Cómo hacer la manicura francesa

Tener unas manos cuidadas es una de las cosas que más elegancia aportan a una persona. Las manos hidratadas, las uñas limpias, limadas y bien esmaltadas son algunas de las claves para dar un aspecto impecable. Por ello, a continuación te explicamos como hacer la manicura francesa o en inglés cómo hacer manicure paso a paso desde casa.

Manicura paso a paso

El cuidado de las manos y las uñas es una de las cosas que más veces se dejan en manos de profesionales. Sin duda, ellos sabrán cómo hacer para que éstas luzcan perfectas. Sin embargo, esta tarea puede llegar a ser sencilla para hacer desde casa si conoces los pasos básicos. Por ello, te damos las claves para aprender a hacer manicura desde tu propia casa. Al fin y al cabo, ya busques conseguir una manicura básica o una manicura completa, los pasos serán los mismos.

Prepara manos y uñas

Antes de nada, lava bien tus manos y quita el esmalte si lo llevaras. Puedes utilizar un gel antiséptico y aplicarlo sobre el borde exterior de las uñas y la palma y dorso de las manos. Con este producto no necesitarás agua, ya que están preparados para desinfectar en seco. En cuanto al esmalte anterior, asegúrate de que no queden restos en las uñas, ni de pintura ni de ningún tipo de endurecedor o brillo.

Empieza a limar

Éste es uno de los pasos más importantes, especialmente si tienes las uñas largas. Debes elegir el estilo, longitud y forma de tus uñas. Existen tres formas básicas con las que conseguirás que el resultado y el procedimiento sean acordes al protocolo manicura profesional:

Almendradas. Si tus manos y dedos son pequeños, ésta será la forma que más te favorezca.

Ovaladas. Opta por esta opción si tus dedos son cortos. Esto hará que parezcan más largos.

Cuadradas. Por último, si tus manos y dedos son largos, ésta será la manera idónea de limar tus uñas.

Además, ten en cuenta que lo ideal es limar en una única dirección y por supuesto, hacerlo suavemente. Así evitarás que las uñas se quiebren y el resultado será perfecto.

Cutículas

Para empezar a trabajarlas, mete las manos en agua caliente, sécalas y aplica un removedor de cutículas. Este producto, junto al agua caliente, te ayudará a reblandecer esta zona. Una vez hecho esto, empújalas hacia atrás y sírvete de un cortacutículas para deshacerte de la piel sobrante si es necesario. Eso sí, no te excedas en este punto para evitar que se dañen las cutículas y nazcan los famosos padrastros. Por último, echa una gota de aceite en cada uña para hidratarlas.

Exfolia e hidrata

Es la hora de hacer un pequeño peeling para eliminar las células muertas de tu piel y continuar hidratando la zona. Así pues, hazte con un buen exfoliante y extiéndelo por el dorso y la palma de la mano. Da masajes circulares hasta llegar a los dedos y tras unos minutos, enjuágate. Después solo tendrás que echarte crema en manos y uñas.

Pinta tus uñas con manicura francesa

Una vez que tus manos estén bien secas, puedes empezar a esmaltar. El primer paso será aplicar una base que te permita proteger la laca de uñas y hacer que dure más.

Cuando haya secado, da la primera capa de esmalte para conseguir el acabado de manicura francesa original. Nuestro consejo es empezar pintando el centro y extender de abajo a arriba en vertical. Luego tendrás que hacer exactamente lo mismo en la parte izquierda y derecha de la uña. Por último, vuelve a hacerlo en el centro. Además, para que el resultado sea perfecto no olvides pintar la punta de la uña. Ahí es donde primero empieza a levantarse el esmalte, así que es importante que esta zona esté protegida.

Para hacer la manicura francesa tienes que dar una primera capa de un esmalte color carne, rosita o transparente y, después, hacer una rayita en la punta de la uña, simulando la forma natural de la misma. Y aunque la versión original de la manicura francesa es en estos colores, cada vez es más común ver este acabado con todo tipo de tonos y colores, desde el negro hasta los más vivos y con combinaciones de todos ellos.

Si quieres dar más capas a tu pintura, espera a que la primera se haya secado. Para finalizar, te aconsejamos aplicar un brillo sobre toda la uña, incluida la punta.

Hacer la pedicura en casa paso a paso

Si lo que te interesa es hacerte la pedicura en lugar de la manicura, debes saber que el procedimiento es prácticamente el mismo. Lo único que varía es que en el caso de los pies tendrás que dedicar tiempo también a eliminar los posibles callos en los talones y dedos. Para ello, sírvete de una lima pero intenta no eliminarlos por completo, ya que estos sirven de ayuda natural para tus pies.

Además, por supuesto, debes tener en cuenta que los productos a utilizar para hacer una pedicura varían frente a los utilizados a la hora de hacer una manicura paso a paso. Lo mejor será que preguntes en tu tienda de cosmética para que puedan ofrecerte los productos que mejor se adapten a ti.

Consejos

Existen otros muchos factores que intervienen en el aspecto final de tus manos. A continuación te damos algunos consejos para que no pases por alto ninguno de ellos:

– La alimentación. Ésta interviene notablemente en la salud de tus uñas. Piensa que las vitaminas se encuentran en productos como la carne, el pescado o las legumbres, por lo que debes incluir estos alimentos en tu dieta para que la salud de tus uñas sea perfecta.

La hidratación . Unas manos secas darán un aspecto bastante antiestético, así que recuerda echarte crema a diario para evitar este efecto.

. Unas manos secas darán un aspecto bastante antiestético, así que recuerda echarte crema a diario para evitar este efecto. La forma de cortar tus uñas . Hazlo suavemente para evitar que éstas se dañen. Puedes empezar haciéndolo con cortaúñas, especialmente si son muy largas. Después solo tendrás que rematar el trabajo definiéndolas con la lima.

. Hazlo suavemente para evitar que éstas se dañen. Puedes empezar haciéndolo con cortaúñas, especialmente si son muy largas. Después solo tendrás que rematar el trabajo definiéndolas con la lima. El mantenimiento del esmaltado. Si quieres que éste dure más, puedes aplicar una capa de brillo todos los días, insistiendo especialmente en la punta de las uñas para que no se levante la pintura. Si tienes poco tiempo, podrás utilizar un secante para agilizar el proceso y que el esmalte esté listo en cuestión de segundos.

Por último, conviene mencionar que si después de todos estos consejos, tienes alguna duda o problema con tus manos, lo mejor será que recurras a un profesional. Ellos sabrán indicarte cómo proceder en tu caso concreto.

