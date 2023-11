Cómo dar de baja el coche de un fallecido

Coches

Si has sufrido la pérdida de un ser querido y tienes que hacerte cargo de algunos trámites, como dar de baja el seguro del coche, puede que estés algo perdido. Por si lo necesitas, te dejamos una lista con los trámites obligatorios cuando alguien muere. Lo cierto es que en España, según datos de la DGT, hay más de un millón de vehículos que continúan registrados a nombre de personas ya fallecidas. Debes saber que esto es motivo de sanción para los conductores que incumplen la normativa de Tráfico. En esta información, te detallamos los pasos a seguir para dar de baja el coche de un fallecido, así como un modelo de carta para dar de baja el seguro del coche.

Cómo dar de baja el vehículo

Para tramitar la baja del coche una persona fallecida, debes comunicarlo a la DGT en un plazo de 90 días desde que se produce el deceso. Puedes realizar esta solicitud de 2 formas:

Contactando con la DGT por teléfono

Rellenando el formulario de la DGT para realizar el trámite

La baja definitiva del vehículo conlleva la retirada al desguace. La DGT es la encargada de la retirada del coche, trasladándolo a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) donde será descontaminado. Finalmente, se dará la baja definitiva en los registros de la DGT.

Además de este proceso, también debes consultar los días seguidos puede estar el coche aparcado en un mismo sitio sin que te multen, dependiendo de cada municipio.

Documentos para dar de baja el vehículo

Para dar de baja un vehículo de un fallecido, solo pueden realizar el trámite los herederos directos del mismo. Cualquiera de ellos puede encargarse de gestionar la baja, pero debe contar con el consentimiento de todos, un aspecto que a veces puede demorar el trámite. Estos son los documentos necesarios que debe aportar la persona que se haga cargo del trámite:

Copia del DNI del fallecido.

Copia del DNI de los herederos.

Copia del Certificado de Defunción.

Copia del testamento, si existe.

Copia del libro de familia.

Modelo de renuncia de los herederos.

Ficha técnica del vehículo.

Permiso de circulación.

En caso de que ninguno de los herederos pueda estar presente durante la entrega del vehículo, además serán necesarios los documentos siguientes:

Modelo de autorización

Copia del DNI de la persona autorizada.

Y, si alguno de los documentos acreditativos del vehículo se hubiera extraviado, es imprescindible añadir al listado:

Modelo de extravío de documentación

¿Hay que dar de baja el coche en el ayuntamiento?

La respuesta es no, la DGT se encarga de transmitir al ayuntamiento toda la información sobre la baja del coche de forma definitiva. De esta manera no seguirán cobrando el impuesto municipal de circulación. No obstante, puede que el año en que se produce la baja te cobren algún importe que no te corresponda abonar. Por ejemplo, si se realizaba el pago por semestres, probablemente te cobren el semestre completo, a pesar de que falten algunos meses por terminarlo desde el momento en que se ha producido la baja.

En este caso, puedes solicitar que te reembolsen la parte proporcional del impuesto de circulación que no te corresponde pagar acudiendo a la sección de recaudación de tu ayuntamiento y presentar los documentos oportunos.

