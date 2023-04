Sabías Que...

Cómo participar en el concurso del sueldo Nescafé 2023

de Jessica Pascual

2.000 euros brutos al mes para toda la vida. Este es el premio que recibe el ganador del concurso del ‘Sueldo para toda la vida de Nescafé’. ¿Suena bien, verdad? Este es un sorteo de la marca que se celebra anualmente y que entrega este salario de carácter vitalicio al afortunado. ¿Quieres optar a este premio? Todavía estás a tiempo. El plazo está abierto hasta el 30 de junio y para participar en el concurso solo tienes que comprar productos de la marca, presentar las etiquetas y esperar a tener suerte.

El premio del Sueldo Nescafé

El premio que recibe el ganador del sueldo para toda la vida de Nescafé es una renta vitalicia de 2.000 euros brutos mensuales. Esto quiere decir que la cantidad final que recibe el ganador es la que resulta de aplicar las retenciones fiscales correspondientes. El ganador de este premio sale del sorteo que se celebra ante notario durante la primera quincena de julio de 2023.

Requisitos para participar

Para participar en esta promoción de Nescafé hay que ajustarse a una serie de requisitos:

Hay que ser mayor de edad y residir en España para participar y optar al premio

para participar y optar al premio Por el contrario, no pueden participar los empleados de Nestlé ni cualquier persona implicada en la promoción de manera profesional. Tampoco pueden volver a ganar los afortunados que recibieron el premio en ediciones anteriores.

En el caso de que alguna persona que no cumpla los requisitos participe y gane, no recibirá el premio por no ajustarse a estos requisitos.

Cómo participar

Si quieres participar en este concurso y optar al sueldo de 2.000 euros al mes para toda la vida, tienes tres vías para hacerlo. Por la página web, a través de la aplicación para el teléfono o mediante correo postal. Aunque independientemente de la vía que escojas, para optar a este sueldo tienes que comprar productos de la marca Nescafé. Pero no sirve cualquiera. En los siguientes apartados te explicamos qué productos participan en la promoción y cuáles quedan excluidos.

Participar por la página web

Si lo haces por la web, tienes que acceder a la sección del concurso dentro de la página oficial. Puedes hacerlo desde aquí. A continuación tienes que identificarte para iniciar sesión o registrarte. El proceso es muy sencillo y solamente tienes que indicar un correo electrónico y una contraseña.

Una vez tengas la sesión iniciada, puedes participar. Puedes hacerlo varias veces. Lo único que debes tener en cuenta es que por cada dos códigos que introduzcas, obtienes una participación. Y que cuantas más veces participes, más probabilidades tienes de ganar.

Para participar, tienes que introducir un código en el apartado que aparece en el centro de la pantalla y que dice ‘Participa aquí’. ¿Qué códigos hay que introducir? En este campo tienes que escribir, de uno en uno, los códigos alfanuméricos que puedes encontrar en el reverso de las etiquetas de Nescafé (Classic, Black Roast, Vitalissimo, Crème y Shakissimo). Y también en el interior de los estuches de Nescafé Classic, Dolce Gusto y dentro de las bolsas Nescafé 3 en 1.

Tras introducir tu código, tienes que pulsar el botón ‘Enviar’. Una vez hecho, has validado un primer código. Para conseguir una participación, debes repetir el proceso con otro código distinto.

Participar por la aplicación

Si participas a través de la aplicación, lo primero que tienes que hacer es descargarla. Es una app disponible para Android y para iOS. A continuación, tienes que registrarte o iniciar sesión. Hecho esto, ya puedes participar.

Puedes hacerlo siguiendo el método anterior. Escribir los códigos alfanuméricos. O puedes escanear el código QR que aparece en las etiquetas de todos los productos Nescafé. Recuerda que para que una participación sea válida tienes que escanear dos códigos o introducir dos códigos alfanuméricos. En este vídeo puedes ver un ejemplo de cómo escanear estas etiquetas para participar en el concurso.

Recuerda que si participas a través de la página web o de la aplicación, tienes que guardar estas etiquetas o estuches donde están los códigos. En el caso de ser el ganador, la empresa va a pedírtelas para corroborarlo.

Por correo postal

Una tercera vía para participar en el concurso es hacerlo por correo postal. Para ello, tienes que enviar los códigos de barras de cualquier producto Nescafé o de cuatro sobres de bar Nescafé Classic por carta. Tienes que enviarlos al apartado de Correos 1520, 08080, Barcelona.

Si participas con Nescafé Classic, Descafeinado, Crème, Vitalissimo o Gold, tienes que enviar dos etiquetas traseras con el código de barras.

Si participas con frascos de 300 gramos de Nescafé Classic y Descafeinado o de 250 gramos de Classic Crème, debes enviar una etiqueta de la prueba de compra. Está en el reverso.

Con los estuches de Nescafé Gold, Nescafé Capuchino o con Nescafé 3 en 1, tienes que enviar dos códigos de barras.

Si participas con Nescafé Azera, tienes que enviar dos membranas plateadas, que puedes encontrar justo bajo la tapa.

Al igual que en las otras vías, recuerda que por cada dos códigos o etiquetas que envíes, es una participación.

¿Hay límite de participación?

Sí. Nescafé ha marcado un límite máximo de participación que puede hacer cada persona que quiera optar al sueldo.

En concreto, sobre los productos Nescafé Dolce Gusto, una misma persona puede enviar, como máximo, 200 códigos ingresados. O lo que es lo mismo, 100 participaciones

En cuanto a los sobres de 2 gramos del bar de Nescafé, una persona puede enviar un máximo de 1.000 códigos. O lo que es lo mismo, 250 participaciones.

Qué productos entran en la promoción

No todos los productos de Nescafé entran en la promoción. Así que antes de comprar algún artículo, si lo haces por participar en el sorteo, revisa bien que sea alguno de los siguientes:

Café soluble de Nescafé en todas sus variedades.

Cápsulas de Docle Gusto y las cápsulas Farmers Origins para Nesspreso.

Bebidas de Nescafé Latte, cualquiera de ellas.

Por el contrario, quedan excluidos de la promoción los estuches de 50 sobres de 2 gramos de Nescafé Classic Natural y descafeinado. Y también las cápsulas de café Starbucks y las del sistema Nespresso que no sean las de Farmers Origins.

