hay casas de empeño donde sólo se acepta oro como garantía, otras que sólo aceptan dispositivos electrónicos o en las que sólo se aceptan antigüedades, productos de ediciones limitadas o joyas con diamantes por ejemplo. Aunque también existen las que son generales y aceptan cualquier tipo de bien.

Quién puede empeñar

Sólo pueden acudir a una casa de empeño a solicitar un préstamo las personas mayores de edad que lo puedan acreditar. Para ello es obligatorio que presentes una identificación como un DNI, NIE o Pasaporte que certifique la mayoría de edad de forma legal.

Pasos para empeñar

El proceso para conseguir dinero rápido en una casa de empeño es muy sencillo. A continuación te dejamos los pasos que tienes que dar:

Lo primero que hay que hacer es acudir a la casa de empeño con tu objeto de valor. Antes de saltar al segundo paso te recomendamos que visites varias casas de empeño, puede que el precio que fijen por tu objeto sea distinto y puedas sacarle un mayor partido. La persona autorizada de la tienda valorará el estado de ese objeto para determinar cual es su valor. La cantidad que fije la casa de empeño por el objeto que quieres dejar como garantía es la cantidad del dinero que te van a ofrecer. Es decir, no puedes acudir a una casa de empeño y pedir 1.000 euros si tu objeto vale 300. Si la persona que quiere empeñar está de acuerdo con el valor que le ofrecen por el objeto, se procede a negociar las premisas del contrato, el tipo de interés, los plazos estipulados para recuperar el objeto, las condiciones que le harán perder el objeto, las comisiones por resguardo o lo que es lo mismo, la comisión por guardar el objeto en la tienda durante el tiempo que dura el plazo acordado. Debe quedar reflejado en el contrato y por escrito todo lo relativo al proceso de empeño. Una vez fijadas todas las condiciones del contrato se firma y se entrega el dinero. A partir de este momento dispondrás de una serie de días, según lo acordado en el contrato, para devolver el préstamo más los intereses si deseas recuperar el objeto. En caso de no hacerlo la empresa tiene la libertad total para vender o subastar tu objeto.

Cómo se valora un objeto

Al no tratarse de productos nuevos, te avisamos de antemano que las casas de empeño suelen otorgar un porcentaje menor a su valor inicial, depende de varios factores pero el precio que te ofrezcan puede rondar el 50 o 60% del valor. Las personas encargadas de ponerle un precio a tu objeto se basan en dos parámetros principales:

El estado general, tanto su estado físico, como si le faltan piezas o está completo, si tiene algún daño estético o si funciona. Si quieres conseguir un buen pellizco es importante que el objeto que lleves esté en perfecto estado y funcione por si la casa de empeño tiene que venderlo después a otra persona. Si no funciona, su valor descenderá enormemente. El tipo de objeto y lo que se demande. Un producto al que se le pueda dar salida pronto tendrá más valor que otro que no lo quiera nadie. Por eso tanto el oro como los dispositivos electrónicos pueden ser un buen acierto para empeñar.

Además, hay factores determinantes como por ejemplo que en el caso de las joyas el valor que te ofrezcan va a depender directamente del precio al que se encuentre el oro en ese momento.

Cómo recuperar el objeto empeñado

Para recuperar el objeto que has dejado como garantía tan sólo tienes ceñirte a las condiciones que hayan quedado reflejadas en el contrato, es decir, acudir a la casa de empeño en el plazo acordado con el dinero del préstamo más los intereses y comisiones añadidos y te devolverán el objeto.

Sobre las casas de empeño

Una casa de empeño es una entidad privada cuya finalidad es prestar dinero de forma inmediata a sus clientes a través de un préstamo prendario. Las casas de empeño están reguladas por ley y por tanto son una actividad legal.

