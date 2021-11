Trabajos

Autónomos

Cómo digitalizar mi empresa en 10 pasos, por dónde empezar

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si ya tienes claro que tu negocio debe ir un paso más allá y adentrarse también en el mundo digital para ampliar los canales de venta de tus productos y servicios, te estarás planteando por dónde tienes que empezar para digitalizar tu empresa. Para que no te pille desprevenido ninguna pandemia, coincidiendo con el 12 de mayo, fecha en que se celebra el Día Europeo de las Pymes, a continuación tienes los 10 aspectos a tener en cuenta antes de lanzarte y adaptarte al mundo digital.

Analiza el contexto y situación de tu empresa

Haz una evaluación general antes de empezar a poner en marcha la transformación digital. Es fundamental hacer una evaluación del contexto y situación de la empresa y de la industria en la que opera. Un buen punto de partida es detectar oportunidades, analizar la competencia y la ventaja competitiva que se desee alcanzar. Esto implica identificar los factores que impactan en los objetivos, mercado y clientes.

Quién es tu audiencia, identifícala

Debes conocer a tu audiencia digital todo lo posible, a tu público objetivo antes de decidir qué acciones llevaremos a cabo. Para ello, es crucial que entiendas cuáles son las motivaciones que mueven a los clientes a adquirir tu producto o servicio. Trata de construir un mapa de empatía y entender qué pasa por la mente de tu público objetivo a la hora de conjugar una compra, a través de qué canales la realiza y cuáles son las principales objeciones que presentan.

Detectar los canales más adecuados

En función del punto anterior, a lo mejor debemos centrar nuestros esfuerzos en una red social u otra. En este punto deberemos detectar los medios y canales por los que haremos llegar a la audiencia nuestra propuesta de valor. No todos los canales nos interesan, sólo aquellos que nos sirvan para llegar a nuestro público objetivo tendrán sentido en nuestra estrategia digital.

Diseña una estrategia de marketing digital

En este plan de marketing deberás planificar los pasos que necesitas realizar para llegar a los objetivos definidos. Conlleva aspectos desde la creación y difusión de contenidos a través de páginas web y redes sociales, gestión del blog, notificaciones, campañas de correo electrónico, publicidad en buscadores… Cuanto más definidas y calendarizadas estén las acciones, mejor será el resultado.

Implementar un CRM

Disponer de un CRM permite a las pymes obtener y almacenar toda la información en una misma plataforma. Centraliza toda la información de los clientes en una misma base de datos posibilitando la segmentación de clientes y facilitando una mayor personalización de las acciones. Además, permiten tener acceso a estadísticas y resultados de las campañas. Conocer mejor a tu público te permitirá crear acciones de marketing más personalizadas para tu audiencia.

Piensa en móvil

En los últimos años la adopción de smartphones ha dado un vuelco espectacular hasta el punto de que casi el 70% del tiempo que navegamos por internet lo hacemos desde dispositivos móviles. Por eso, la experiencia del usuario tiene que diseñarse especialmente para móvil y luego adaptarlo a ordenador, puesto que si un usuario llega a una web a través del móvil y no ve bien la página, lo más probable es que abandone la visita que nos estén haciendo.

Integración de nuevas herramientas

La transformación digital de una empresa se basa en la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas para cambiar su forma de funcionar. El objetivo es optimizar los procesos y ofrecer un valor añadido a los consumidores, además de mejorar la productividad. Esto engloba desde herramientas gestoras de proyectos hasta de gestión de contenido, ERP, suites de ofimática en la nube, gestores de conocimiento…

Automatización de tareas

De la mano del punto anterior, las herramientas de automatización de procesos se han convertido en las mejores aliadas de las empresas, ya que facilitan el desempeño profesional y el rendimiento laboral. Gracias a estas plataformas podemos centrarnos en las tareas realmente importantes apoyándonos en la inteligencia artificial.

Incorpora profesionales digitales

Nuevos tiempos requieren de nuevos especialistas. Este nuevo escenario en el entorno digital ha despertado la necesidad de incorporar áreas y profesionales que puedan impulsar ciertos aspectos. Por ejemplo, un analista de datos, un experto en ciberseguridad, un profesional del marketing digital o de comercio electrónico, un desarrollador… Si bien es cierto que todo dependerá del tipo de empresa y del sector.

Formación continua de empleados

Por último, como empresa es necesario enriquecer las capacidades y aptitudes de los trabajadores de forma que estén actualizados y sigan siendo competentes. Gracias a una formación continua, especialmente en skills digitales, serán capaces de generar un mayor desarrollo profesional, optimizar la gestión de tareas y, en consecuencia, mejorar su productividad.

“Este último año debido a la pandemia las pymes han avanzado su digitalización a pasos agigantados”, explica Óscar Fuente, fundador de IEBS Business School, escuela de negocios de formación online. “Pero se trataba de un proceso que tarde o temprano tenía que suceder. El mundo está cambiando y las empresas deben adaptarse. Todo proceso de digitalización implica cambios importantes en la cultura de las organizaciones con el fin de mejorar la competitividad. Hemos empezado un camino sin retorno y los próximos cinco años serán clave en este proceso. Aún queda mucho por hacer”, concluye.

Cómo digitalizar mi empresa en 10 pasos, por dónde empezar was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo digitalizar mi empresa en 10 pasos, por dónde empezar, te recomendamos que entres en la categoría de Autónomos.