Cómo aprender a programar desde cero con estos 11 cursos gratis en español (y 7 plataformas)

NOTICIA de Jessica Pascual

Si quieres aprender a programar desde cero, en esta guía puedes encontrar un listado con los 11 mejores cursos online para iniciarte en esta profesión, además de ser gratis y en español. Y también puedes consultar una selección de 7 páginas web en las que puedes inscribirte a un gran catálogo de cursos para aprender a utilizar los distintos tipos de lenguaje de programación totalmente gratis.

Todas las formaciones que detallamos en este artículo son para principiantes que no tienen ninguna base en esta rama y que quieren dar sus primeros pasos en la escritura de código a través de los principales lenguajes de programación: Phyton, Java y lenguaje C.

Cursos para aprender a programar gratis

Los cursos que detallamos en este artículo son gratuitos y se centran ofrecer los conceptos más básicos de los lenguajes de programación más utilizados. Todas estas formaciones online abren nuevas convocatorias de forma periódica. Puedes encontrar toda la información sobre los plazos de inscripción y fechas de inicio de los cursos en las páginas oficiales de cada uno de ellos. En todos los cursos se fija una planificación media semanal, pero el nivel de estudio lo marca cada usuario en función de su ritmo de vida.

Introducción a la programación en Java

El curso ‘Introducción a la programación en Java‘ es una formación ofrecida por la Universidad Carlos III a través de la plataforma de cursos online edX.

Este curso está estructurado en tres bloques que comienzan explicando los conceptos más básicos de la programación con Java y que, al finalizarlo, permite a los estudiantes comprender las estructuras de datos fundamentales del lenguaje, como las secuencias y algoritmos para programar. La duración estimada del curso es de 5 semanas con una planificación de entre 7 y 10 horas de clase por semana.

Introducción a la programación en Java: escribiendo buen código

El curso ‘Introducción a la programación en Java: escribiendo buen código‘ permite a los estudiantes aprender programación de una forma interactiva con una duración de cinco semanas con una planificación semanal de entre 5 y 7 horas de clase.

El curso se centra en enseñar a escribir un ‘buen código’ entendiendo por este término un lenguaje correcto y eficiente. Por ello, se centra en detectar errores, comprobar y asegurarse del buen funcionamiento del programa o comparar la eficiencia de dos programas.

Programación para todos, introducción a Phyton

El curso ‘Programación para todos, introducción a Phyton‘ lo ofrece la Universidad de Michigan y se centra en enseñar los conceptos más básicos de la programación con Phyton.

El contenido se basa en el libro de texto ‘Phyton para todos’. La formación es completamente online y la duración del curso es de unas 19 horas aproximadamente. Además, todos los estudiantes que superen con éxito el curso podrán obtener un certificado.

Con esta formación aprenderás a instalarte el programa en el ordenador y a escribir tu primer código, a usar las distintas variables, a describir los conceptos básicos de este lenguaje de programación y a utilizar herramientas de código básicas.

Machine Learning con Phyton

El curso Machine Learning (aprendizaje automático) con Phyton: una introducción práctica lo ofrece IBM. La duración de la formación es de unas cinco semanas con una planificación semanal de entre 4 y 6 horas.

El contenido se centra en el aprendizaje automático supervisado frente al no supervisado y a analizar cómo se relaciona el modelo estadístico con el aprendizaje automático así como su influencia en la sociedad.

Phyton, aprender a programar

El curso ‘Phyton, aprender a programar‘ enseña los conceptos y cuestiones más básicas para programar con Phyton desde cero. Con este curso podrás entender qué son las variables, los bucles y las funciones de este lenguaje de programación. La formación completa tiene una duración estimada de 8 semanas con una planificación de entre 3 y cuatro horas semanales.

Introducción a la programación en C: funciones y punteros

El curso ‘Introducción a la programación en C: funciones y punteros‘ tiene una duración de unas cuatro semanas con una planificación de entre dos y cuatro horas de clase semanales. Con este curso online que ofrece la Universidad Autónoma de Madrid podrás aprender a realizar programas modulares con el lenguaje C.

Para enseñar el funcionamiento del lenguaje el curso consiste en desgranar los problemas de la programación en C de forma modular, dividiendo el código en unidades definidas como funciones.

Introducción a la programación en C: tipos de datos y estructuras

El curso ‘Introducción a la programación en C: tipos de datos y estructuras‘ ofrece un aprendizaje y formación para poder programar con este lenguaje. El curso, que ofrece la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una duración de 4 semanas con entre 2 y 4 horas semanales de clase.

Introducción al desarrollo de aplicaciones web

Si lo que quieres es aprender a programar para desarrollar y crear aplicaciones web, este curso sobre ‘Introducción al desarrollo de aplicaciones web‘ te enseña a hacerlo desde cero en diferentes formatos como HTML, CSS, Phyton, JSON, JavaScript y Ajax.

La formación, ofrecida por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una duración estimada de unas cinco semanas con unas cuatro o cinco horas de clase semanal.

Inteligencia artificial para todos: Domina los fundamentos

Con este curso de ‘Inteligencia Artificial para todos: domina los fundamentos‘, puedes aprender a qué hacen referencia las siglas IA (Inteligencia Artificial) para comprender los conceptos y sus aplicaciones.

El curso tiene una duración estimada de 4 semanas con una y dos horas de estudio a la semana. La formación corre a cargo de IBM y en ella se enseña cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas además de exponer problemas y preocupaciones éticas sobre la Inteligencia Artificial.

Introducción a R

R es un lenguaje de programación que se centra en el análisis de datos y en la inteligencia artificial. Con este curso que ofrece la red de universidades Anáhuac podrás dar tus primeros pasos en este lenguaje desde un punto de vista práctico. El curso ‘Introducción a R‘ tiene una duración de unas 4 semanas con entre 5 y 8 horas semanales de clase.

Lógica Programación: Aprende a programar en cualquier lenguaje

El curso ‘Lógica Programación: Aprende a programar en cualquier lenguaje‘ ofrece conocimientos básicos para aprender a programar en diferentes lenguajes, desde Java, C++, Phyton o HTML.

Plataformas que ofrecen cursos de programación gratuitos

Si no has encontrado el curso que buscas en esta selección, a continuación te dejamos un listado de 7 páginas en las que puedes encontrar cursos gratis, tanto en inglés como en español para aprender a programar.

Code Academy

En Code Academy puedes acceder de forma gratuita a un amplio catálogo de cursos de programación en los que se enseñan desde los conceptos más básicos hasta enfoques más avanzados. Puedes aprender JavaScript, Phyton, desarrollo web, C++ y PHP, entre otros.

Bitdegree

Bitdegree es una plataforma que ofrece cursos por Internet, aunque no son vídeos, sino que la formación se ofrece a través de artículos de texto con ejemplos de los códigos. En esta plataforma puedes encontrar formación específica en HTML, CSS y JavaScript, entre otros.

Codewars

Codewars es una plataforma interactiva a través de la que los usuarios aprenden mediante retos y desafíos.

Lo primero que hay que hacer para inscribirse es elegir un lenguaje de programación y empezar a aprender. Es una plataforma que sirve tanto para principiantes como para personas con conocimiento previo en la programación.

Edx

En EdX puedes apuntarte a un montón de cursos sobre programación en distintos lenguajes ofrecidos por varias universidades. Son totalmente gratuitos. Puedes encontrar cursos de Phyton, C++, Java, desarrollo de aplicaciones móviles, jQuery, etcétera.

Las personas quieran obtener el certificado y reconocimiento del haber superado los cursos de la plataforma EdX así como realizar exámenes, pueden apuntarse a la modalidad del curso verificada que tiene un coste de entre 20 y 40 euros aproximadamente, dependiendo de la formación.

Coursera

Coursera es otra plataforma a través de la que es posible acceder a una formación gratuita de los diferentes tipos de lenguaje de programación. Muchos de los cursos los puedes encontrar en español. Puedes inscribirte en cursos sobre Phyton, Java, HTML o CSS y programación de lenguaje en C.

Udemy

Udemy ofrece cursos de pago y gratuitos. Los que son gratis permiten al usuario visualizar el contenido del curso en línea, pero no obtener certificados por superarlo ni preguntar dudas a los profesores.

La formación se centra en el lenguaje Phyton, C y Java, entre otros. Todos los cursos de Udemy tienen versión de pago y gratuita.

Edabit

En Edabit puedes visionar un montón de tutoriales en los que puedes aprender a programar desde cero con C, C++, Java o Phyton, entre otros.

