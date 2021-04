Sabías Que...

Cómo crear un videojuego en menos de una hora sin saber programar

Si pudieras crear tu propio videojuego de una forma sencilla, gratis y sin tener que usar lenguaje de programación, ¿te animarías? Si tu respuesta es sí, sigue leyendo porque en este artículo te explicamos cómo puedes diseñar y crear tus propios videojuegos en apenas una hora gracias a la formación que puedes aprender con los cursos de Unity.

¿Qué es Unity?

Unity es una plataforma que permite que todo persona que quiera iniciarse en el desarrollo de contenidos interactivos en 3D y en tiempo real. Unity ofrece la tecnología y el soporte para que las personas que quieran impulsar y desarrollar sus proyectos puedan hacerlo.

La plataforma abarca a todo tipo de públicos, desde personas con alta formación en la animación, lenguaje de programación y 3D que quieren poner en marcha sus videojuegos en tiempo real hasta formación para que personas sin ningún tipo de base en estos conceptos con el objetivo de que puedan crear sus propios microjuegos.

En definitiva, si tienes una gran idea para un proyecto y quieres llevarlo a la práctica, tengas o no formación, puedes hacerlo con Unity.

Cómo son los cursos de Unity

Unity tiene cientos de cursos en su plataforma, pero en este artículo nos vamos a centrar en los tutoriales gratuitos para principiantes que quieren hacer su propio videojuego. Estos tutoriales explican con mucho detalle cómo crear microjuegos paso a paso. Su gran atractivo es que son cursos aptos para todo el mundo, muy fáciles de entender y con los que puedes hacer un juego de principio a fin en tan sólo media hora.

La única dificultad que tienen los cursos de Unity es que están en inglés, pero si el idioma no es un problema para ti, podrás comprobar lo fácil que es crear un juego con los tutoriales de Unity que te explican paso a paso todo lo que tienes que hacer y te proporcionan los recursos necesarios para conseguirlo.

Cómo crear un videojuego en Unity

Para acceder a estos cursos y a la versión gratuita tienes que acceder a la versión Unity Editor a través de la pestaña ‘Usuarios principiantes’ de la web a la que puedes acceder desde este enlace. Una vez estés en esta pantalla tienes que descargarte e instalarte esta versión en el ordenador.

Durante el proceso de descarga del programa, la plataforma permite que selecciones alguno de los microjuegos que tiene listos para usarse. De esta forma, cuando el programa quede abierto, tendrás este juego agregado en el editor de forma automática. Es decir, que en este momento seleccionas cuál quieres que sea la base de tu juego, la plantilla.

Cada una de las plantillas tiene incorporados cinco tutoriales con los que podrás hacer modificaciones como:

Cambiar colores

Añadir objetos

Crear versiones para jugar de verdad

Compartirlo con tus amigos

Después de darle un toque distintivo a la plantilla, puedes personalizar el microjuego con ‘Creative mods’, que son mini aventuras que puedes añadir a tu versión del juego. Para que te hagas una idea, consiste en añadir el movimiento que quieras a tu juego, es decir, que salte el personaje, que dispare una pistola o que vuele entre otros. Cada ‘mod’ que añadas tardará unos 10 minutos en completarse.

Si te has quedado con ganas de personalizar aún más tu creación, en la tienda de Unity, en la Asset Store, puedes descargar un montón de herramientas que te ayudan a crear un juego sin tener que escribir prácticamente código.

Una vez que ya hayas retocado todo lo que quieras y añadido los movimientos que más te hayan gustado, puedes compartirlo con tus amigos y jugar con ellos. Aunque si te animas y te sientes satisfecho con el resultado de tu microjuego, una vez hayas terminado de hacerlo, la plataforma te permite subirlo y compartirlo con el resto de la comunidad de Unity. De esta forma todos los miembros podrán ver tu creación y compartirla.

Además, si después de crear tu microjuego te animas, a través de Unity también puedes aprender nociones básicas de código de programación y formarte para poder desarrollar un videojuego como un profesional. Estos pueden ser tus primeros pasos para dedicarte de forma profesional al mundo de los videojuegos y encontrar tu verdadera vocación.

¿Las herramientas del curso son gratis?

Lo mejor del servicio que ofrece Unity es que todas las herramientas y recursos necesario para crear los microjuegos para principiantes son gratis y la plataforma los pone a disposición de todos los usuarios.

Para hacer estos cursos no es necesario que los usuarios tengan experiencia o conocimientos en lenguaje de programación. La plataforma utiliza herramientas que son muy intuitivas y que están integradas en el editor para que hacer un videojuego sea una tarea muy sencilla.

Trucos y consejos para crear tu videojuego

Si quieres dejar boquiabiertos a amigos y conocidos, te recomendamos este vídeo que es un evento gratuito que fue transmitido en directo y que está organizado por youtubers desarrolladores de videojuegos profesionales. En este tutorial te ofrecen trucos y consejos para poder conseguir los mejores microjuegos. Este vídeo está en inglés y dura casi 4 horas.

¿Puede hacerse un videojuego profesional en Unity?

Sí. Si entras a la plataforma de Unity, comprobarás que diferencian dos términos, los videojuegos y los microjuegos. Marcan esta diferenciación porque con Unity es posible crear contenido interactivo y videojuegos de forma profesional, pero para ello hay que usar el lenguaje de programación C. Las personas que quieran crear contenido interactivo en Unity tienen que escribir el texto en el lenguaje de programación C.

