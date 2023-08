Coches

Tráfico

Cómo pagar una multa de la DGT online o por teléfono

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si has cometido una infracción de tráfico, la DGT te hará llegar a casa la multa correspondiente. Lo primero que has de tener en cuenta es saber quién te ha puesto la multa, puesto que en España los organismos competentes para poner una sanción son la propia DGT, los ayuntamientos o las Comunidades Autónomas. En esta información puedes consultar cómo y dónde pagar una multa de tráfico en CCAA como Madrid o Cataluña.

Para eximir esta deuda con la DGT puedes hacerlo por internet, por la app de miDGT o por llamada telefónica, además de los pagos presenciales. Pero ojo, hay unos plazos para pagar las multas de Tráfico que no te puedes pasar. Y, ¿qué pasa si no pago una multa de Tráfico? En la información enlazada tienes todos los detalles de las consecuencias por no pagar.

En esta información podrás consultar los medios de pago que existen para saldar la multa de la DGT.

Pago online

Si tienes pensado pagar tu multa por internet vas a necesitar tener a mano la fecha de la notificación y el número de expediente. El número de expediente aparece en la parte superior derecha de la multa. Por fecha de notificación nos referimos al día exacto en el que has recibido la notificación de la multa en tu domicilio o, en caso de que te hayan puesto la multa en el acto, la fecha en la que el Guardia Civil te entrega en mano la propia multa.

Puedes acceder desde este enlace para realizar el pago de la multa online y rellenar los campos necesarios.

Cuando tengas que introducir el importe de la sanción debes poner el precio total, sin incluir la reducción del 50 % por pronto pago. De esta manera, la DGT te indicará lo que está pendiente por pagar.

También puedes acceder a pagar la multa registrándote con identificación previa. Así podrás consultar las multas que tienes pendiente de pago y el historial de sanciones.

Pago desde la app miDGT

La app miDGT está disponible de forma gratuita tanto para dispositivos Android como para iOS. En esta información te contamos paso a paso cómo llevar el carnet de conducir en el móvil.

Para pagar la multa a través de la aplicación, debes ir al menú principal y entrar en el apartado de ‘Mis multas‘ y, a continuación, pulsar en ‘Pendientes‘.

Pago por teléfono

Si deseas pagar por teléfono debes llamar al número gratuito 060. La forma de pago es únicamente a través de una tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard o Maestro. Se trata de un sistema de atención automática, disponible las 24 horas del día, todos los días del año y de forma ininterrumpida. En el caso de que te encuentres en el extranjero, debes llamar al +34 902 887 060.

Si ninguna de las anteriores formas de pago no te parecen cómodas, siempre podrás acudir de manera presencial a las sucursales y cajeros de CaixaBank o en una oficina de Correos. Y, si un Guardia Civil de Tráfico te pone la multa en el acto, podrás pagarla en el momento con tarjeta de crédito o débito. Además, te realizarán el descuento por pronto pago que corresponda.

