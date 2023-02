Ocio - Tecnología

Cómo convertirte en un Pro en FIFA 23 con estos 9 trucos

Los jugadores profesionales de eSports de FIFA 23 Ultimate Team están adaptándose constantemente a las actualizaciones del gameplay. Por ello, si quieres mejorar en este juego, debes hacer como ellos. Evidentemente, los jugadores Pro echan muchas horas al juego y por eso son los mejores del mundo. Sin embargo, aquí te vamos a explicar las mecánicas que más utilizan y que tú puedes adaptar poco a poco para mejorar.

Mentalidad

Aunque parezca algo absurdo, es muy importante tener una buena mentalidad a la hora de jugar. No hay que desesperarse en mitad de un partido si nuestro rival juega encerrado en su área y realiza contragolpes. No te precipites a la hora de hacer pases, mejor cocina lentamente tu jugada hasta que el rival se desespere.

En caso de recibir un gol temprano, continúa con tu plan de juego y no mandes a tus jugadores al ataque.

Si tu rival va ganando por la mínima en los minutos finales, probablemente quiera tener la posesión del balón para perder tiempo. En ese caso, activa la presión, pero sin precipitarse en exceso con entradas a destiempo.

Usa el disparo raso

Esta mecánica de disparo está funcionando mejor que en otras entregas de FIFA. Este tiro consiste en que, cuando estés mano a mano contra el portero, pulses el botón de disparo y solamente cargues un cuarto la barra de potencia. De esta manera el chut irá raso y flojo, pero es mucho más efectivo que chutar fuerte cerca del portero.

Desmarques

Si notas que tus delanteros no se desmarcan al espacio libre, prueba a pulsar el botón L1 o LB para que lo hagan. De esta manera podrás ganar la espalda de los defensas rivales y correr hasta quedarte solo contra el portero. Otra alternativa es utilizar L1 o LB y pase para que el jugador que pase el balón automáticamente se desmarque.

Regates

Este año es muy difícil regatear a los defensas rivales con el joystick izquierdo. Es fundamental usar jugadores con buen regate y agilidad para zafarte de tu par.

Lo que mejor funciona es el regate con el balón pegado al pie. Para realizarlo debes revisar los controles de tu mando y ver con qué botón se realiza. Por defecto viene el R1 o RB. Para ejecutarlo, lo ideal es estar con la posesión del balón y cara a cara con tu defensor. Mientras pulsas el R1 o RB tienes que manejar el joystick derecho de un lado a otro. El jugador tendrá el balón pegado al pie y el objetivo es marear al defensa hasta que deje el hueco libre. Es muy efectivo cuando estás en línea de fondo y no puedes efectuar el pase atrás, de esta manera conseguirás abrirte hueco.

El ‘meta’ es la manera más efectiva de ganar partidos y que todo el mundo emplea. Este va cambiando constantemente con las actualizaciones del juego. Sin embargo, hay algunos ‘metas’ que nunca cambian.

Los mejores jugadores de Ultimate Team son los más caros, pero hay opciones más baratas que rinden de manera parecida. Por ejemplo, para defender bien hay que tener defensas que sean rápidos y con buen físico. Los mediocentros deben tener buen pase, regate, físico y velocidad para subir y bajar. Los mejores delanteros son aquellos que son rápidos, ágiles y con buen disparo.

Paciencia en defensa

Si tu rival no te deja tener el balón, es importante no precipitarse y no intentar robarlo a la desesperada. Este es un juego en el que se mide la paciencia de cada jugador, tanto para atacar como para defender. Por ello, debes hacer lo mismo que intenta tu rival: aguantar hasta que el contrario se equivoque. Para ello, utiliza el botón L2 o LT en defensa para bregar al atacante. De esta manera aguantará la posición tapando los huecos y sin realizar una entrada al delantero.

Analiza tus errores

Muy poca gente lo hace y es fundamental, sobre todo cuando recibes un gol. Si pierdes un partido, mira las repeticiones para ver detenidamente en qué has fallado y como corregirlo. Hacer autocrítica es el mejor truco para mejorar, de nada sirve poner excusas.

Utiliza conexión por cable

Siempre que sea posible, intenta conectar el cable LAN desde tu rúter hasta tu consola. La conexión irá más fluida que por wifi y lo notarás en el tiempo que tarda en ejecutar el jugador una acción desde que pulsas el botón.

Si pierdes muchos partidos seguidos, descansa

Cabrearse y frustrarse no sirve de nada en un juego que requiere concentración y paciencia. Perder muchos partidos seguidos va a hacer que no mantengas la calma, por lo que lo mejor es descansar un rato y jugar en otro momento. De lo contrario, seguirás perdiendo más partidos.

Si después de adaptar estos consejos logras ser igual de bueno que los jugadores profesionales de eSports, quizás te interese saber cómo ser jugador profesional de eSports y ganarte la vida con lo que te apasiona y ganar dinero jugando a videojuegos.

