Cómo hacer llamadas a cobro revertido desde Vodafone y otras compañías

Si necesitas hablar con alguien, pero no tienes saldo en tu tarjeta prepago, puedes hacer una llamada a cobro revertido. O lo que es lo mismo, llamar tú y que pague la persona que recibe la llamada.

Este servicio también es de gran utilidad para clientes que tengan tarifas con minutos limitados y no quieran pagar de más en la factura del teléfono. Te explicamos cómo llamar a cobro revertido desde Vodafone y otras compañías.

Qué son las llamadas a cobro revertido

Llamar a cobro revertido invierte los papeles. Con este servicio la persona que paga no es la que llama, sino la que la recibe la llamada.

Para realizar este tipo de llamadas es necesario introducir un código antes de marcar el número de teléfono al que quieres llamar. Este código es distinto en cada compañía.

Y por supuesto, la persona a la que vas a llamar tiene que aceptar tu petición. Si la rechaza, no vas a poder hacer la llamada a cobro revertido. Porque lo primero que va a escuchar la persona que recibe esta llamada al descolgar el teléfono es un mensaje automático que va a pedirle autorización para aceptar la petición asumiendo el coste. Por tanto, lo más importante para hacer uso de este servicio es que la otra persona acepte.

Cómo llamar a cobro revertido

Para llamar a cobro revertido primero tienes que asegurarte de que tu operador ofrece este servicio. Cada compañía te indicará unos pasos concretos para poder realizar esta llamada. Los operadores de cada compañía telefónica actúan de intermediarios, contactando con la persona que va a recibir la llamada e informándole de la petición de iniciar el servicio de cobro revertido.

Si la persona a la que quieres llamar rechaza la petición, el operador te informará de que tu contacto no ha aceptado y, por tanto, no puedes contactar. Si acepta, podrás hablar directamente con esa persona porque la compañía os pondrá en contacto.

Vodafone

Los clientes de Vodafone que tengan una tarjeta prepago pueden llamar a cobro revertido introduciendo los siguientes códigos:

Puedes llamar al prefijo 110 y marcar a continuación el número al que quieres llamar y la tecla verde de llamada.

Otra opción es marcar el código *110# e introducir a continuación el número al que quieres llamar más la tecla de envío.

Las dos opciones son gratuitas. Vodafone activa de forma automática esta función cuando detecta que el cliente tiene poco saldo.

Jazztel

Para hacer una llamada a cobro revertido en Jazztel tienes que introducir los siguientes códigos:

Si quieres hacer una llamada de cobro revertido a nivel nacional tienes que marcar el 1009 .

. Para hacer una llamada a cobro revertido en Europa tienes que llamar al 1008 .

. Si la llamada a cobro revertido es a un país fuera de Europa tienes que marcar el 1005.

Orange

Orange no dispone de servicio de llamadas a cobro revertido, pero ofrece un servicio alternativo para clientes que no tengan saldo.

La compañía tiene el servicio ‘Llámame que no tengo saldo‘. A través de esta función el titular de la tarjeta prepago puede enviar hasta 10 mensajes de texto predefinidos con el mensaje ‘Llámame al (número de teléfono) que no tengo saldo’.

Para utilizar el servicio tan sólo tienes que escribir *111# y pulsar la tecla de llamada.

Para poder utilizar este servicio el saldo de la tarjeta prepago tiene que ser menor a un euro.

Yoigo

La compañía no permite a los clientes hacer llamadas a cobro revertido.

Movistar

Movistar no ofrece el servicio de cobro revertido. La compañía ha dejado de prestar este servicio, pero antes sí que ofrecía esta posibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Los códigos de Movistar variaban en función de si querías llamar a un fijo o a un móvil.

Para llamar a cobro revertido a un teléfono fijo tenías que marcar 1409 y a continuación el número con el que quieres hablar.

Para llamar a un teléfono móvil a cobro revertido tenías que introducir el código 210 y después el número al que quieres llamar.

Otras compañías

En el caso de otras compañías telefónicas como Simyo, Lowi, Soup, Euskaltel o R no detallan en sus páginas la posibilidad de hacer una llamada a cobro revertido. Si perteneces a alguno de estos operadores te recomendamos que llames a tu compañía para que te informen sobre las posibilidades que te ofrecen para llamar si no tienes saldo.

