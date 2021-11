Cómo crear una aplicación móvil

NOTICIA de de Jessica Pascual

Hoy en día casi todos los ciudadanos tienen acceso a un smartphone y en él disponen de innumerables facilidades. Aplicaciones de comida a domicilio, comercios, transporte público etc. Esta costumbre hace que crear una app se convierta en un requisito casi imprescindible para cualquier negocio. Por ello, te contamos los secretos para crearla desde cero y no volverte loco en el camino.

Crear una app desde cero gratis

Una vez que estamos decididos nos hacemos la pregunta estrella: ¿Cómo crear una app gratis y ganar dinero? La respuesta a esta cuestión no es sencilla. Sabemos que las aplicaciones móviles están en alza y ayudan enormemente a generar ingresos. Sin embargo, hacerlo con un presupuesto de 0€ puede ser complicado dependiendo de nuestros objetivos o necesidades.

Paso a paso

Existen dos alternativas fundamentales a la hora de crear una app: contratar a desarrolladores profesionales o utilizar aplicaciones web que nos guíen para hacerlo nosotros mismos. En todo caso, ambos procesos cuentan con unos pasos previos comunes. Estos son los siguientes:

Decidir qué tipo de app necesitas. No será igual crear una app corporativa, que un comercio electrónico o incluso un juego. Por ello, será fundamental que definas a la perfección tu idea para poder continuar con el resto de pasos. Definir tu público objetivo. Piensa a quién quieres dirigirte, ya que dependiendo de sus hábitos de consumo, tu estrategia podrá cambiar. Hacer un estudio de mercado. Para poder crear una estrategia sólida, es fundamental que estudies el mercado en el que te mueves y que analices tu competencia. Esto te permitirá darle un valor distintivo a tu app. Crear una estrategia de monetización. No todas las apps tienen como objetivo generar ingresos, pero si éste es tu caso, prepara una estrategia detallada para rentabilizarla. Preparar el diseño de tu app. En caso de contratar desarrolladores profesionales, éstos serán los encargados de realizar los diseños de todas las pantallas de tu app. Sin embargo, será interesante contar con un boceto por tu parte para saber de dónde partir. Por otra parte, si eres tú el que creará la aplicación, ten muy en cuenta este paso, ya que será fundamental para cumplir con todas tus necesidades.

Una vez realizados estos pasos, habrá llegado el momento de pasar al desarrollo de la app.

Los mejores creadores

Si bien la contratación de profesionales es una de las alternativas más seguras para crear una app, existen otras opciones. Entre ellas está la de recurrir a plataformas online que te ayudarán a crear tu aplicación de manera autónoma. A continuación te hablamos de las más interesantes:

GoodBarber. Esta aplicación tiene un precio de 32€ al mes para crear una app nativa para Android y de 96€ para aplicaciones nativas para iOS.

Gestor de contenidos Siberian. Esta opción te ofrece la alternativa de realizar una prueba gratis para analizar si te interesa o no seguir utilizándola.

Mobincube. Tiene planes desde 9,99€ y está preparado para ser utilizado por todo tipo de usuarios.

Appyourself. El uso de esta plataforma es muy sencillo y ofrece infinidad de opciones para tu app.

AppMakr. Con casi 2 millones de aplicaciones en su lista, esta plataforma presume de dar la posibilidad al usuario de crear una aplicación en tan solo 20 minutos.

A estas podríamos sumar muchas otras de uso sencillo e intuitivo. Si bien cada una tiene sus características específicas, todas ofrecen la posibilidad a todo tipo de usuarios de crear una app sin recurrir a ayuda profesional.

¿Cuánto cuesta?

El precio de crear una app puede variar muchísimo dependiendo de las necesidades que ésta tenga, así como la estrategia de desarrollo que quieras llevar a cabo. Así, la cifra total variará enormemente dependiendo de si contratarás desarrolladores profesionales o la llevarás a cabo tú mismo. En cualquier caso, en rasgos generales podríamos hablar de un abanico de entre 1.000 y 120.000€.

¿Se puede crear gratis?

Por supuesto, el mundo del Internet ofrece siempre infinidad de opciones y entre ellas está la de crear una app completamente gratis. Eso sí, para hacerlo tendrás que aceptar ciertas limitaciones. Entre ellas, la de usar plataformas web con plantillas y prestaciones muy concretas. Si esto se adapta a tus necesidades, podrás empezar a trabajar en una aplicación móvil a coste cero.

Además de todo lo detallado en este artículo, también puedes crear videojuegos y aplicaciones con Unity. Te explicamos cómo hacerlo deuna forma muy sencilla en la información que te hemos dejado enlazada.

