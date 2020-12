Ocio - Tecnología

Cómo instalar apps de pago gratis y de forma legal en Android

Sí, es posible. Con la aplicación Google Opinion Rewards puedes conseguir un dinerillo extra a cambio de responder a preguntas personalizadas que te hace la app. Esta compensación económica se acumula directamente en tu cuenta para gastar juegos y apps de pago en Google Play.

Si te gusta probar nuevos juegos o nuevas aplicaciones pero te tira para atrás gastarte tus ahorros por si no te gustan, Google Opinion Rewards te lo soluciona. Con el dinero que consigas respondiendo sus preguntas puedes probar y probar aplicaciones sin preocuparte. A continuación te contamos cómo hacerlo.

Google Opinion Rewards

Seguro que alguna vez has estado pendiente de una aplicación durante varios días para ver su su precio bajaba. Es cierto que de forma puntual Google Play publica ofertas mensuales o semanales de aplicaciones concretas, pero esto no sucede con todas las aplicaciones. Y de esto no es de lo que te vamos a hablar hoy. De lo que trata Google Opinion Rewards es de cómo ir reuniendo pequeñas cantidades de dinero que recibes por contestar encuestas para después disponer de unos ‘ahorrillos’ y reinvertirlos en la compra de juegos o apps. Eso sí, siempre que seas paciente.

Esta app permite que contestes a preguntas sencillas y encuestas a través de la que vas a recibir una pequeña compensación económica que va directamente a tu cuenta para gastar sólo en Google Play. Por cada grupo de preguntas o encuesta, Google añade a tu saldo una pequeña compensación.

El funcionamiento es muy sencillo y para sacarle el máximo partido lo mejor es que tengas la localización activada el máximo tiempo posible en tu móvil. De esta forma tienes más posibilidades de que Google te mande más preguntas, así como entrar todos los días a la app.

En el momento de descargarte la aplicación Google Opinion Rewards debes completar tus datos personales, como tu franja de edad, si eres hombre o mujer, qué idiomas entiendes así como la confirmación del código postal de tu ubicación habitual. El sistema te pide que confirmes cuál es tu cuenta de Google, a través de tu correo de Gmail, para que queden vinculadas y el saldo se asocie a tu cuenta de Google Play.

Una vez completado tu registro y según todos estos datos que has introducido, la app dispondrá de tu tu historial de búsqueda y de tu ubicación y los lugares que visites para mandarte después las encuestas.

Temática de las preguntas

La aplicación realiza preguntas cortas que están relacionadas con tu nivel de renta, tus intereses, tu estado civil, así como preguntas relacionadas con tu historial de búsqueda o con los lugares que has visitado.

La compensación económica por cada grupo de preguntas va a ser de unos cuantos céntimos por cada grupo de respuestas respondidas.

La frecuencia de las preguntas depende de la propia aplicación. Puede darse la situación de que una época te envíen preguntas de forma más recurrente y en otra no te manden ninguna.

Por ejemplo, una de las épocas en las que más partido puedes sacar a la aplicación es durante las vacaciones, puesto que al estar viajando por diferentes localizaciones la app puede hacerte diferentes encuestas en función de tu ubicación. Por eso es tan importante tener la localización del teléfono siempre activada si quieres sacarle el máximo partido.

En qué puedo gastar el dinero

El dinero que ganes con la aplicación de Google Opinion Rewards sólo puedes gastarlo en Google Play. Tanto en nuevas aplicaciones como en desbloquear contenido de aplicaciones que ya están instaladas.

Un punto importante es que el dinero cuenta con fecha de caducidad, pero tranquilos, no hay prisa para gastarlo. Todos los usuarios tienen un año de margen para gastar este dinero desde que lo reciben.

No mientas a la app

Si vas a comprar un producto o si viajas a alguna ubicación no mientas en las respuestas de las preguntas puesto que la app puede pedirte fotografías de los recibos de la compra o verificar tu localización y penalizarte por hacer mal uso de la aplicación.

Task Mate

Además, para seguir ganando dinero con apps de Google, el gigante del buscador ha explicado que va a lanzar más apps para ganar dinero. Actualmente está trabajando en Task Mate, otra aplicación más para que cualquier persona pueda conseguir pequeñas compensaciones económicas colaborando con Google al realizar pequeñas tareas, como sacar una foto, traducir una frase, responder encuestas… En breve os informaremos también sobre las novedades que trae Task Mate.

