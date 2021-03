Cómo trabajar en el sector de los videojuegos y los eSports

Trabajos

¿Te gusta el mundo de los videojuegos? ¿Tanto como para trabajar y vivir de ello? Si desde pequeño te ha apasionado el mundo de los videojuegos tanto como para dedicarte a ello a un nivel más profesional, no sólo por ocio, en este artículo te explicamos todos los sectores y puestos de empleo a los que te puedes dedicar relacionados con este mundo.

Puestos de trabajo en el sector de los videojuegos

El auge cada vez mayor de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, la variedad de dispositivos disponibles en el mercado, el aumento de los hábitos de consumo de juegos y los nuevos modelos de negocio son algunos de los factores que hacen que aumente la demanda de puestos de empleo relacionados con el sector de los videojuegos.

En concreto, el perfil de desarrollador de videojuegos es una de las profesiones en las que hay un porcentaje muy bajo de paro. Las salidas profesionales de la misma, tales como diseñador o desarrollador de videojuegos, diseño, modelado y animación en 3D, desarrollador de software de diseño o dibujo y animación, convierten esta opción en la preferida por cada vez más jóvenes españoles que buscan especializarse para acceder al mercado laboral con garantías de trabajo.

Pero ser desarrollador de videojuegos es tan sólo un porcentaje de trabajadores de todos los que forman parte de este sector. Si te interesa este área profesional, a continuación te dejamos los puestos de empleo a los que puedes acceder si te quieres dedicar de forma profesional a los videojuegos.

Diseñador de videojuegos

Los diseñadores de videojuegos son las personas encargadas de crear el juego, desde la ideal original, así como la planificación de la estructura y el resto del proceso. Las personas que se dedican a esta profesión son las que idean y desarrollan las historias de los nuevos videojuegos así como los personajes. En cuanto a la formación, existen grados universitarios específicos para desarrollar esta profesión.

Desarrollador de videojuegos

Son los encargados de dar forma a la estructura del videojuego, se centran en la parte técnica. Se les conoce también como desarrolladores de software o programadores y son los que convierten la idea inicial de los diseñadores de videojuegos en un proyecto real a través de códigos. Es imprescindible que tengan conocimientos de programación y códigos informáticos para poder crear el videojuego.

Grafista

Los grafistas son los trabajadores que se dedican de forma exclusiva a la parte audiovisual del juego. Deben plasmar de forma gráfica las ideas de diseño del videojuego a través de texturas y por ello deben tener manejo de lenguajes de programación y saber animar en 2D y 3D porque a través de estas técnicas van a crear personajes, escenarios e iluminaciones. En definitiva son las personas que dan forma a los planos, personajes, paisajes y toda la animación de los videojuegos a partir de técnicas y programas de informática.

Animadores

Dan vida a los personajes y a las historias de los videojuegos. Son las personas que se encargan de contar historias y crear contenidos a través de la animación de los mismos.

Jugador profesional

Si se te da realmente bien jugar a ciertos tipos de videojuegos y te gusta pasarte las horas intentando mejorar, es momento de que conviertas tu afición en una fuente de ingresos. Estos jugadores se apuntan a diferentes torneos y aunque se dan pocos casos, si eres muy bueno en un vidoejuego y aumentas el nivel en las competiciones, puedes llegar a vivir de ello.

Técnicos de audio

Son los que se encargan del sonido de los videojuegos, tanto la música ambiental, voz de los personajes, sonidos relacionados con las acciones de los jugadores, del inicio y final de la partida y todo lo relacionado con el audio que aparece en los juegos. Entre sus funciones principales destacan la de implementar los efectos de sonido y grabar voces y sonidos ambientales para incluirlos en el juego.

Responsables de márketing

Para que un videojuego consiga gran éxito de ventas necesita una previa campaña de márketing bien enfocada para que este nuevo producto llegue a mucha gente y consiga hacerse un hueco en todas las casas.

Escritores y guionistas

Son los encargados de crear los diálogos entre los personajes de las historias.

Auditor de calidad

Son personas que tienen que detectar posibles fallos del videojuego y proponer mejoras en la calidad del mismo. Necesitan tener conocimientos de software.

Probador de videojuegos

Deben probar todas las funcionalidades y ser críticas y exhaustivos mirando cada uno de los detalles del videojuego antes de ponerse a la venta para que todo funcione de forma correcta y no haya ningún fallo.

10 profesiones más demandadas con los eSports

Si lo que te apasiona es el mundo de los eSports, a continuación te dejamos las diez profesiones más demandadas del sector y las funciones que hay que desarrollar en cada una de ellas.

eSports profesional

Los jugadores profesionales de los eSports son personas que se apuntan a torneos y copas para competir por pequeños premios o gratis. A medida que avanzas en nivel, puedes ir aumentando tus ingresos e incluso llegar a vivir de ello.

Diseñador de eSports

Los diseñadores de videojuegos de los eSports son los que se encargan de dar forma al software del propio videojuego. Se encargan de hacer que sirvan en diferentes plataformas y construyen las aplicaciones. El requisito es que sepan manejar y leer códigos informáticos y herramientas de programación.

Desarrollador

Son las personas encargadas de crear las dfifernetes versiones del videojuego para que sea válido en muchas plataformas, ya sea en el teléfono, en una videoconsola o en una tablet. Su trabajo se basa en el uso de lenguajes de programación y códigos informáticos.

Probador

Como su nombre indica, las personas que se dedican a este trabajo son los encargados de hacer pruebas con las nuevas versiones de videojuegos para comprobar que todo funciona correctamente y asegurarse de que no hay fallos. Son controladores de calidad del producto que los analzian antes de que salgan a la venta. Buscan los posibles fallos.

Productores ejecutivos

Son los que se encargan de supervisar el proyecto desde que se origina la idea hasta que sale a la venta. Negocian contratos, presupuestos, planifican y controlan recursos, etcétera. Son los últimos responsables de que el proyecto salga adelante.

eSports Marketing Specialist

Son los encargados de crear una comunidad alrededor del mundo de los eSports desde los propios videoujegos hasta eventos de gran magnitud y todos los productos relacionados con el merchandising.

Organizadores de eventos

Como su nombre indica son los encargados de dar forma y supervisar todos los grandes eventos de los eSports.

Creadores de contenido

Son los encargados de atraer a personas a nuevos videojuegos. Su función es la de dar voz a un nuevo videojuego y promocionarlo a través de diferentes canales para atraer la atención de nuevos posibles jugadores.

Analista eSports

Ofrecen toda la información de los videojuegos que tienen disponible a los usuarios. Les enseñan como reaccionan los rivales, las herramientas que usan, sus debilidades, etcétera. Son personas que entrenan a los jugadores para que estén lo mejor preparados para sus próximos torneos y enfrentamientos.

Comentarista

Son los encargados de comentar las partidas y retransmitirlas. Deben conseguir que una partida normal se convierta en toda una experiencia que los usuarios quieran repetir.

Puestos de trabajo relacionados con los videojuegos

La industria de los videojuegos está viviendo uno de sus momentos más dulces por la llegada de diferentes soportes interactivos para jugar, que lo está haciendo más atractivo que nunca. Smartphones, tablets, juegos en redes sociales, juegos en la nube… y las tradicionales consolas o PC’s. Con datos de estudios recientes, es el sector digital de mayor crecimiento tras Internet y el que más empleo genera.

Salidas laborales tan atractivas como la creación y el diseño de los personajes de los videojuegos, la programación de esos personajes para que se muevan y ejecuten una serie de acciones con el objetivo de hacer divertido el videojuego, o dirigir a todo ese equipo humano de principio a fin hasta que el videojuego está en las tiendas y lo disfrutamos en nuestra consola… estos son sólo algunos de los perfiles laborales a los que se puede dedicar alguien que decida que su futuro laboral está íntimamente unido al sector del videojuego.

Ante la creciente demanda de profesionales relacionados con la industria digital en los diferentes sectores productivos, la formación especializada llega a España de la mano de U-tad, el primer centro universitario centrado exclusivamente en contenidos digitales. Tras este nombre se encuentran los hermanos Pérez Dolset, creadores de empresas como Pyro Studios, Ilion Animation Studios o Zed y responsables de Commandos o Planet 51, entre otros proyectos. Ellos aseguran que el objetivo de U-Tad es ser “una incubadora de proyectos y emprendedores que puedan convertirse en los líderes futuros de la industria digital”.

U-Tad, el que aspira a convertirse en el Silicon Valley, presenta tres Grados, el de Ingeniería de Programación y Desarrollo de Contenidos Digitales para todos los que deseen dedicarse a la programación de videojuegos y a ese amplio abanico de prototipos en los que hay que trabajar hasta que alcanza los niveles de jugabilidad perseguidos; el grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales que persigue formar a los futuros diseñadores; y finalmente, para los que deseen dedicarse a las tareas de Producción, el Grado en Dirección y Producción de Contenidos Digitales.

El modelo formativo de U-Tad persigue que, desde el primer día, el alumno se sumerja y viva de forma natural la realidad laboral, por lo que la formación es eminentemente práctica y permite integrar educación y empresas en un mismo marco. Ignacio Pérez Dolset, co-fundador de U-tad, asegura que “el objetivo de U-Tad es ser una incubadora de proyectos reales que se puedan comercializar Queremos apostar fuerte por el emprendimiento y que U-Tad se convierte en cantera de futuras empresas líderes”.

Qué estudiar para ser diseñador de videojuegos

La Universidad Camilo José Cela, en su campus de Madrid-Arturo Soria, es la primera institución educativa española que incorpora a su oferta académica una titulación superior en diseño de videojuegos, en concreto, el Grado Universitario en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

La iniciativa viene a cubrir un vacío en la oferta académica de Grado Superior y da respuesta a las demandas de una industria emergente de ocio interactivo digital, en la que nuestro país comienza a tener un protagonismo internacional, sigue las directrices del Plan Bolonia en la definición y creación de nuevas carreras y salidas profesionales y se suma a la tendencia iniciada por otras grandes Universidades de Europa y América.

Desde hace unos años, la UCJC venía ofreciendo en su Escuela de Diseño ESNE (campus de Madrid -arturo Soria) un innovador Titulo Universitario en Informática e Ingeniería de Videojuego, con un programa académico de tres años, que suponía de facto y hasta la fecha, una de las escasas titulaciones en este área de actividad del mercado español. La experiencia positiva y la enorme demanda animaron a la UCJC a crear una Titulación de Grado -equivalente a la Licenciatura Universitaria-, que ha sido verificada recientemente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), entidad dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia responsable de homologar las nuevas titulaciones españolas en el denominado Espacio Europeo de Educación Superior.

El Plan Académico del nuevo Grado Universitario en Diseño y Desarrollo de Videojuegos consta de cuatro cursos con un programa curricular que incluye disciplinas como el diseño, la creación, la programación, el tratamiento digital de la imagen, la animación, la infografía y el modelado en 3D, la animación en 3D, la producción y la postproducción, el diseño y tratamiento del audio o el marketing del videojuego. El Plan Académico contempla la realización de prácticas en empresas a partir del tercer curso y la posibilidad de completar los estudios en varias universidades norteamericanas e inglesas y obtener el Bachelor of Arts in Game Design o el Bachelor of Sciencie in Game Development.

La nueva Titulación de Grado se imparte en las instalaciones de la Escuela de Diseño ESNE de la Universidad Camilo José Cela situada en su Campus Madrid-arturo Soria, donde la universidad concentra su oferta educativa en torno al diseño, con ramas específicas centradas, además de en Videojuegos, en Diseño Gráfico y Multimedia, Diseño de Moda y Diseño de Interiores. Este campus fue pionero en ofrecer Titulaciones de Grado en Diseño de Interiores, hace dos años y, desde el pasado curso, en Diseño de Moda y en Diseño Gráfico y Multimedia.

“La sociedad digital plantea nuevas demandas de profesionales -explica Rafael Díaz, director del Campus de Madrid-arturo Soria-, y la Universidad debe ser capaz de adecuar su oferta al tiempo que vivimos. Si no creamos estos nuevos perfiles profesionales, se producirá un cortocircuito entre la Universidad y la empresa y muchas de las numerosas iniciativas de negocio puestas en marcha correrán el riego de fracasar”.

Desde este pragmatismo, Rafael Díaz añade “hemos creado un plan de estudios que atiende las necesidades reales de la industria del videojuego, que facilita la integración de los estudiantes en las empresas antes de que finalicen su formación. Nuestro objetivo es que nuestros alumnos tenga trabajo al terminar sus estudios”. Finalmente, el director del Campus de Madrid-arturo Soria destaca que “nuestro modelo educativo es internacional y se encamina hacia la formación de profesionales perfectamente cualificados para integrarse en un mundo laboral que ya no tiene fronteras”.

Profesiones sin paro

El desempleo es uno de los principales factores por los que se caracteriza el mercado laboral actual. Sin embargo, el paro no alcanza a todos los sectores, como por ejemplo los desarrolladores de videojuegos, que constituyen uno de los roles profesionales más demandados.

Una de las principales razones de estas vacantes es la formación especializada que se requiere para trabajar en este sector. En el caso de los videojuegos, además de la Ingeniería en Informática, un máster en inteligencia artificial o en realidad aumentada es imprescindible para trabajar en empresas de alta reputación. Asimismo deben manejarse con soltura programas de diseño como Dreamweaver, Flash o Photoshop, así como los códigos AS3 y AS2, para el desarrollo de videojuegos y los sistemas iPhone y Android para el desarrollo de aplicaciones móviles.

La experiencia, en cambio, no es tan decisiva; la media de años es de uno a tres, una exigencia bastante baja si se compara con otras profesiones que exigen como mínimo el doble. La cualificación y especialización requerida en este sector es algo de lo que son conscientes tanto universidades privadas como centros adscritos a las mismas. La oferta formativa oficial en el desarrollo de videojuegos vive un fuerte impulso en la actualidad; siendo una salida que cada vez más ingenieros en informática se plantean tras acabar la carrera para encontrar trabajo con rapidez.

