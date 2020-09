Sabías Que...

¿Quieres hacer tu propio gel hidroalcohólico en casa? Si no te gustan los olores de los geles hidroalcohólicos que se venden o te parecen muy caros, en este artículo te contamos cómo hacer gel hidroalcohólico en casa tú mismo de forma fácil y sencilla.

Tipos de geles hidroalcohólicos

Lo primero que tenemos que saber es que existen dos tipos de geles hidroalcohólicos, el de tipo higienizante y el desinfectante.

Gel hidroalcohólico desinfectante

El gel hidroalcohólico desinfectante es el producto específico que garantiza la desinfección al 100% de las superficies en las que se aplique puesto que está sometido a controles de calidad.

Gel hidroalcohólico higienizante

El gel hidroalcohólico higienizante sin embargo no garantiza la desinfección mediante su aplicación porque no se someten a los controles sanitarios y por tanto hay ninguna medición sobre la cantidad que alcohol que contienen para desinfectar.

Este tipo de geles se someten a controles cosméticos, no sanitarios. En este tipo de geles la cantidad de alcohol no viene detallada en la etiqueta, tal y como se aprecia en la siguiente imagen:

Productos para hacer gel hidroalcohólico

Para hacer el gel hidroalcohólico, según las indicaciones de la OMS, hay dos posibilidades: Una sencilla y con los elementos básicos y otra más elaborada para conseguir un gel hidroalcohólico con aromatizantes que desprenda buen olor. Si quieres saber con más detalle las indicaciones de la OMS sobre los geles hidroalcohólicos, puedes consultar este documento.

Respecto al gel hidroalcohólico desinfectante y teniendo en cuenta que vas a hacerlo en casa y no va a pasar ningún control sanitario, debes tener en cuenta la cantidad de alcohol que debe incluir para que tenga capacidad desinfectante.

Gel hidroalcohólico con pocos ingredientes

Para poder hacer un gel hidroalcohólico desinfectante más sencillo necesitamos los siguientes productos:

Alcohol de 96 grados. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Agua destilada. Glicerina líquida, que puede ser aloe vera.

Cómo hacer 1 litro de gel hidroalcohólico sencillo

Los pasos para realizar este gel hidroalcohólico son muy sencillos:

En primer lugar debes conseguir un recipiente donde realizar la mezcla. Debes añadir 856 mililitros de alcohol, 24 mililitros de agua oxigenada, 103 mililitros de agua destilada y por último 17 mililitros de aloe vera. Removemos la mezcla hasta que quede homogénea y vertemos el producto en un bote dispensador. Ya tenemos el gel hidroalcohólico listo para utilizar.

Gel hidroalcohólico con aroma

Esta segunda receta de gel hidroalcohólico más elaborada cuenta con ingredientes para proteger la piel de las manos y es una receta más completa.

Alcohol isopropílico. Este producto no debe confundirse con el alcohol etílico que es el que se utiliza para curar las heridas. Puedes comprar botes de alcohol isopropílico en tiendas como Amazon. Aceite de árbol de té. Aceite de lavanda. Aceites aromatizantes como rosa mosqueta, limón, eucalipto… Aloe vera para evitar irritaciones en la piel además de ayudar a hidratarla.

Si quieres hacer medio litro de este tipo de gel, tendrás que dividir cada una de las cantidades por la mitad y hacer los mismos pasos en la elaboración.

Pasos para hacer 1 litro de gel desinfectante con aroma

Coge un recipiente de cristal para realizar la mezcla. Lo primero que tienes que hacer es verter en ese recipiente 480 ml de aloe vera. Después añade 360 mililitros de alcohol isopropílico. El etanol para hacer el gel tiene que tener una concentración de más del 60% para que sea efectivo. Con estos dos ingredientes tienes un total de 840 mililitros. Los 160 mililitros restante los tienes que llenar aceite de árbol de té, aceite de lavanda y un poco de aceite aromatizante, para que el gel tenga un olor perfumado a tu gusto. Ya tienes todos los productos en el bol. Mézclalos con una cuchara y cuando consigas la mezcla homogénea ya tienes el gel hidroalcohólico listo para verter en un bote dispensador y comenzar a utilizarlo.

Si prefieres que el gel hidroalcohólico sea más líquido puedes añadir más aceites esenciales. Si lo prefieres algo más espeso, ya lo tienes listo para utilizar.

¿Qué debe tener un gel desinfectante para que sea efectivo?

Lo más importante que tiene que tener un gel hidroalcohólico para que desinfecte y sea seguro es que la concentración de alcohol isopropílico sea de al menos un 60% para que tenga la capacidad de acabar con los gérmenes.

Es recomendable que contenga un porcentaje alrededor del 30% de aloe vera para hidratar y proteger la piel sobre todo en aquellos casos de personas con pieles sensibles.

No hagas gel hidroalcohólico con vodka, no funciona

En Internet hay gran proliferación de recetas de geles hidroalcohólicos pero no todas son válidas. Por eso es recomendable seguir las pautas y recetas que proporcionan desde la Organización Mundial de la Salud.

Hay recetas que dicen que puede hacerse gel hidroalcohólico con vodka en lugar de usar alcohol, pero no es cierto. El vodka no contiene la suficiente concentración de etanol como para poder acabar con virus como es el caso del Covid-19. Por tanto las recetas realizadas con vodka no tienen efecto ninguno de protección sobre el organismo.

Cómo aplicar gel hidroalcohólico

Al igual que ocurre con el lavado de manos, si el gel hidroalcohólico no se aplica de forma adecuada no servirá de nada.

Por eso es importante verter un poco de gel en una palma de la mano y frotar con la palma de la otra mano.

Es importante que al frotar entrelacemos los dedos para que el gel llegue a todas las partes de la mano.

Tenemos que frotar en doble sentido, primero con una mano encima de la otra y luego al revés.

El gel hará efecto sólo cuando las manos se hayan secado, no antes.

En aquellos casos en los que las manos estén muy sucias no servirá con el gel. Habrá que realizar de forma previa el lavado de manos con agua y jabón. Recuerda que debes lavarte las manos durante al menos 20 segundos para asegurar que hemos llegado a todas las partes de las dos manos. Hay que prestar atención para lavarse bien entre los dedos y tanto la parte superior, inferior, como los laterales de las manos.

Es importante que la aplicación del gel tenga una duración de al menos 60 segundos para conseguir que llegue a todas las partes de la mano y tener el efecto de protección completo.

