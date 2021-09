Sabías Que...

Cómo evitar la caída del pelo en mujeres y en hombres

La calvicie es uno de los problemas que más complejos generan en la sociedad de hoy en día. Es cierto que existen soluciones quirúrgicas como los trasplantes capilares o el injerto de pelo artificial, pero no siempre es necesario recurrir a estos. Muchas veces, podemos evitar la caída pelo conociendo cuál es la causa que lo está provocando y aplicando algunos sencillos trucos.

Causas

Si bien existen muchísimas causas que pueden provocar la caída del pelo, éstas pueden variar ligeramente en función del sexo de la persona. Así, los problemas que provocan la calvicie en los hombres no tienen por qué ser los mismos que los que la causan en el caso de las mujeres.

¿Por qué se le cae el pelo a los hombres?

La pérdida de cabello es debida a varios aspectos fundamentales: factores genéticos, alteraciones hormonales, determinados medicamentos como quimioterápicos, y otros procesos cuya causa aún nos es desconocida como la alopecia areata y las alopecias cicatriciales inflamatorias. Por otro lado en pleno siglo XXI nos encontramos factores decisivos en la aceleración de la caída del pelo como son el estrés, aunque en estos casos es transitoria y se resuelve con tratamiento médico apropiado, son factores que hace unos años no se daban.

De todos estos factores, la causa más habitual de la pérdida de pelo en hombres es la genética. En este caso, la fase de crecimiento es más corta. El pelo sale más rápido y se acaba debilitando con el tiempo. Normalmente empieza con las famosas entradas, con una raíz más pobre y en muchas ocasiones puede terminar con la caída de la parte trasera.

Además, existen otros muchos motivos que pueden provocar la calvicie y que coinciden con los de la alopecia femenina. Entre otros, podemos destacar los siguientes:

– El paso del tiempo. Inevitablemente con el paso de los años el cabello será más pobre. En esta situación es complicado sortear la caída de pelo en los hombres de forma natural.

– Falta de nutrientes. Una alimentación desequilibrada lleva consigo un inadecuado suministro de nutrientes. Esto, a su vez, puede provocar la caída pelo, ya que un cabello fuerte necesita vitamina A, hierro y proteínas, entre otros. La falta de este tipo de nutrientes también es consecuencia directa de la aparición de otros síntomas en el cabello como las canas. En esta otra información te explicamos cuáles son los mejores alimentos para quitar las canas de forma natural.

– Estrés. Cuando la tensión mental dura semanas o incluso meses, nuestro cuerpo reacciona automáticamente. Entre otros problemas, suele ser habitual la pérdida del cabello.

Caída del pelo en mujeres

A ellas también se les cae el pelo. Por eso también existen técnicas de injerto capilar mujer o de trasplante capilar pelo mujer. Al igual que en el caso de los hombres, la caída de pelo en mujeres puede deberse a muchos factores, como los mencionados en el apartado anterior (estrés, falta de nutrientes, paso del tiempo etc.). Aunque en este caso existen otros aspectos hormonales que pueden influir en la alopecia femenina, especialmente cuando hablamos de la caída de pelo en las menopáusicas.

Esto se debe a que el cuerpo sufre un desequilibrio hormonal que afecta de manera directa al cabello. De hecho, también resulta muy habitual pasar por este proceso tras el parto o incluso cuando se empieza a tomar la píldora anticonceptiva. Cualquier cambio hormonal en el cuerpo de la mujer puede llegar a provocar este efecto, pero cabe destacar que normalmente es reversible.

Cómo prevenir la caída del cabello

En cuanto a la prevención, puedes seguir estas pautas para intentar evitar la caída del cabello:

Mantener un estilo de vida saludable focalizado en dos aspectos: nutrición y práctica de deporte.

No hacer que estiren mucho el pelo. Déjalo suelto o hazte coletas o peinados con la goma floja.

Practica ejercicios de relajación como la meditación o el yoga.

Utiliza cepillos de cerdas suaves.

No te peines a tirones. Pasa el cepillo o peine de forma suave y despacio.

Sanea el pelo de forma periódica, a cada cambio de estación, para que crezca sano y fuerte. Es normal que notemos en estos periodos, como en otoño, que se cae más el pelo.

Evita el uso de secadores o productos que sobrecarguen al pelo.

Por otra parte, también puedes adaptar tu alimentación para consumir vitaminas para que el pelo crezca más y tenerlo más fuerte. En esta otra guía puedes consultar cuáles son las vitaminas que fomentan el crecimiento del cabello.

Tratamiento

A la hora de decidirte por cambiar la imagen de tu cabello, seguramente te preguntarás, ¿cuántos injertos capilares necesito? Lo más importante para resolver la pregunta de cómo frenar la caída del cabello es conocer las causas que lo producen. Por este motivo, si notas que estás empezando a perder pelo, lo más recomendable es visitar a un dermatólogo. Explícale tu caso y él te realizará todas las pruebas pertinentes, entre las que seguro que se encuentra una analítica de sangre. Así podrá conocer tus niveles de hierro y hormonas tiroideas. Con esto, el profesional podrá deducir si se trata de un problema hormonal o tal vez de alimentación.

Una vez descubierta la causa, podrá recomendarte el tratamiento que mejor se adapte a ti. En los últimos años, por ejemplo, uno de los más habituales es el uso de lociones que contengan mioxidil.

Pastillas

Por supuesto, existen otros muchos tratamientos en función de cada caso concreto. De hecho, de un tiempo a esta parte la medicina ha avanzado mucho en este sentido y se espera que siga haciéndolo. Así, se han creado tratamientos orales como la finasteride, por ejemplo, que suele ser muy eficaz en el caso de la calvicie hormonal en hombres. Eso sí, será fundamental que el paciente no interrumpa el tratamiento, ya que de hacerlo, la caída del cabello continuará.

