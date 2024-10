Sabías Que...

Sociedad

Cómo desbloquear una cerradura si me he dejado la llave puesta por dentro

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Alguna vez has intentado meter la llave para entrar a casa y no has podido porque estaba bloqueada por dentro? Si no hay nadie en casa es un problema porque no podrás entrar. Dejar las llaves puestas por dentro de casa es una medida de seguridad que muchas personas emplean. Sin embargo, esto puede acabar jugando una mala pasada en caso de despiste. En estos casos, lo más habitual es llamar a un cerrajero de urgencia para que desatasque el bombín, igual que si se te queda una llave rota en la cerradura.

Como este servicio no es nada barato, en esta información te dejamos un truco que se ha vuelto viral en las redes sociales y que te puede salvar de un apuro.

Desbloquear la cerradura sin llamar a un cerrajero

Para poder abrir la puerta cuando la cerradura se encuentra atascada por el lado opuesto, solo necesitarás un objeto duro para golpear y mucha paciencia. Tal y como detalla en TikTok el usuario @moisesfirefighter, las puertas que tienen una cerradura de embrague simple son las únicas que se pueden bloquear con este método.

Para desatascarla, Moisés propone usar un destornillador, aunque puede servir cualquier otro objeto resistente con el que golpear a la llave. Tendrás que dar ligeros golpes a la llave introducida en la cerradura para que la llave que se encuentra en el otro lado comience a girar poco a poco, aunque no lo veas. Una vez llegue a una posición concreta, podrás girar la llave y abrir sin problemas.

Ojo, no te preocupes si piensas que con este truco cualquier persona podrá abrir la cerradura de tu puerta. Este método es seguro porque solo se puede realizar con la llave original.

Por otro lado, tal y como responde un usuario en TikTok a este vídeo, ¿qué pasa si la llave que está introducida por dentro tiene un llavero? Bien, en este caso Moisés detalla que “sería un poco más difícil”, debido al peso del llavero.

Cómo evitar esta situación

Por si no lo sabías, existen varios tipo de cerradura. En las cerraduras de embrague simple no podrás abrir desde fuera si dejaste una llave puesta por dentro. Sin embargo, esto es imposible que suceda si tienes instalada una cerradura de doble embrague. Este tipo de cerrojos cuenta con un sistema antibloqueo, incluso cuando la llave está introducida por el otro lado. De este modo, no solo eliminarás la posibilidad de quedarte sin entrar a casa, sino que también añadirás un nivel extra de seguridad.

¿Es seguro dejar puestas las llaves por dentro?

Existe la creencia de que dejar las llaves puestas por dentro durante las noches aumentará la seguridad en tu casa en caso de que intenten entrar forzando la cerradura. Sin embargo, se trata de un falso mito que no aumenta la seguridad de ninguna manera. La lógica dice que, si el bombín está ocupado por uno de los lados, será imposible introducir otra llave por el lado opuesto.

Lo cierto es que esta práctica puede llegar a ser contraproducente. Lejos de aumentar la seguridad, lo único que puedes conseguir haciendo esto es que algún día te quedes atrapado por despiste. Además, con el truco que te hemos explicado sabrás que es muy fácil desbloquear el atasco de la cerradura.