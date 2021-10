Sabías Que...

Cómo quitar las canas con estos 9 alimentos

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te has descubierto una cana al peinarte frente al espejo? Calma, que no cunda el pánico. Las canas pueden aparecer a cualquier edad, así que no pienses que es sólo un síntoma del envejecimiento, puesto que su aparición también puede ser consecuencia de una mala alimentación o de altos niveles de estrés. Aunque si de todas formas te da vergüenza que la gente te vea estos mechoncitos blancos, en esta guía te explicamos cómo quitar las canas con estos 9 alimentos de una forma natural y sin que nadie se entere.

Cómo quitar las canas de manera natural

Mantener un estilo de vida saludable y consumir alimentos ricos en minerales y vitaminas que aporten los nutrientes necesarios al organismo, así como prescindir de aquellos con altos niveles de grasa, son factores clave para quitar las canas de manera natural, sin tener que recurrir a productos específicos para disimularlas.

Antes de poner en práctica cualquiera de los trucos que detallamos a continuación debes saber que ninguno es mágico ni tiene efectos a corto plazo. La efectividad final en cada persona dependerá de la cantidad de canas que tenga y del estado del cabello.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un ingrediente que contribuye a mantener el pH del cabello equilibrado, o lo que es lo mismo, contribuye a que el pelo no pierda pigmentación. Para utilizarlo tienes que mezclar dos cucharaditas de postre de este ingrediente con bastante cantidad de agua, por ejemplo una botella de uno o dos litros.

Remueve los dos ingredientes hasta que el bicarbonato se disuelva y se forme una pasta densa. Una vez consigas una textura uniforme, aplica la mezcla en el pelo como si fuera una mascarilla y deja que actúe durante unos 15 minutos. Después, lávate muy bien el pelo para no dejar restos de estos ingredientes en el cabello. Puedes aplicarlo una vez a la semana.

Cebolla

La forma de utilizar la cebolla para cubrir las canas es sencilla, puesto que lo que va a hacer que desaparezcan esos cabellos blancos es el jugo de esta verdura. Para ello, corta la cebolla en trozos pequeños y pásala por una licuadora para extraer el jugo. Cuando tengas el líquido, pásalo por un colador para quitar los restos de tropezones y grumos. Y listo.

Lo único que tienes que hacer es masajear la zona donde tengas canas con este jugo para recuperar el color natural de tu cabello y despedirte de las canas. Tras aplicar el jugo, tienes que dejarlo actuar durante una media hora. Y después, lávate la cabeza con tu champú habitual.

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana, al igual que el bicarbonato, es un ingrediente que regula el pH natural del cabello, por lo que es un producto ideal para cubrir esas canas rebeldes que han aparecido en tu melena. La forma de aplicarlo en este caso, es preparando un champú para lavarte la cabeza con la mezcla.

Tienes que echar en un recipiente dos cucharadas de vinagre de manzana junto con una de bicarbonato. Remueve los ingredientes hasta que consigas una textura de pasta homogénea. Después, echa en el recipiente un poco de tu champú. Tiene que haber más cantidad de champú que de la otra pasta. La forma de aplicarlo es muy sencilla. Tienes que lavarte la cabeza con esta mezcla, en torno a una vez por semana. El tiempo total de aplicación dependerá de tu preferencia, de cuando empieces a ver los resultados en tu cabellera.

Manzanilla

Sí, la manzanilla también ayuda a camuflar las canas. Para conseguirlo, tan sólo tienes que preparar una cantidad suficiente de manzanilla con agua para lavarte la cabeza con la mezcla. Echa más de un saquito por cada mezcla que prepares, puedes incorporar hasta cinco.

Después de que el agua hierva y esté la infusión preparada, espera a que la mezcla se quede tibia y después, échatela por la cabeza a modo de mascarilla, por la zona en la que tienes los mechones blancos. Para notar los efectos tienes que repetir el proceso varias veces a la semana. Después de dejarla actuar un rato, unos 20 minutos, tienes que lavarte la cabeza o aclarártela con agua para eliminar todos los restos de manzanilla del cabello.

Té negro

El té negro contribuye al oscurecimiento del cabello, incluidas las canas. Para ello, pon a hervir agua con una infusión de té negro y deja que el agua se ponga tibia. La forma de aplicarlo es igual que con la manzanilla. Una vez se enfríe el agua, masajea la zona de mechones blancos con la infusión y deja que actúe en torno a media hora. Después, enjuágate la cabeza.

Jengibre, miel y aceite de oliva

Extrae el jugo del jengibre con una licuadora. Después, mezcla el líquido con un par de cucharaditas de miel y con otra de aceite de oliva. Mezcla bien el preparado hasta conseguir una masa homogénea y después aplícalo sobre la zona a tratar. Una vez lo tengas en la cabeza, tienes que dejarlo actuar en torno a media hora o cuarenta minutos. Después, aclárate bien el pelo para que no queden restos de estos ingredientes, puesto que de lo contrario se quedará pegajoso. Puedes repetir dos o tres veces por semana el proceso.

Aguacate

El aguacate es una fuente de grasas saludables y de vitamina E. Tiene propiedades reparadoras y antioxidantes ideales para tratar un cabello dañado o con canas. Para conseguirlo tan sólo tienes que triturar un aguacate hasta conseguir una pasta y masajearte la zona del cabello donde tienes las canas. Déjalo actuar durante una media hora y después aclárate muy bien el pelo. Puedes repetirlo varias veces a la semana.

Aceite de coco y zumo de limón

El aceite de coco ayuda a hidratar el cabello. Si preparas una mezcla de este ingrediente junto con el zumo de un limón exprimido, puedes usarlo a forma de mascarilla. Aplica la mezcla en la zona donde tengas los mechones blancos y, después de media hora o 40 minutos, aclárate la cabeza.

Infusión de romero

El romero es un ingrediente con propiedades antioxidantes que previenen y ayudan a combatir el envejecimiento del cabello. Por este motivo es el producto ideal para acabar con las canas de forma natural. Para utilizarla como remedio contra las canas tienes que preparar una infusión como si fueras a tomártela, esperar a que se enfríe o esté tibia la mezcla, y aplicarla en el pelo a modo de mascarilla. Pasados unos minutos, unos 20, lavar la cabeza.

No arranques las canas de raíz

En el apartado anterior hemos detallado una serie de consejos y trucos básicos que puedes poner en práctica para cubrir las canas. Aunque debes saber que ninguno tiene efectos inmediatos, es decir, que no vas a poder cubrir las canas con estos trucos en cosa de una semana, sino que necesitarás más tiempo. Es importante que no tengas prisa por que desaparezcan y, sobre todo no las arranques. Quitar de raíz un folículo de forma continuada, además de provocarte daño, puede tener graves consecuencias como que no vuelva a crecer y causarte tu mismo una calva, llegando a sufrir alopecia.

Consejos para disimular las canas

Además de todo lo que hemos detallado, un truco infalible para que nadie te vea las canas consiste en conocerte a ti mismo o a ti misma y saber sacarte un gran partido. ¿Cómo? Detecta las zonas en las que te han salido las canas y hazte peinados que las cubran. Si tienes el pelo largo, como los primeros mechones blancos suelen aparecer en la zona de las sienes y en los laterales de la cabeza, lo más acertado para disimularlas es que no te recojas el pelo ni que te pongas los mechones delanteros detrás de las orejas. Aunque siempre hay una alternativa mucho más sencilla y consiste en ponerte diademas o pinzas así como cualquier otro accesorio encima para taparlas. En cuanto a los hombres, si no tienen el pelo medianamente largo, esto es algo más complicado de conseguir.

Por qué aparecen las canas

Las canas son esos cabellos de tono blanquecino, aunque también las hay de color plateado o amarillento, que aparecen tanto en hombres como en mujeres a cualquier edad por una falta de pigmento. La pérdida del color del cabello y, como consecuencia, del tono blanquecino característico de las canas, es consecuencia directa de una pérdida de melanina, que es el pigmento que da el color al cabello y al resto del organismo. Este pigmento lo producen unas células que se llaman melanocitos. Y con el paso de la edad, éstas células dejan de producir la melanina de forma progresiva, por eso las canas suelen ser un síntoma que se asocia al envejecimiento.

Y aunque lo más común es que aparezcan con el paso de la edad, la falta de producción de melanina también puede deberse a otros factores, como por ejemplo:

Estrés

Falta de nutrientes en el organismo, sobre todo de vitamina B, C y D

Genética, las canas pueden aparecer por una cuestión hereditaria

Abuso de productos perjudiciales para el cabello, como el exceso de calor o de tratamientos agresivos para modificar su aspecto

Estilo de vida poco saludable

Por ello, no es extraño ver a una persona de entre 20 y 30 años con canas, porque hay muchos factores que las desencadenan. Y aunque la principal preocupación de las personas que las sufren es una cuestión estética, esta pérdida del color del cabello viene acompañada de una mayor fragilidad del mismo, de sequedad capilar y, en definitiva, de rotura y pérdida de pelo. Por ello es importante mantener un buen cuidado del cabello, con productos adecuados y un estilo de vida saludable.

¿Es posible evitar la aparición de canas?

No es posible evitar la aparición de las canas al 100%, pero sí que hay muchas formas de ralentizar su aparición y de cubrirlas cuando ya han empezado a manifestarse, siempre de forma natural y sin tener que recurrir a productos químicos. Como por ejemplo aumentar el consumo de alimentos que favorecen la producción de melanina. Para ello es recomendable el consumo de productos ricos en vitaminas del grupo B, vitamina A, vitamina C y vitamina D.

Y si no consigues quitarte las canas con estos consejos y trucos porque son muy pronunciadas y están muy presentes en todo el cabello, quizá te interese cubrirlas con estos tintes para el pelo.

