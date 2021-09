Cómo crear una página web paso a paso

Ocio - Tecnología

Para crear una página web o un blog y conseguir un alojamiento en un hosting o en una nube (el cloud computing) de la forma óptima debemos entender muy bien en qué consiste todo el proceso y en como se hace para lograr el objetivo que pretendemos con nuestra tienda online o blog que vayamos a crear. De este modo conseguiremos sacarle el mayor rendimiento posible y lograr nuestro objetivo de la forma más fiel y segura.

Crear página web profesional

Si necesitas crear página web desde cero y no sabes por donde empezar, no te preocupes. Hoy en día existen multitud de herramientas que pueden ayudarte a hacer una página web completa y atractiva para los usuarios.

Los tres pasos fundamentales a seguir para hacer una página web serán los siguientes:

1. Elige una plataforma. Existen tres formas de hacer una página web:

Utilizando un CMS como WordPress, Drupal o Joomla. Son herramientas gratuitas que ponen a tu disposición plantillas personalizables para hacer una página web. La más utilizada es WordPress.

como WordPress, Drupal o Joomla. Son herramientas gratuitas que ponen a tu disposición plantillas personalizables para hacer una página web. La más utilizada es WordPress. Creadores de sitios web . Si bien la personalización que te permiten estos sitios web es más limitada, el resultado es más que suficiente para los que están empezando.

. Si bien la personalización que te permiten estos sitios web es más limitada, el resultado es más que suficiente para los que están empezando. Codificar una página web desde cero. Las tecnologías más utilizadas son el HTML y el CSS, pero para hacer una página web de este modo se necesitan más conocimientos y experiencia.

2. Consigue alojamiento y un nombre para tu dominio. Existen muchas empresas que ofrecen alojamiento web a precios reducidos, como Hostinger o One and one. Una vez te hayas decidido por uno, busca un dominio para tu web, es decir, el nombre que introducirán los usuarios en la barra de direcciones para llegar hasta tu página.

Ten en cuenta que es importante que el nombre del dominio sea corto y fácil de recordar. Además, fíjate en que las extensiones sean las correctas. Por ejemplo, el .com es una opción universal, pero si vives en España, utilizar un .es también será buena idea.

3. Crear tu sitio web. Una vez decidida la plataforma con la que trabajarás y el nombre de tu página, ya puedes empezar con el trabajo de creación.

Pasos para crear una web

1.- Elegir una dirección URL

Va a ser el primer paso para comenzar la construcción de un sitio web. Seleccionaremos la dirección URL y haremos un registro para proceder a la adquisición del dominio. El pago de la URL es anual, mientras que el hosting o alojamiento web de nuestro gestor de contenidos se realiza mes a mes, aunque pueden darnos la opción de hacerlo de forma anual. La compañía que nos los proporcione debe ser de confianza para que el mantenimiento y apoyo en cuestión de asuntos técnicos sea el adecuado y no nos encontremos desamparados en caso de tener algún problema.

2.- Tener claros los objetivos

Para la elaboración correcta de nuestro sitio web tenemos que tener claro para qué lo hacemos, a quién va dirigido y lo que pretendemos conseguir con ello. Para ello, nos facilitará muchísimo la tarea hacer un croquis en papel, que luego aplicaremos. De este modo podemos clasificar mejor los contenidos y la arquitectura de la web y la navegación por la misma.

3.- Blogs

Para administrar el contenido de nuestro sitio de forma que sea efectiva y fácil de utilizar, lo que más va a ayudarnos son las plataformas de blogs, como WordPress, TypePad o Blogger. Esto hará que nuestro blog se convierta en un sitio web sin alterar su estética real y original. De este modo podremos gestionar el contenido para tenerlo todo completamente organizado.

4.- ¡Ya está!

Por fin tienes creado tu sitio. Ahora toca ver cómo funciona, si es fácil de utilizar y si es sencillo navegar por él. Comunícalo a tus amigos y familiares, compañeros de trabajo e invítalos a probarlo. Acepta sus críticas, considéralas, y modifica lo que tengas que modificar antes de lanzar a la red tu creación.

Puedes empezar por difundir su existencia en redes sociales como Facebook o Twitter. Además, con herramientas de analítica como Google Analytics podrás comprobar cuántos usuarios entran a tu web, qué páginas y contenidos leen y también desde qué páginas abandonan tu blog, entre otros factores. Esto te ayudará a entender a los usuarios y poder ofrecerles lo que están buscando.

Con WordPress

WordPress es una de las herramientas más completas y cómodas. Los pasos fundamentales a tener en cuenta para hacer una página web en WordPress son los siguientes:

Es necesario que instales WordPress en tu ordenador.

Has de configurar la zona horaria y el idioma de tu página.

Visita el apartado de “Temas” y selecciona el aspecto que quieres que tenga tu página web. Ten en cuenta que podrás personalizar esta plantilla todo cuanto necesites.

Ve al apartado de plugins y descubre si alguno de ellos puede hacer que tu página web sea más funcional.

Si bien WordPress es una herramienta sencilla, será normal que te surjan dudas a la hora de hacer una página web con este sistema. Si te encuentras en esta situación, anímate a navegar por la red. Seguro que encontrarás cientos de tutoriales especializados en el tema.

Cómo crear una página web gratis

Tal vez te hayas preguntado en alguna ocasión cómo se crea una página web, qué pasos hay que seguir para tener una, si es difícil, si es gratis…

Quizás incluso hayas pensado en hacerte una pero no hayas sabido cómo. No es necesario ser un experto en informática ni un genio de las nuevas tecnologías para crear una página web. Continúa leyendo y aprende como hacer tu propia página web porque estos truquillos que te voy a detallar son los diez mejores sitios para que puedas crear tu página web de forma completamente gratuita. Presta atención:

1. Wix

Con Wix puedes crear tu página web en apenas cinco minutos y de forma totalmente gratis. En ella encontraras plantillas para restaurantes, fotografía, artes creativas, negocios. La creación de la página con Wix es totalmente intuitiva y sencilla.

2. Weebly

Es una plataforma que se dedica a la creación de páginas online. Ya sea para crear tu propio blog, promocionar tus habilidades, dar a conocer tu arte o crear tu propio negocio de venta por internet,… Weebly es una de las plataformas más prestigiosas.

3. 000webhost

Es la tercera opción. Es una plataforma líder en la creación de páginas online con 1,5 GB de espacio en disco a tu disposición. Está en inglés.

4. Yola

Con siete millones de clientes, Yola te permite crear tu página profesional para gestionar tus negocios online de forma gratuita. Si quieres más GB de almacenamiento o un dominio personalizado, tienes la opción de contratar tarifas especiales.

5. EDUblogs

Tiene 1,6 millones de blogs y 32 GB de espacio para almacenamiento. Es la página más usada por estudiantes y profesores, y prestigiosas universidades como la de Stanford avalan su calidad.

6. Freehostia

Es una opción extremadamente atractiva porque no incorpora publicidad. Su espacio no es muy amplio, pero te ofrece la posibilidad de aumentarlo haciendo uso de una de sus tarifas mensuales.

7. Webs.com

Es otro sitio en el que puedes crear tu página web de forma gratuita y sencilla. Está en inglés, pero es muy sencillo crear tu página en tan sólo sesenta minutos de tiempo. Aquí sí se inserta una pequeña publicidad que no le resta atractivo.

8. 5Gbfree

Es la octava opción. ¿Qué características tiene. 20GB de espacio en disco y 3 bases de datos MySQL, c-panel y ¡lo mejor! Totalmente gratuito y sin publicidad.

9. Jimdo

Con Jimdo puedes crear tu propia página web. Se trata de un editor que gestiona su propio contenido para que puedas crear tu página web de forma sencilla, gratuita y eficaz.

10. FreeHosting.com

Es otra opción que te ofrece gran cantidad de herramientas muy sencillas y servicios a tu disposición para que tu página web quede bonita y sea eficaz y efectiva al 100 %, y reciba las visitas que necesitas para lograr tu objetivo. Por supuesto, como las demás, totalmente gratis y sin presiones de ningún tipo.

11. ETCETER.COM

Y si lo que quieres es agrupar en un sola página web fotografías, información, documentos,…, tu sitio es ETCETER. La forma más fácil y cómoda de hacerlo.

Como ves, no necesitas ser un experto programador ni estar a la última en materia de nuevas tecnologías. Tan sólo debes bucear en estos sitios, tener claro para qué vs a usar tu página web y decidir qué sitio vas a utilizar. Entra, explora, prueba y vuelve a probar. Son tan intuitivas y sencillas que te parecerá mentira. Y en menos tiempo del que piensas tendrás lista tu página web para lo que necesites.

Todo gratis

No esperes a que te lo cuenten y demuestra tu espíritu emprendedor y creativo haciendo la mejor página web que te puedas figurar, ¡por 0 euros! ¿No es un atractivo añadido que sea totalmente gratuito? ¿Vas a dejar de tener tu página web y de cumplir tu sueño? ¿Vas a prescindir de tu negocio online, de compartir con los demás tu arte por no tener tu sitio en internet? Pues todo eso ya forma parte del pasado. ¡Haz tu propia página web, ya!

Cómo comprar un dominio web

Internet. La red. Esa inmensa tela de araña en la que todos estamos inmersos. En la que podemos compartir experiencias, impresiones, sentimientos… Para ello, lo mejor es crear un blog. Un sitio que sea sólo nuestro, nuestra página en la que podamos dar a conocer a todo aquel que quiera leernos cualquier cosa que tengamos que decir. Puede que parezca un mundo farragoso y difícil, pero con los pasos que te damos a continuación, verás que es muy sencillo y rápido elegir el nombre de tu dominio, el lugar o dirección web donde otros internautas tendrán que dirigirse para acceder a tu blog o página web.

1.- Lo primero es elegir el nombre. Uno que sea atractivo, una frase, algo que te defina a ti mismo o al contenido de lo que va a ser tu blog. Es preferible que no sea ni muy largo ni muy corto y fácil de recordar. Elabora una lista. Ten en cuenta que hoy día, tener un blog es algo muy habitual y puede que el nombre que elijas ya esté cogido. Ten a mano varia opciones.

2.- Existen varias páginas en internet donde comprar dominios, algunas son: 1and1, Nominalia, Arsys… por nombrar algunas. En todas existe una barra a modo de buscador donde escribirás el dominio escogido al que añadirás la extensión .es, .com, .org… La más recomendada es .com

3.- ¿Y cuánto vale? Pues el precio es muy variable. Desde unos pocos euros al año hasta alrededor de 100 o incluso más. Ten en cuenta que a veces lo barato sale caro, es decir, que puedes encontrar chollos para comprar, pero que al renovar te cuesten más de lo que creías. Una vez que sea tuyo, lo puedes ir renovando, para lo que tienes 30 días desde la fecha de la compra.

4.- Personal e intransferible. Si quieres personalizar tu blog, entra en blogger.com. Pincha en Configuración (arriba a la derecha), luego a Publicado, abajo, más a la izquierda y luego en Dominio Personalizado. Escribes tu dominio o el nombre que quieras que tenga tu blog, y ves si está disponible. Cuando se confirme que lo está, aparecerá el precio.

5.- Luego tan sólo tienes que ir rellenando tus datos personales y bancarios. Comprueba que todo está correcto, y en cuanto hagas clic en el botón que dice Aceptar y luego en Continuar y el dominio será tuyo por completo.

Puede parecer algo complicado, pero no lo es en absoluto. Tan sólo tienes que seguir los pasos del proceso. Es muy intuitivo y sencillo.

Cómo saber los dominios que tiene una persona registrados en Internet

Los dominios web cada vez están más en auge, sobre todo con las nuevas extensiones que cada vez se van liberando. El caso es que la capacidad de comunicación de la red es infinita y es el mejor modo de dar a conocer mucha información, a través de los dominios.

Porque si no existieran los dominios en internet, cada persona que quisiera utilizar un servicio web debería introducir la dirección IP. Sería una tarea imposible de realizar, por incomodidad, imposibilidad para recordar todos esos números y porque se da otro hecho añadido. La misma dirección IP puede ser compartida por varios dominios, lo que reduciría de forma considerable la cantidad de los mismos.

Bueno, una vez que tenemos claras las pinceladas básicas, vamos a aprender como averiguar a quién pertenece una página web, cuantos blogs tiene ese conocido nuestro… Presta atención. Es muy sencillo. ¿Cómo? Pues con la plataforma SpyOnWeb o la también conocida WhoIs.

En primer lugar, nos dirigiremos a cualquiera de estas páginas. Al abrirse, encontraremos un recuadro en blanco en el que introduciremos el nombre de la página sobre la que queremos investigar. Le damos a buscar e inmediatamente aparecerá lo siguiente: una lista con todos los dominios registrados con esa IP.

La información es muy, muy completa. Además del IP podemos consultar el lugar del ranking Alexa que ocupa. ¿Qué es esto? Pues se trata ni más ni menos de conocer el ranking medio de una web en función de la media de visitas diarias que recibe cada página. También se puede conocer cuánto tiempo por término medio está cada usuario en la página, que países son los que más la visitan…

Buceando en este fascinante mundo de los dominios nos damos cuenta de que las páginas tan dispares que comparten la misma IP. Por ejemplo, una página de un colegio oficial de médicos puede compartir IP con una página de cerrajería de una comunidad autónoma completamente distinta.

Gracias a esta herramienta de la que la mayoría de las personas desconocen su existencia, se puede consultar, curiosear, espiar y obtener información acerca de cualquier página de Internet. Si conoces la IP, puedes hacerlo introduciendo el número. Si no la conoces, puedes hacerlo con la dirección de la página web. Como ves, poco a poco la red va teniendo cada vez menos secretos.

