Cómo trabajar de tripulante de cabina: Requisitos, enviar el currículum y sueldo

NOTICIA de de Jessica Pascual

Un tripulante de cabina de pasajeros (TCP) o auxiliar de vuelo es la persona encargada de mantener la seguridad y comodidad de los viajeros durante un vuelo. Si tienes un buen dominio del inglés, te gusta la atención al público, buscas trabajo y no tienes miedo a volar, te explicamos qué requisitos necesitas para trabajar como tripulante de cabina, el salario que reciben y cómo enviar el currículum para conseguir un empleo en las principales compañías de vuelo.

Qué es un tripulante de cabina

Los tripulantes de cabina de pasajeros o TCP son los miembros de la tripulación que se encargan de atender y proporcionar servicios de calidad a los viajeros durante un vuelo. O lo que es lo mismo, son los azafatos o auxiliares de vuelo que viajan con el resto de pasajeros en la cabina del avión.

Cuánto cobran

El sueldo de un tripulante de cabina depende directamente de la compañía con la que trabaje y del tipo de contrato que tenga. Además, en el salario también influye su jornada laboral, puesto que no gana lo mismo un auxiliar de vuelo que realiza trayectos cortos o nacionales a otro empleado que trabaje con trayectos internacionales de mayor duración.

Aunque en términos generales, el salario base medio en España de los tripulantes de cabina se encuentra entre los 1.300 euros y los 1.700 euros al mes. A esta cantidad habría que añadirle los complementos o pluses que puedan recibir los empleados.

Requisitos

Todas las personas interesadas en trabajar como tripulantes de cabina deben cumplir una serie de requisitos:

Ser mayor de edad. Este límite puede variar en función de las compañías, puesto que en algunas ocasiones la edad mínima para formar parte de la tripulación de vuelo es de 21 años si no tienen experiencia previa. En el otro extremo, la mayoría de compañías limitan la edad máxima para trabajar en torno a los 35 años, es decir, que una vez se alcance esta edad, resulta muy complicado conseguir un trabajo como auxiliar de vuelo. Tener el DNI o el pasaporte en vigor Las aerolíneas exigen una altura mínima tanto para hombres, como para mujeres. Las medidas las marca cada compañía aunque de media suele ser de entre 1,60 y 1,70 centímetros. Tener el graduado escolar y el título de Educación Secundaria Obligatoria Conocimiento y dominio del inglés. La capacidad para expresarte en este idioma y entenderlo es fundamental puesto que gran parte de los pasajeros con los que tienen que comunicarse no hablarán español. Además, en el proceso de selección de todas las compañías es obligatorio superar una prueba de inglés para poder formar parte de la plantilla de vuelo. Buena imagen y estado físico así como de salud. Los aspirantes a auxiliares de vuelo tendrán que superar un examen médico en el que evaluarán las capacidades visuales, auditivas y el estado físico y de salud general. Saber nadar. Es fundamental que los futuros auxiliares de vuelo sepan desenvolverse en el agua por si hay que realizar un aterrizaje forzoso.

Por otra parte, además de todos los requisitos específicos, las compañías piden a sus candidatos las siguientes aptitudes para formar parte de sus plantillas:

Tener vocación

Capacidad de trabajo en equipo

Gusto por la atención al cliente

Paciencia y buenas formas

Ser una persona empática

Tener amabilidad y ser agradable con todos los pasajeros así como ofrecerles un buen trato y servicio

Cursos

Para ser tripulante de cabina necesitas una formación previa, además de la específica que luego recibirás en cada compañía. Existe una gran cantidad de cursos para conseguir el título de TCP en función de las distintas academias. El precio medio del curso suele ser de entre 1.000 y 2.000 euros y la formación combina clases teóricas con prácticas. Para que el título tenga validez, la academia que te imparta el curso debe estar autorizada y homologada para ello.

Funciones de los auxiliares de vuelo

Una de las funciones más básicas (y conocidas por todos los pasajeros de avión) que tienen que realizar los auxiliares de vuelo es la demostración del uso de los equipos de salvamento y seguridad del avión. Aunque sus funciones van mucho más allá.

Las tareas y funciones que tengan que desempeñar dependerán de si se trata de un vuelo de trayecto o duración corta o de largas distancias. Y también depende de la aerolínea y del tamaño de la tripulación. A rasgos generales, los tripulantes de cabina de avión son los encargados de:

Velar por la seguridad y comodidad de los pasajeros Conocer si hay personas con necesidades especiales en todos los trayectos así como una organización de las funciones de cada miembro en situaciones de emergencia Revisar el estado del equipo de seguridad Durante el embarque, ayudar a los pasajeros a encontrar su sitio y depositar las maletas en los departamentos superiores del avión Dar la bienvenida y resolver todas las dudas de los pasajeros Informar a los viajeros de los procesos de emergencia a seguir en caso de urgencia Asegurarse de que la cabina está totalmente preparada para despegar, como por ejemplo, asegurarse de que los pasajeros no bajen las bandejas y no usen dispositivos durante el despegue. Y lo mismo para el aterrizaje Servir las comidas o bebidas que le requieran los pasajeros Asegurar y coordinar el desembarque de los pasajeros manteniendo el orden Ayudar a bajar el equipaje de los departamentos superiores y dárselo a los viajeros Saber lidiar con cualquier situación de riesgo o emergencia que pueda producirse en el avión, desde apagar incendios, evacuar a las personas en situaciones de emergencia en el mar o en la tierra o tratar con pasajeros problemáticos, entre otros. Para actuar de forma correcta en todos estos casos los azafatos de vuelo reciben formación específica sobre ello y sobre primeros auxilios o defensa personal

Entrevista y proceso de selección

Los procesos de selección para conseguir un trabajo de TCP o auxiliar de vuelo dependen directamente de la compañía con la que quieras trabajar. Aunque en términos generales, la prueba suele tener varias partes, una evaluación personal con pruebas de inglés y una dinámica de grupo para evaluar el comportamiento social.

Cómo trabajar de TCP en las principales compañías

A continuación te detallamos cómo trabajar como tripulante de cabina en las principales aerolíneas.

Ryanair

La aerolínea ha publicado en agosto de 2021 una oferta de empleo para cubrir vacantes de auxiliares de vuelo. Para inscribirte en cualquiera de las ofertas tienes que hacerlo a través del portal Crewlink. Para inscribirse en alguno de los puestos hay que seleccionar el botón que dice ‘Apply Now’ en la web y después en ‘Cabin Crew Positions in Europe’. Para completar la inscripción hay que rellenar un formulario con los datos personales y esperar a recibir la respuesta por parte de la compañía.

Las ofertas son para trabajar en cualquiera de las ciudades en las que la compañía tiene presencia en España. El plazo para inscribirse finaliza el 31 de diciembre de 2021 porque la compañía tiene previsto que empiecen a trabajar en verano de 2022.

Iberia

Los principales requisitos para trabajar en Iberia son tener el título de Bachillerato, no tener antecedentes penales, un completo dominio del español y del inglés y medir, como mínimo, 1,64 centímetros. Si te ajustas a los requisitos, tan sólo tienes que acceder al portal de empleo de Iberia para inscribirte a alguna de las ofertas de empleo. Puedes filtrar la búsqueda por grupo profesional o por la ciudad. Los requisitos y perfiles profesionales que busca en Iberia son:

Personas con compromiso e identificación con la empresa

Capaces de adaptarse y orientarse a la gestión de cambio

Colaboración y capacidad para trabajar en equipo

Dinamismo e iniciativa

Autoconfianza y ambición personal

Iberia Express

Si quieres conseguir un empleo de tripulante de cabina de Iberia Express tienes que hacerlo a través de su portal de empleo. Los principales requisitos que detallan desde la compañía para acceder al puesto son:

Ser mayor de 18 años

Altura mínima de 1,65

Nivel alto de ingles

Tener el título de Bachillerato

DNI y pasaporte

Buena actitud cara al público y capacidad de movilidad geográfica

Vueling

Las personas interesadas en trabajar como tripulante de cabina de pasajeros de Vueling tienen que enviar el currículum a través de las convocatorias de empleo que publica la compañía. Puedes hacerlo desde el portal de empleo de la aerolínea.

EasyJet

En el portal de empleo de EasyJet detallan paso a paso cómo iniciar la solicitud por Internet para participar en los procesos de selección de la compañía. Después de una primera evaluación inicial, si la ha superado, podrás continuar y te invitarán a un centro de evaluación donde continuarás con el proceso.

Emirates

Para trabajar como tripulante de cabina e Emirates Group tienes que ajustarte a los siguientes requisitos:

Tener, al menos, 21 años

Altura mínimo de 1,60 centímetros

Tener el título de secundaria

Dominio del ingles

No se permiten tatuajes en zonas visibles

Si quieres formar parte de la plantilla, tienes que inscribirte a través del portal de empleo. El proceso de selección consiste en una evaluación individual, otra grupal, evaluaciones del idioma y cuestionarios de comportamiento y una entrevista final.

