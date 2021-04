Vivienda

Préstamos y Créditos

Cómo conseguir mejores condiciones en tu hipoteca con un intermediario financiero

¿Necesitas pedir un préstamo o una hipoteca? ¿Has pensado en pedir asesoramiento para que te lo gestione un intermediario financiero? Si necesitas financiación, querrás obtener las mejores condiciones posibles, pero eso no siempre ocurre así. Por ello, si no tienes conocimientos financieros quizá te salga rentable acudir a un bróker o intermediario que te gestione el trámite para que intente conseguirte las mejores condiciones en tu caso concreto.

A continuación te explicamos en qué consiste esta figura del intermediario financiero y cuáles son las ventajas e inconvenientes de contratar sus servicios.

Qué es un bróker hipotecario

Un bróker hipotecario es una figura que actúa de intermediaria entre las entidades bancarias y los clientes. Son trabajadores que se encargan de negociar la concesión de los préstamos o hipotecas con los bancos para conseguir las mejores condiciones posibles a los futuros hipotecados.

Su función consiste en entablar procesos de negociación con distintas entidades bancarias y ofrecer todo el repertorio de ofertas a sus clientes. A través del asesoramiento, los clientes pueden conseguir mejores condiciones de financiación.

¿Merece la pena contratar sus servicios?

Depende. Como acabamos de explicar, este profesional es un intermediario que en el mejor de los casos va a poder ayudarte a mejorar las condiciones de un préstamo. Pero no siempre. Además, puede ocurrir que las opciones que te ofrezca no te convenzan y, por tanto, no habrá servido para nada además de que habrá que tener que pagar por los servicios que nos han prestado.

Por tanto, antes de lanzarte a la piscina y contratar un asesor financiero pensando que te va a solucionar tus problemas, analiza tu situación. Te recomendamos que antes de contratar estos servicios valores posibilidades, estudies diferentes alternativas, eches cuentas y vayas al banco a ver qué te ofrecen. En función de todo ello y con todos los indicadores presentes, tendrás que decidir si crees que un bróker puede ayudarte o no.

En definitiva, los servicios que te ofrece este asesor financiero no son imprescindibles ni en todos los casos exitosos, pero en ocasiones pueden servir de gran ayuda.

Beneficios

En el mejor de los casos, un asesor financiero puede ayudarte a conseguir un préstamo con mejores condiciones o a un precio más bajo que si no contratamos sus servicio, pero cada caso va a depender del perfil del solicitante y, por supuesto, de la capacidad de negociación que tenga el bróker que contrates.

Como estos profesionales trabajan de forma constante en estos temas, el proceso de negociación suele ser más rápido y los trámites funcionan de forma más fluida.

Además, te ofrecen un asesoramiento constante y van a ayudarte a que entiendas todo los procesos que se están produciendo durante la concesión del préstamo, la terminología, por qué merece más la pena una oferta que otra y todas las dudas que te puedan surgir.

Cómo puedo saber si me va a salir rentable

A ciencia cierta no lo puedes saber. Pero en función del perfil económico que tengas, puedes guiarte por los siguientes aspectos:

Si no tienes ahorros , las posibilidades de conseguir una hipoteca de más del 80% aumentan notablemente con los servicios de un bróker. Eso sí, tendrás que tener otros factores que te revaloricen como por ejemplo una estabilidad laboral.

, las posibilidades de conseguir una hipoteca de más del 80% aumentan notablemente con los servicios de un bróker. Eso sí, tendrás que tener otros factores que te revaloricen como por ejemplo una estabilidad laboral. Para un perfil medio , puede suponer de gran ayuda a la hora de conseguir ese peldaño más en cuanto a ventajas y condiciones. Una persona con este perfil podría conseguir unas ofertas similares, pero en este caso el proceso de negociación es clave.

, puede suponer de gran ayuda a la hora de conseguir ese peldaño más en cuanto a ventajas y condiciones. Una persona con este perfil podría conseguir unas ofertas similares, pero en este caso el proceso de negociación es clave. La figura del bróker quizá es menos útil para aquellos perfiles que tengan unas condiciones excelentes. Nos referimos a perfiles con muchos ingresos y muchos ahorros. En este sentido la gran ventaja que puede aportar esta figura es la comodidad en la gestión de los trámites.

Una de las razones que te puede llevar a contratar estos servicios es que estas personas tienen conocimiento y formación sobre las finanzas y por tanto, cuentan con más ventajas a la hora de negociar las condiciones porque saben de lo que están hablando.

Además, este tipo de profesional suele conseguir una serie de ventajas negociando que los bancos no ofrecen de por sí a una persona particular porque al moverse en este sector, tienen más contactos y están al tanto de las ofertas de hipotecas y financiación en el mercao. Estos son dos puntos fuertes que pueden llevarte a contratar el servicio de estos profesionales, pero no olvides analizar tu caso concreto.

Desventajas

A la hora de contratar los servicios de estos profesionales debes tener en cuenta que no todos trabajan con todos los bancos. Te recomendamos que si quieres conseguir las mejores opciones, te informes y contrates a alguien que tenga la posibilidad de negociar con la mayor cantidad de bancos posibles para que la oferta que te ofrezcan sea lo más amplia posible.

Y puede que, de todas las opciones que te ofrezcan, no quieras ninguna. En este caso habrás perdido el tiempo.

¿Cuánto cuestan?

También depende. Encontramos en el mercado intermediarios que no cobran por sus servicios, aunque su catálogo de servicios es mucho más reducido que aquellos brókers que sí que cobran por su ayuda. Los intermediarios suelen cobrar en el momento de la firma de la escritura. El porcentaje de comisión que se llevan varía entre el 1% y el 5% del préstamo.

Las empresas que ofrecen sus servicios gratuitos ofrecen la misma ayuda, pero se quedan a medio camino si los comparamos con los de pago. Nos referimos a que te informan sobre los diferentes productos, pero no te ofrecen asesoramiento personalizado ni negocian con el banco de forma directa. Ofrecen un servicio inicial, pero si quieres un asesoramiento más completo, tendrás que pagar.

Ejemplos de brókers hipotecarios

Algunas empresas que ofrecen estos servicios son Housfy Hipotecas, Grocasa, Creditoh, Idealista Hipotecas e Hipoo. Las tres primeras son de pago y las dos últimas ofrecen estos servicios gratuitos.

