Segunda Mano Cómo evitar las estafas en la compra online de camiones de segunda mano

Cada vez hay más páginas web que ofertan vehículos de segunda mano, pero no todas son de confianza. El comprador debe estar prevenido en todo momento de los riesgos de algunas de estas páginas, en las que el ‘tú a tú’ o el contacto directo entre comprador y vendedor puede acabar en una estafa. Para saber cuáles son las páginas de vehículos usados confiables hay que seguir las siguientes recomendaciones.

Camiones usados en venta

Casacochecurro.com Una página web de venta de camiones usados o furgonetas, cabezas, remolques, autobuses y otros tipos de maquinaria pesada debe dar confianza desde el primer minuto que se accede a la página de venta.

Los chollos no existen

Una de las primeras cosas a tener en cuenta es que no hay que fiarse de los chollos ni de los súper precios, porque no existen. Tampoco debemos caer en el anzuelo de las imágenes de gran calidad que nos muestren un producto que en realidad no es.

Confianza online

En lo que lo que realmente hay que fiarse es en que la plataforma web y el vendedor aporten seguridad, es decir, que muestren de forma transparente los datos del vehículo en cuestión y también que ofrezcan concertar citas para revisar in situ el estado del vehículo.

La plataforma debe demostrar la fiabilidad del vendedor

¿Cómo saber que un vendedor es de fiar? El primer paso para verificar que un vendedor es fiable lo tiene que dar la propia plataforma de venta de coches usados. Cuantos más datos se muestren sobre el modo de compra, las especificaciones del vehículo, el vendedor en cuestión y la marca, mayor es la confianza que aporte al comprador interesado para finalmente realizar la compra y el desembolso económico por el vehículo.

Para compradores profesionales

Existe un marketplace para compradores profesionales como Truck1, una página web creada para vendedores y agentes de venta de maquinaria de carga, en la que es casi imposible dar con una estafa en una web como esta, puesto que su modelo de negocio es el de guiar al comprador en la búsqueda del vendedor perfecto para encontrar el vehículo que desea.

Como ejemplo, en cada producto a la venta es destacable la amplia información sobre cada vendedor, previamente verificado y registrado en la plataforma de forma correcta. El tiempo que cada vendedor en concreto lleva colaborando con la página vendiendo sus vehículos ocupa una posición destacada para mostrar al comprador su fiabilidad.

Registro de solo profesionales del sector

Y es que en una página web de venta de vehículos de segunda mano, los vendedores solo deben poder registrarse haciendo uso de un CIF (Código de Identificación Fiscal). Así se demuestra que se es un profesional del sector, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de falsificación o estafa de vendedores fraudulentos.

La transparencia es fundamental

Por último, si una persona o una empresa quieren vender un producto, deben mostrarla con todas sus características y precio final al posible cliente. Esto es lógico, ¿verdad? Así es en cualquier punto de venta. Exactamente lo mismo ocurre en las páginas de venta de coches y demás vehículos usados, en los que la transparencia es la clave.

