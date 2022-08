Sabías Que...

¿Puedo llamar a los bomberos si me dejo las llaves puestas por dentro?

Jessica Pascual

Salir de casa, cerrar la puerta y ¡ups! Las llaves. Se han quedado puestas por dentro. Vaya faena. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Tengo que elegir un cerrajero o puedo llamar a los bomberos si me dejo las llaves puestas por dentro? Depende.

El Cuerpo de Bomberos puede acudir a abrir la puerta de un domicilio solo si hay una situación de emergencia en el interior de la vivienda. Si no la hay, tendrás que buscar otras opciones. En esta guía puedes consultar las situaciones concretas en las que puedes llamar a emergencias para que los bomberos te abran la puerta.

En qué casos los bomberos prestan el servicio

El Cuerpo de Bomberos solo presta este servicio de abrir la puerta en el caso de que se trate de una situación de emergencia. Se entiende que existe situación de emergencia en los supuestos en los que hay un riesgo en el interior del inmueble. Este puede ser por varias causas.

Si, por ejemplo, hay niños pequeños en el interior de la casa y es de extrema urgencia abrir la puerta para que no se queden solos por si les pasa algo.

para que no se queden solos por si les pasa algo. O que se trate de una situación de gravedad, como que haya fuego en el interior que pueda causar daños en la vivienda y en la de los vecinos.

que pueda causar daños en la vivienda y en la de los vecinos. Si sabes que hay alguien dentro de la casa, llamas, no te abre, y la persona tampoco responde a otras vías de contacto, como el teléfono y crees que le ha pasado algo, puedes llamar a los bomberos. Si crees que la persona que se ha quedado dentro puede haber sufrido algún golpe o un desmayo, por ejemplo, los bomberos también acuden de urgencia para abrir la puerta.

En todos estos supuestos, la actuación de los bomberos en estos casos es gratuita porque se trata de un servicio público.

Qué hacer si no se trata de una situación de emergencia

Si simplemente te has dejado las llaves puestas y no hay ningún peligro en el interior, no es posible recurrir a los bomberos. En estos casos, hay varias posibilidades. La mejor y más barata (gratis, de hecho) es llamar a algún familiar que tenga alguna copia de las llaves.

Si te has dejado las llaves dentro, estén puestas o no en la cerradura, y tienes otra copia, puedes abrir la puerta sin problema. Aunque si no tienes a nadie cerca con una copia de las llaves en tu casa y no te queda más remedio que contratar los servicios de un experto, lo primero a tener en cuenta son las coberturas del seguro. Si el seguro que tienes contratado te lo cubre, recurre a estos servicios y espera a que te abran la puerta. Si no es así, aquí puedes consultar algunos aspectos y trucos para contratar a un cerrajero barato y urgente.

Otra situación distinta es que salgas de casa con las llaves, cierres la puerta con todas las vueltas y las pierdas o te las roben. En este supuesto, si no tienes una copia de llaves con la que abrir, también tendrás que recurrir a los servicios de cerrajeros.

